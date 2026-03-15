Résultat de l'élection municipale 2026 à Roissy-en-Brie : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Roissy-en-Brie

Tête de listeListe
Smaïl Djebara
Smaïl Djebara Liste divers gauche
Roissy, une ambition pour demain
  • Smaïl Djebara
  • Carole Thorez
  • Frédéric Sottou
  • Sihem Laamouri-Djebara
  • Laurent Obriot
  • Tiffanie Chiche Fourneau
  • Ibrahima Gomes
  • Célina Leandro Da Silva
  • Babacar Ndiaye
  • Emilie Jacques
  • Papis Magassa
  • Layana Legeay
  • Frédéric Thorez
  • Elodie Duzès
  • Roblin Buisson
  • Tiffany Maire
  • Karim Miri
  • Martine Ponnavoy
  • Mohamed Benchora
  • Virginie Marchet
  • Abishanth Ravindran
  • Kankou Baradji
  • Jean-Claude Lhermitte
  • Catherine Montigny
  • Jean-Luc Chétif
  • Salima Marbouh
  • Antonin Creseveur
  • Véronique Michel
  • Grégory Eros
  • Prescillia Fontaine
  • Blaise Piedallu
  • Patricia Chambolle
  • Robert Tisarentsyev
  • Jocelyne Dupont
  • Patrice Landart
  • Sylvie Millon
  • Michel Guilmain
Youssef Aqira
Youssef Aqira Liste divers gauche
ROISSY SOCIAL ET ÉCOLOGISTE
  • Youssef Aqira
  • Renée Pujola
  • Julien Vacheret
  • Aurélia Perger
  • Louis Debret
  • Latifa Cholley
  • Christophe Villain
  • Maélyss Melouk
  • Julien Caboche
  • Nadia Keftouna
  • Moussa Thiam
  • Maryam Aljoufi
  • Vacime Khan
  • Anne Manigault
  • David Nguyen
  • Rafata Bakary
  • Gérard Carré
  • Mayissaratou Raïmi
  • Lorenzo Alves
  • Eden Rossi
  • Ryan Aouzir
  • Nathalie Guirard
  • Idriss Bakary
  • Amanda Baba Aissa
  • Bastien Vacheret
  • Romy Ali
  • Djamil Hamadi
  • Soraya Belhaj
  • Ali Youssouf
  • Fatima Mdahoma
  • Sidney Elouahed
  • Djamila Bouhala
  • Al-Fayed Moussa
  • Isabelle Marghadi
  • Khalil El Chehab
  • Hajar Aqira
  • Chaabane Makeboul
Sylvie Fuchs
Sylvie Fuchs Liste divers gauche
ROISSY CITOYENNE
  • Sylvie Fuchs
  • Max Thiercy
  • Emmanuelle Desmond
  • François Klein
  • Flora Domingues
  • Damien Robin
  • Claudy Gadara
  • Jean Begue
  • Aude Pautasso
  • Lucas Le Comte
  • Sylvie Danest
  • Armand Ligue
  • Claude Maaza
  • Vincent Corcessin
  • Christelle Plantier
  • Alain Loth
  • Sylviane Weinberg
  • Pierre Merciris
  • Natasha Subra
  • Sébastien Saillé
  • Hortense Malonga
  • Romain Chambert
  • Jessica Quiterio Rodrigues
  • Abdoul Youssouf Ben Ali
  • Nathalie Leplat
  • André Hilderal
  • Françoise Gleyse
  • Rémi Farandeau
  • Chantal Ledru
  • Jean-Paul Raffanel
  • Evelyne Canciani
  • Michel Perois
  • Marie-Madeleine Aireaudeau
  • Jacques Perrot
  • Fernanda Domingues
  • Raymond Ramamonjisoa
François Bouchart
François Bouchart Liste divers centre
Roissy unie vers l'avenir
  • François Bouchart
  • Hafida Dhabi
  • Jonathan Zerdoun
  • Analia Haller
  • Olivier Vassard
  • Nadia Aramis
  • Kamel Teffah
  • Marie-Agathe Lexilus
  • Olivier Bianchi
  • Aurélie Thomas
  • Jérôme Olivieri
  • Danielle Zerbib
  • Gilles Houareau
  • Marie Elisabeth Guezodje
  • Laurent Barbe
  • Barbara Chauve
  • Olivier Rousseau
  • Gladys Celanie
  • Briss Annicette-Gokoul
  • Lucile Nicolas
  • Kévin Gillet
  • Sandrine Charpentier
  • Martial Mehou-Loko
  • Farida Sabeur
  • Jean Bernard Blondin
  • Marie-Madeleine Doherty
  • Francis Iglésias
  • Aquila Ben Mansour
  • François Pereira
  • Aurélie Bordères
  • Fernand Bordes
  • Solène Jerbi
  • Hatem Ben Ayed
  • Leïla Ghammam
  • Rolland Ngonda Lengi
  • Rosalie Gouacide
  • Laurent Silva
Karim Medjnah
Karim Medjnah Liste Divers
ENSEMBLE POUR ROISSY 2026
  • Karim Medjnah
  • Sabrina Auclair
  • Grégory Cairo
  • Sabrina Mameche
  • Isam-Yahya Bohli
  • Loria Mebarki
  • Raffiudeen Aboudalcabourou
  • Catherine Iattoni
  • Patrice Boizard
  • Stéphanie Marques
  • Taner Alkan
  • Yelda Kaval
  • Abdelaziz Ait Hellal
  • Hayette Dazi
  • Philippe Nguyen
  • Yamina Messaoudene
  • Bernard Duchaussoy
  • Asvath Jackiriya
  • Lionel Bujat
  • Fatima Susoko
  • Dara Chheng
  • Nathalie Morvan
  • Aniss Alloui
  • Angélique Simon
  • Jean-Luc Masson
  • Jessy Bachelet
  • Bamba Diaby
  • Manon Tsiknos
  • Patrick Goulas
  • Kamélia Elfilali
  • Edmond Box
  • Rahila Assaraf Alymarecar
  • Jamaludeen Jackiriya
  • Noria Bouzouane
  • Mammadou Diaby
  • Ludyvine Agoston
  • Van Joseph Tran

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Bouchart
François Bouchart (29 élus) Roissy unie vers l'avenir 		3 146 59,33%
  • François Bouchart
  • Nadia Aramis
  • Jonathan Zerdoun
  • Marie Elisabeth Guezodje
  • Olivier Bianchi
  • Hafida Dhabi
  • Gilles Houareau
  • Mamaille Labat Tati
  • Kamel Teffah
  • Fanny Pezzali
  • Armando Oursel
  • Yamina Amara
  • Olivier Vassard
  • Analia Haller
  • Pierre Vasseur
  • Danielle Zerbib
  • Francis Iglésias
  • Marie-Madeleine Doherty
  • Jean-Bernard Blondin
  • Hélène Ranno
  • Martial Mehou-Loko
  • Aurélie Thomas
  • Emmanuel Schulz
  • Marie-Agathe Lexilus
  • Laurent Barbe
  • Gladys Celanie
  • Richard Milleville
  • Lucile Nicolas
  • Issaka Kabore
Smaïl Djebara
Smaïl Djebara (3 élus) Roissy en commun 		1 043 19,67%
  • Smaïl Djebara
  • Carole Thorez
  • Louis Debret
Sylvie Fuchs
Sylvie Fuchs (2 élus) Vivre roissy autrement 		672 12,67%
  • Sylvie Fuchs
  • Max Thiercy
Jean-Luc Chauve
Jean-Luc Chauve (1 élu) Mon parti c'est roissy 		441 8,31%
  • Jean-Luc Chauve
Participation au scrutin Roissy-en-Brie
Taux de participation 40,33%
Taux d'abstention 59,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 451

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Mathilde Priest Godet
Mathilde Priest Godet (29 élus) Tous unis pour bien vivre a roissy 		4 481 61,51%
  • Mathilde Priest Godet
  • François Bouchart
  • Fanny Pezzali
  • Jonathan Zerdoun
  • Martine Ponnavoy
  • Jean-Emmanuel Depecker
  • Claude Paquis-Connan
  • Gilles Houareau
  • Mamaille Tati
  • Bernard Duchaussoy
  • Caroline Voleau
  • Olivier Vassard
  • Nadia Drief
  • Olivier Bianchi
  • Hafida Dhabi
  • José Manuel De Sousa
  • Anne Gama
  • Jean-Bernard Blondin
  • Emilie Romero
  • Alain Ribaucourt
  • Oury Diao
  • Alexandre Jourdin
  • Laure Dajezman
  • Richard Milleville
  • Danielle Zerbib
  • Issaka Kabore
  • Christine Chalifour
  • Pierre Vasseur
  • Hélène Ranno
Sylvie Fuchs
Sylvie Fuchs (6 élus) Pour roissy, continuons ensemble ! 		2 802 38,46%
  • Sylvie Fuchs
  • Olivier Copin
  • Françoise Gleyse
  • Nasser Bounazou
  • Radia Aouaa
  • Mohamed Traore
François Perrussot
François Perrussot Vivons roissy! 		1 0,01%
Participation au scrutin Roissy-en-Brie
Taux de participation 57,53%
Taux d'abstention 42,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,72%
Nombre de votants 7 645

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Mathilde Priest Godet
Mathilde Priest Godet Tous unis pour bien vivre a roissy 		2 695 38,65%
Sylvie Fuchs
Sylvie Fuchs Pour roissy, continuons ensemble ! 		2 048 29,37%
François Perrussot
François Perrussot Vivons roissy! 		1 664 23,86%
Christiane Beraud
Christiane Beraud Roissy, un combat, un avenir 		565 8,10%
Participation au scrutin Roissy-en-Brie
Taux de participation 54,84%
Taux d'abstention 45,16%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,32%
Nombre de votants 7 287

Villes voisines de Roissy-en-Brie

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