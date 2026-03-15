Résultat de l'élection municipale 2026 à Roissy-en-France : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Roissy-en-France [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Roissy-en-France sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Roissy-en-France.
L'actu des élections municipales 2026 à Roissy-en-France
13:45 - Tout savoir sur la fiscalité à Roissy-en-France
Du côté de la fiscalité locale de Roissy-en-France, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 12 947 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 7 505 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à un peu plus de 33,76 % en 2024 (contre 16,58 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 4 670 € de recettes en 2024, contre 31 630 € perçus en 2020 avec un taux resté à environ 1,10 %. La taxe ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes.
11:59 - Le bilan des dernières élections à Roissy-en-France
Les résultats du scrutin municipal précédent à Roissy-en-France ont été riches d'enseignements sur l'échiquier politique local. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Michel Thomas a coiffé ses adversaires au poteau en rassemblant 518 suffrages (54,64%). Deuxième, Patricia Petit a rassemblé 45,35% des bulletins valides. Cette victoire écrasante de Michel Thomas a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Roissy-en-France, cet équilibre pose les bases. Ce succès éclatant place les forces d'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Quels sont les horaires du bureau de vote de Roissy-en-France ?
L'unique bureau de vote de la ville de Roissy-en-France est accessible de 8 h à 20 h pour accueillir les électeurs. Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux citoyens de Roissy-en-France de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce rendez-vous électoral local suscite déjà de nombreuses attentes. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Roissy-en-France est mise à disposition ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Roissy-en-France
|Tête de listeListe
|
Patricia Petit
Divers
ROISSY 2026 AGIR ENSEMBLE
|
|
Michèle Calix
Divers
ROISSY VILLAGE - ENGAGÉS À VOS CÔTÉS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Thomas (18 élus) Roissy village ensemble
|518
|54,64%
|
|Patricia Petit (5 élus) Roissy 2020
|430
|45,35%
|
|Participation au scrutin
|Roissy-en-France
|Taux de participation
|57,64%
|Taux d'abstention
|42,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|977
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Toulouse (23 élus) Union pour roissy
|808
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Roissy-en-France
|Taux de participation
|52,65%
|Taux d'abstention
|47,35%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|14,32%
|Nombre de votants
|943
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