Résultat de l'élection municipale 2026 à Roissy-en-Brie : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Roissy-en-Brie [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Roissy-en-Brie sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Roissy-en-Brie.
L'actu des élections municipales 2026 à Roissy-en-Brie
13:09 - Une majorité Divers centre issue du résultat des élections de 2020 à Roissy-en-Brie
L'analyse des résultats des municipales il y a 6 ans à Roissy-en-Brie est très révélatrice. Au terme du premier tour, François Bouchart (Divers centre) a dominé le scrutin en totalisant 3 146 suffrages (59,33%). À ses trousses, Smaïl Djebara (Union de la gauche) a recueilli 1 043 voix (19,67%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers centre a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour ces municipales 2026 à Roissy-en-Brie, ce décor constitue un point de départ particulier. Face à ce succès éclatant, la tâche s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à Roissy-en-Brie
Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux 13 556 électeurs de Roissy-en-Brie d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce vote local constitue un temps fort de la vie démocratique de la commune. Le bilan du dernier mandat ouvrira-t-il la voie à un nouveau cap politique ? La liste de ceux qui souhaiteraient diriger la commune après les municipales 2026 à Roissy-en-Brie est affichée ci-dessous. Il convient de souligner que les horaires d’ouverture des 13 bureaux de vote de Roissy-en-Brie sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. Vous retrouverez les résultats du premier tour à Roissy-en-Brie ici dès 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Roissy-en-Brie
|Tête de listeListe
|
Smaïl Djebara
Liste divers gauche
Roissy, une ambition pour demain
|
|
Youssef Aqira
Liste divers gauche
ROISSY SOCIAL ET ÉCOLOGISTE
|
|
Sylvie Fuchs
Liste divers gauche
ROISSY CITOYENNE
|
|
François Bouchart
Liste divers centre
Roissy unie vers l'avenir
|
|
Karim Medjnah
Liste Divers
ENSEMBLE POUR ROISSY 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Bouchart (29 élus) Roissy unie vers l'avenir
|3 146
|59,33%
|
|Smaïl Djebara (3 élus) Roissy en commun
|1 043
|19,67%
|
|Sylvie Fuchs (2 élus) Vivre roissy autrement
|672
|12,67%
|
|Jean-Luc Chauve (1 élu) Mon parti c'est roissy
|441
|8,31%
|
|Participation au scrutin
|Roissy-en-Brie
|Taux de participation
|40,33%
|Taux d'abstention
|59,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 451
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mathilde Priest Godet (29 élus) Tous unis pour bien vivre a roissy
|4 481
|61,51%
|
|Sylvie Fuchs (6 élus) Pour roissy, continuons ensemble !
|2 802
|38,46%
|
|François Perrussot Vivons roissy!
|1
|0,01%
|Participation au scrutin
|Roissy-en-Brie
|Taux de participation
|57,53%
|Taux d'abstention
|42,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,72%
|Nombre de votants
|7 645
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mathilde Priest Godet Tous unis pour bien vivre a roissy
|2 695
|38,65%
|Sylvie Fuchs Pour roissy, continuons ensemble !
|2 048
|29,37%
|François Perrussot Vivons roissy!
|1 664
|23,86%
|Christiane Beraud Roissy, un combat, un avenir
|565
|8,10%
|Participation au scrutin
|Roissy-en-Brie
|Taux de participation
|54,84%
|Taux d'abstention
|45,16%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,32%
|Nombre de votants
|7 287
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