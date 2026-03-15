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19:20 - Élections à Romagne : l'impact des caractéristiques démographiques La démographie et la situation socio-économique de Romagne façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections municipales. Avec une densité de population de 20 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 11,62%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (31,32%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 382 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 9,22% et d'une population étrangère de 8,34% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Un taux de résidences secondaires de 15,47%, comme à Romagne, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.

17:57 - Le RN séduit-il les électeurs de Romagne ? Le parti à la flamme n'était pas officiellement en lice lors de la dernière municipale à Romagne en 2020, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen recueillait 26,21% des votes lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 48,71% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 20,70% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le parti à la flamme obtenait 49,81% des voix dans la commune. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 39,29% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées donneront, lors du premier round, un résultat de 46,47% pour le parti à la flamme. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 51,03% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Pascal Lecamp.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Romagne au crible En ce jour de municipales 2026 à Romagne, la désertion des bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Pour rappel, l'abstention se montait à 39,58 % lors des dernières élections municipales, un score très inférieur aux 55,3 % du pays, l'épidémie de Covid ayant jeté une ombre sur l'événement. Le scrutin municipal demeure en effet, avec la présidentielle, celui où les citoyens participent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 23,30 % des citoyens en mesure de voter. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 47,25 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 32,86 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 42,68 %. En regardant l'ensemble, les données dessinent le portrait d'une zone globalement épargnée par l'abstention par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Il y a deux ans, Romagne a choisi l'extrême droite Les scrutins législatifs provoqués par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, plaçaient Eric Soulat (Rassemblement National) en pole position avec 46,47% au premier tour, devant Pascal Lecamp (Majorité présidentielle) avec 26,90%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Eric Soulat culminant à 51,03% des votes sur place. Lors des élections européennes près d'un mois plus tôt, le résultat à Romagne s'était cette fois cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,29%), en première position devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (11,69%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (11,04%). La physionomie politique de Romagne a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une zone pivot, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Romagne : les résultats à retenir Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Romagne plébiscitaient Jason Valente (Nupes) avec 25,61% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Pascal Lecamp (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 50,19% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Romagne quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 26,21% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 23,30%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 51,29%, contre 48,71% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Romagne comme une commune politiquement très disputée.

12:58 - Romagne : la fiscalité relevée en amont du scrutin municipal Si l'on observe la fiscalité de Romagne, la taxe d'habitation a affiché un taux à 16,53 % en 2024 (dernier pointage en date), ce qui représente un montant de 24 100 euros environ la même année. Une somme bien en-dessous des 113 200 euros perçus en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Romagne s'est établi à près de 26,94 % en 2024 (contre 9,32 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Romagne a représenté 489 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 434 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection de 2020 à Romagne Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Romagne ont livré un panorama précis des équilibres politiques locaux. Notons que ce scrutin a eu lieu sans liste à l'époque, avec uniquement des candidatures à titre individuel, et la liberté pour les votants de panacher. Dès le premier tour, 11 sièges ont été pourvus. Lors de la première manche électorale, Anthony Meunier a récolté le plus de bulletins avec 250 voix (68,30%). À la suite, Jean-Pierre Maury a rassemblé 235 votes (64,20%). Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 19 participants. A ce deuxième tour, Nathalie Peton a terminé en tête avec 90,54% des voix, devant Stéphanie Michels qui a obtenu 85,57% des votants et Franck Huguenard avec 82,58% des suffrages. Les résultats finaux sont restés très proches. À l'occasion des élections municipales 2026 à Romagne, les citoyens sont une nouvelle fois invités à désigner leurs représentants dans cette configuration si particulière. Depuis une refonte des règles électorales, il convient cependant de noter que le scrutin par listes paritaires s'est imposé dans les communes de moins de 1 000 habitants, interdisant à présent les candidatures individuelles.