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19:21 - Élections municipales à Roissy-en-France : un éclairage démographique Dans la ville de Roissy-en-France, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent les résultats des municipales. Dans la ville, 17,60% des résidents sont des enfants, et 22,99% de 60 ans et plus. La pyramide des âges peut agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (30,39%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 937 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 11,00% et d'une population immigrée de 16,22% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Roissy-en-France mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 27,08% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Le RN à Roissy-en-France : quelle place aux municipales 2026 ? Le parti à la flamme ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière bataille municipale à Roissy-en-France il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen recueillait 29,99% des votes lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 52,24% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 28,76% au candidat RN lors du premier tour. Au second round, le parti à la flamme validait 63,11% des voix de la municipalité. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 44,72% aux élections européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 42,86% pour le parti à la flamme. Il clôturera le scrutin en tête avec 57,42% lors du vote final, actant la victoire pour Arnaud Le Gall.

16:58 - Rétrospective : la participation à Roissy-en-France avant 2026 Pour cette municipale 2026, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote à Roissy-en-France sera capitale dans l'aboutissement du scrutin. En 2020, l'abstention était montée à 42,36 % lors du premier tour (en deçà de la moyenne nationale) alors que le scrutin était incertain, dans un contexte d'épidémie de coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été marquée par une abstention à 27,46 % dans la ville (72,54 % de participation). Évidemment, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mises en perspective. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 60,13 % en 2022 à seulement 39,31 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 56,94 % (contre 48,51 % en France). Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une commune souvent détournée des bureaux de vote.

15:59 - À Roissy-en-France, les élections d'il y a deux ans en faveur de le centre Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Roissy-en-France, les votes s'étaient majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,72%). Les législatives à Roissy-en-France quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Agnès Marion (Rassemblement National) en tête avec 42,86% au premier tour, devant Arnaud Le Gall (Union de la gauche) avec 27,24%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Agnès Marion culminant à 57,42% des voix sur place.

14:57 - À Roissy-en-France, la dernière présidentielle était marquée par un vote pour le RN En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Roissy-en-France était marquée par la domination de Marine Le Pen avec 29,99% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 23,97%. Lors de la finale de l'élection à Roissy-en-France, les électeurs accordaient 52,24% pour Marine Le Pen, contre 47,76% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Roissy-en-France soutenaient en priorité Jean-Baptiste Marly (RN) avec 28,76% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 63,11%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Roissy-en-France se positionne comme une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Tout savoir sur la fiscalité à Roissy-en-France Du côté de la fiscalité locale de Roissy-en-France, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 12 947 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 7 505 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à un peu plus de 33,76 % en 2024 (contre 16,58 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 4 670 € de recettes en 2024, contre 31 630 € perçus en 2020 avec un taux resté à environ 1,10 %. La taxe ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes.

11:59 - Le bilan des dernières élections à Roissy-en-France Les résultats du scrutin municipal précédent à Roissy-en-France ont été riches d'enseignements sur l'échiquier politique local. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Michel Thomas a coiffé ses adversaires au poteau en rassemblant 518 suffrages (54,64%). Deuxième, Patricia Petit a rassemblé 45,35% des bulletins valides. Cette victoire écrasante de Michel Thomas a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Roissy-en-France, cet équilibre pose les bases. Ce succès éclatant place les forces d'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.