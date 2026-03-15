Résultat de l'élection municipale 2026 à Roissy-en-France : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Roissy-en-France

Tête de listeListe
Patricia Petit
Patricia Petit Divers
ROISSY 2026 AGIR ENSEMBLE
  • Patricia Petit
  • Eric Le Dantec
  • Pâquerette Boscher
  • Rodolphe Codevelle
  • Isabelle Alcher
  • Joaquim de Oliveira
  • France-Lys Regulus
  • Vincent Massiot
  • Isabelle Schauber
  • Edouard Faura
  • Laetitia Caron
  • Kévin Laugier
  • Sophia Dias Cardoso
  • Hafedh Jellibi
  • Luciana Da Silva
  • Philippe Duwicquet
  • Solange Ortega
  • Karim Doumbia
  • Melinda Romero Gutierrez
  • Jordan Gros
  • Amandine Folgringer
  • Dorian Carlier
  • Qing Lochouarn
  • Troug Quy Than Van Con
  • Camille Hérent
Michèle Calix
Michèle Calix Divers
ROISSY VILLAGE - ENGAGÉS À VOS CÔTÉS
  • Michèle Calix
  • Patrick Pamart
  • Catherine Duteau
  • Guénaël Décate
  • Valérie Redouté
  • Cédric Teuliere
  • Christine Lafont
  • Gilbert Mondehard
  • Évelyne Chesnier
  • Alexandre Lozano
  • Cristina Da Cunha
  • Anthony Sellier
  • Mélanie Audrain
  • Stéphane Mordo
  • Françoise Lefebvre
  • Bernard Thomas
  • Ouafa Bekiri
  • Angelo Soares
  • Catherine Bessas
  • Christian Lochin
  • Adriane de Rozario
  • Eric Pouillard
  • Nesrine Benmechiche
  • Abdelkader Achour
  • Stéphanie Gallet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Thomas
Michel Thomas (18 élus) Roissy village ensemble 		518 54,64%
  • Michel Thomas
  • Michèle Calix
  • Denis Côme
  • Catherine Duteau
  • François Carrette
  • Marie-Claude Lepeuve
  • Patrick Pamart
  • Christine Lafont
  • Bernard Vermeulen
  • Valérie Redoute
  • Guénaël Décate
  • Laetitia Mele
  • Cedric Teuliere
  • Shérazade Benradi
  • Pierre Izikian
  • Stephanie Gallet
  • Pierre Cottin
  • Cristina Da Cunha
Patricia Petit
Patricia Petit (5 élus) Roissy 2020 		430 45,35%
  • Patricia Petit
  • Jeremy Desprets
  • Pâquerette Boscher
  • Mathieu Schauber
  • Virginie Guillory
Participation au scrutin Roissy-en-France
Taux de participation 57,64%
Taux d'abstention 42,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 977

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
André Toulouse
André Toulouse (23 élus) Union pour roissy 		808 100,00%
  • André Toulouse
  • Michèle Calix
  • Patrick Renaud
  • Eliane Fayeulle
  • Michel Omont
  • Christiane Baudouin
  • Serge Drago
  • Pâquerette Boscher
  • Denis Côme
  • Muguette Darlay
  • Guénaël Décate
  • Virginie Guillory
  • Kourosh Hadji-Mirzaei
  • Patricia Petit
  • Patrick Lepeuve
  • Laurie Rouy
  • Patrick Pamart
  • Rénata Trudelle
  • Mathieu Schauber
  • Saphia Vranovci
  • Bernard Vermeulen
  • Estelle Gernez
  • Alain Arrieu
Participation au scrutin Roissy-en-France
Taux de participation 52,65%
Taux d'abstention 47,35%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 14,32%
Nombre de votants 943

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