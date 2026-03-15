Résultat municipale 2026 à Roissy-en-France (95700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Roissy-en-France a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Roissy-en-France, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Roissy-en-France [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michèle CALIX
Michèle CALIX (19 élus) ROISSY VILLAGE - ENGAGÉS À VOS CÔTÉS 		611 61,47%
  • Michèle CALIX
  • Patrick PAMART
  • Catherine DUTEAU
  • Guénaël DÉCATE
  • Valérie REDOUTÉ
  • Cédric TEULIERE
  • Christine LAFONT
  • Gilbert MONDEHARD
  • Évelyne CHESNIER
  • Alexandre LOZANO
  • Cristina DA CUNHA
  • Anthony SELLIER
  • Mélanie AUDRAIN
  • Stéphane MORDO
  • Françoise LEFEBVRE
  • Bernard THOMAS
  • Ouafa BEKIRI
  • Angelo SOARES
  • Catherine BESSAS
Patricia PETIT
Patricia PETIT (4 élus) ROISSY 2026 AGIR ENSEMBLE 		383 38,53%
  • Patricia PETIT
  • Eric LE DANTEC
  • Pâquerette BOSCHER
  • Rodolphe CODEVELLE
Participation au scrutin Roissy-en-France
Taux de participation 67,08%
Taux d'abstention 32,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 1 019

Source : ministère de l’Intérieur

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