Résultat de l'élection municipale 2026 à Romainville : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Romainville [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Romainville sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Romainville.
L'actu des élections municipales 2026 à Romainville
13:10 - Les résultats des dernières municipales à Romainville
Dans la cité de Romainville, les configurations politiques locales sont encore à l'heure actuelle déterminées par le verdict du dernier scrutin. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Philippe Guglielmi (Parti socialiste) a fait la course en tête en récoltant 32,96% des soutiens. Deuxième, François Dechy (Divers gauche) a capté 28,49% des bulletins valides. Une troisième force s'est dégagée derrière Vincent Pruvost (Divers gauche), glanant 1 304 voix (26,11%). Le faible gap entre les listes en tête laissait place à un 2ème tour incertain. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. François Dechy l'a finalement emporté avec 2 902 suffrages (53,26%), face à Philippe Guglielmi s'adjugeant 46,73% des électeurs inscrits. Après un premier tour particulièrement serré, la dynamique a fini par s'inverser, concrétisant le basculement pressenti. François Dechy a pu bénéficier du report de voix des électeurs de Vincent Pruvost, gagnant 1 256 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ce scrutin de 2026 à Romainville, cette dynamique sert de matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Romainville ?
En 2026, les habitants de Romainville sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur l'avenir de la ville. Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? Retrouvez ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Romainville. Les 16 bureaux de vote de la ville de Romainville seront ouverts jusqu'à 20 heures pour permettre aux citoyens de prendre une décision. Vous retrouverez les résultats à Romainville ici dès 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Romainville
|Tête de listeListe
|
Sylvie Kohn
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|
|
Hakim Saidj
Liste divers gauche
OSONS POUR ROMAINVILLE
|
|
Laurent Courcoux
Liste de La France insoumise
romainville en commun
|
|
Jérémi Nsimba
Liste d'union au centre
ROMAINVILLE EN MIEUX
|
|
Daouda Gory
Liste divers gauche
Romainville à venir
|
|
François Dechy
Liste d'union à gauche
Continuons ensemble
|
|
Soraya Jebari
Liste du Parti socialiste
le temps d'agir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Dechy (27 élus) Autrement, romainville a vivre
|2 902
|53,26%
|
|Philippe Guglielmi (8 élus) Unis pour romainville
|2 546
|46,73%
|
|Participation au scrutin
|Romainville
|Taux de participation
|36,55%
|Taux d'abstention
|63,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 606
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Guglielmi Unis pour romainville
|1 646
|32,96%
|François Dechy Autrement
|1 423
|28,49%
|Vincent Pruvost Romainville a vivre
|1 304
|26,11%
|Florian Favier Wagenaar Nouvel élan populaire
|470
|9,41%
|Olivier Tripelon Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|150
|3,00%
|Participation au scrutin
|Romainville
|Taux de participation
|33,91%
|Taux d'abstention
|66,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 183
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Corinne Valls (27 élus) Avançons ensemble, vivons notre ville
|3 045
|49,00%
|
|Sofia Dauvergne (5 élus) L avenir de romainville decidons le ensemble
|1 885
|30,33%
|
|Florian Favier Wagenaar (3 élus) Agir autrement pour romainville
|1 284
|20,66%
|
|Participation au scrutin
|Romainville
|Taux de participation
|47,29%
|Taux d'abstention
|52,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,48%
|Nombre de votants
|6 438
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Corinne Valls Avançons ensemble, vivons notre ville
|2 647
|43,12%
|Sofia Dauvergne L avenir de romainville decidons le ensemble
|1 584
|25,80%
|Florian Favier Wagenaar Agir autrement pour romainville
|1 203
|19,59%
|Karim Amazouz Citoyenne populaire écologiste
|499
|8,12%
|Olivier Tripelon Lutte ouvriere faire entendre le camps des travailleurs
|205
|3,33%
|Participation au scrutin
|Romainville
|Taux de participation
|46,74%
|Taux d'abstention
|53,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,54%
|Nombre de votants
|6 363
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