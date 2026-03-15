Résultat municipale 2026 à Romagne (86700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Romagne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Romagne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Romagne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre MAURY
Jean-Pierre MAURY (12 élus) LES ROMAGNONNES ET ROMAGNONS 2026 		221 59,89%
  • Jean-Pierre MAURY
  • Estelle PINTUREAU
  • Raymond PARADOT
  • Céline LARRERE
  • Patrice NIETO
  • Sarah GALLOPIN
  • Serge MANCEAU
  • Noémie BELAIR-GEAY
  • Damien VERDEAU
  • Justine GHEYSEN
  • Guillaume MAURY
  • Anne DEPREZ
Sandrine RIBARDIERE
Sandrine RIBARDIERE (3 élus) ROMAGNE DURABLE ET SOLIDAIRE 		148 40,11%
  • Sandrine RIBARDIERE
  • Jean-Luc BARDON
  • Marie-Noëlle SEGUIN
Participation au scrutin Romagne
Taux de participation 71,38%
Taux d'abstention 28,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,80%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,34%
Nombre de votants 389

Source : ministère de l’Intérieur

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