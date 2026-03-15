Résultat de l'élection municipale 2026 à Romainville : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Romainville

Tête de listeListe
Sylvie Kohn
Sylvie Kohn Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
  • Sylvie Kohn
  • Damien Green
  • Sabrina Jaoud
  • Redouane Alami
  • Nathalie Santos
  • Nguyen-Minh Sourintha
  • Victoria Gallardo
  • Sophian Beurnier
  • Dorra Djelassi
  • Bastien Roche
  • Siring Baldé
  • Zyad Akkari
  • Madeleine Mallet
  • Pierre-Jean Lechevallier
  • Stéphanie Brard
  • Marwan Meska
  • Flora Bouillaguet
  • Serigne Gueye
  • Gaëlle Dumont
  • Malick Camara
  • Salima Mesroua
  • David Gondal
  • Delphine Beurnier
  • Marc Medici
  • Leila Moussouni
  • Boyan Bogosavljevic
  • Fatiha Benmebarek
  • Antoine Decaris
  • Sonia Marie
  • Louis Rapon
  • Martine Cottebrune
  • Samuel Darrondeau
  • Antoinette Martin
  • Robert Outahar
  • Chantal Baraza Benzerara
  • Redouane Boussaid
  • Marie-Therese Polipowski
  • Joseph Mabandi
  • Michelle Loux
Hakim Saidj
Hakim Saidj Liste divers gauche
OSONS POUR ROMAINVILLE
  • Hakim Saidj
  • Rojda Guedouar
  • Anthony Labrousse
  • Claudine Rousseau
  • Allassane Thiam
  • Louisa Rebig
  • Richard Cigna
  • Megane Vega
  • Yacouba Djikine
  • Linda El Kouki
  • Manuel Marques
  • Kamila Mesbah
  • Steven Parekh
  • Morgane Gaston
  • Marcel Trasi
  • Béatrice Jamgotchian
  • Thierry Lefebvre
  • Sarah Assadi
  • Mamoun Assany
  • Aminata Sissoko
  • Regis Lemierre
  • Sahra Chebbah
  • Juan David Moya Martin
  • Maria Mercedes Catena
  • Vianney Omont
  • Danielle Nogret
  • Sabri Fadhlaoui
  • Nathalie Levy
  • Eric Megharba
  • Stéphanie Rinaldy
  • Robert Cristian Vociuc
  • Geneviève de Beaucorps
  • Jérémie Barthes
  • Karine Aknouche
  • Thierry Bonneil-Mas
  • Martine Lalou
  • Jean Gustave François
  • Anne-Catherine Champ
  • Claude Chapeau
Laurent Courcoux
Laurent Courcoux Liste de La France insoumise
romainville en commun
  • Laurent Courcoux
  • Nathalie Gaumondy
  • Alexandre Prud'Hommeau
  • Manuela Pereira
  • Stéphane Dupré
  • Nina Beziau
  • Brandon Simao
  • Iris Padiou
  • Jon Sallé
  • Pauline Rambert
  • Djelloul Ouahrani
  • Julie Ramon
  • Maxime Rameau
  • Malikah Noorbux
  • Sami Ouedhani
  • Mériem Roman
  • Hamza Ben Romdhane
  • Nadra Hamila
  • Nicolas Izard
  • Muriel Berton
  • Jean-Claude Tuyishime
  • Laura Pagliaroli
  • Julien Mathis
  • Elsa Reynal
  • Djamel Khalfat
  • Majda Fahim
  • Damien Sage
  • Lucie Collin
  • Arnaud Dupoux
  • Léa Macadré
  • Bruno Dufour
  • Issam Sahili
  • Michel Defalvard
  • Rebecca Attias
  • Edouard Dorier
  • Camille Marsella
  • Adrien Daquin
  • Marie-Ange Boyer
  • Michel Le Quinio
  • Lola Bergeret
  • Boris Valentin
Jérémi Nsimba
Jérémi Nsimba Liste d'union au centre
ROMAINVILLE EN MIEUX
  • Jérémi Nsimba
  • Christelle Caton
  • Yassine Mobarak
  • Patricia Boecasse
  • Christophe Redonnet
  • Ilknur Cinar
  • Eren Atolgan
  • Susan Smelt
  • Alexandre Etame
  • Sophie Elbaz
  • Kefing Sacko
  • Emel Atolgan
  • Elvis Pereira Vaz
  • Fabienne Prieu
  • Kerim Demirci
  • Isnelle Moke Tabiana
  • Charles Zecchinon
  • Dorothée Deloumeaux
  • Hüseyin Demirci
  • Mahjouba Idmbark
  • Mustafa Atolgan
  • Estelle Debreyne
  • Rayan Nemri
  • Nesrine Djeddou
  • Mahamadou Diarra
  • Anaïs Camalet
  • Yoann Salahou
  • Julie Engoulevent
  • Alexandre Pereira Semedo
  • Anne-Marie Revel
  • Gérard Montanier
  • Esra Cinar
  • Ilker Taskan
  • Feyza Ordulu
  • Jean-Yves Saint-Clair
  • Pauline Caton
  • Kylian Masala
  • Florence Zuccaro
  • Siaka Meite
Daouda Gory
Daouda Gory Liste divers gauche
Romainville à venir
  • Daouda Gory
  • Sarah Abada
  • Faïçal Azzouz
  • Irma Bellaiche
  • Lhaj Azzouzi
  • Mirjana Lucai
  • Franck Benghanem
  • Amel Bennacef
  • Sabri Djaïz
  • Marie-Hélène Bitor
  • Kévin Farruch
  • Yamina Derradji
  • Florian Fimbel
  • Marie-Laurence Eeckhoudt
  • Ali Kissi
  • Nathalie Farruch
  • Mohammed Mansouri
  • Thien-Kim Le
  • Eureka Makwiza
  • Prescillia Maachou
  • Prosper Marie-Calixte
  • Elisa Monteiro
  • Frédéric Moret
  • Zakia Moustahib
  • Leonel Sabenca
  • Johanna Panico
  • Raafet Sahnouni
  • Rym Tounsi
  • Maxime Salles
  • Kongho Toure
  • Youness El Asri
  • Sarah El Janabi
  • Adam Mellouki
  • Ayse Yildirim
  • Sébastien Géraud
  • Claudine Chaslin
  • Kévin Belaïd
  • Camille Cohen
  • Mohamed Mehdaoui
  • Amandine Vallee
  • Clément Saadi
François Dechy
François Dechy Liste d'union à gauche
Continuons ensemble
  • François Dechy
  • Sofia Dauvergne
  • Vincent Pruvost
  • Elodie Girardet
  • Lennie Nicollet
  • Vân Pham
  • Tony Laidi
  • Coralie Lefebvre
  • Marc Elfassy
  • Elodie Casanova
  • Mathieu Langlois
  • Marie-Lise Pequignot
  • Karim Amazouz
  • Pilar Serra
  • Nader Beyk
  • Magalie Pillal
  • Jérôme Chénieux
  • Léa Gores
  • Yvon Lejeune
  • Gaëlle Giffard
  • Denis Moreau Sevin
  • Fatoumata Doumbouya
  • Sébastien Chaillou
  • Samia Afroune
  • Félix Mulle
  • Emmanuelle Ribes
  • Willy Cousin
  • Eve Guelmani
  • Sébastien Marques
  • Kharia Berroukech
  • Maxime Euzen
  • Nelly Paolantonacci
  • David Bourgouin
  • Charlotte Balavoine
  • Abdelhak Bhihi
  • Monique Bussard
  • Antonin Courtois
  • Laure Renotte
  • Didier Broche
  • Brigitte Moranne
Soraya Jebari
Soraya Jebari Liste du Parti socialiste
le temps d'agir
  • Soraya Jebari
  • Bruno Lotti
  • Julie Lefebvre
  • Abdelhamid Daguemoune
  • Diaryatou Bah
  • Benoît Etienne
  • Narjis Begri
  • Abdelaziz Djellal
  • Rajae Khalid
  • Patrick Rolland
  • Sandra Ruby Dosoruth
  • Pascal Hiaumet
  • Olfa Begri
  • Mustapha Beznia
  • Angélique Guillon
  • Eddie Schwachtgen
  • Leïla Hossain
  • Frank Derrien
  • Derya Alev
  • Thabin Vimalaruban
  • Salima Ghemrani
  • Armand Sicakyuz
  • Nawal Amellal
  • Alexandre Bondoux
  • Chantal Heitzmann
  • François Parrinello
  • Raffelina Pezzano
  • Rémi Kilinc
  • Samia Gherbi
  • Swann Laverdure
  • Sabrine Idihia
  • Khelifa Sadi
  • Emilie Nguyen-Viet
  • Maxime Fourmaux
  • Fadila Boufar
  • Patrice Demiville
  • Nathalie Attal
  • Cyril Gibella
  • Stéphanie Sangay
  • David Chikly
  • Lysianne Perrin Robert

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Dechy
François Dechy (27 élus) Autrement, romainville a vivre 		2 902 53,26%
  • François Dechy
  • Sofia Dauvergne
  • Hakim Saïdj
  • Julie Lefebvre
  • Vincent Pruvost
  • Samira Aït Bennour
  • Mathieu Langlois
  • Nathalie Gaumondy
  • Marc Elfassy
  • Brigitte Moranne
  • Nader Beyk
  • Élodie Girardet
  • Yvon Lejeune
  • Issam Sahili
  • Manuel Marques
  • Marie-Christine Poussin
  • Denis Moreau Sevin
  • Marianne Camara
  • Salah-Eddine Belattar
  • Élodie Casanova
  • Tony Laïdi
  • Pilar Serra
  • Kévin Cohen
  • Vân Pham
  • Stéphane Dupré
  • Coralie Lefebvre
  • Lennie Nicollet
Philippe Guglielmi
Philippe Guglielmi (8 élus) Unis pour romainville 		2 546 46,73%
  • Philippe Guglielmi
  • Cécile Philippin
  • Daouda Gory
  • Tassadit Chergou
  • Stéphane Weisselberg
  • Soraya Jebari
  • Bruno Lotti
  • Isabelle Michelot
Participation au scrutin Romainville
Taux de participation 36,55%
Taux d'abstention 63,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 606

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Guglielmi
Philippe Guglielmi Unis pour romainville 		1 646 32,96%
François Dechy
François Dechy Autrement 		1 423 28,49%
Vincent Pruvost
Vincent Pruvost Romainville a vivre 		1 304 26,11%
Florian Favier Wagenaar
Florian Favier Wagenaar Nouvel élan populaire 		470 9,41%
Olivier Tripelon
Olivier Tripelon Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		150 3,00%
Participation au scrutin Romainville
Taux de participation 33,91%
Taux d'abstention 66,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 183

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Corinne Valls
Corinne Valls (27 élus) Avançons ensemble, vivons notre ville 		3 045 49,00%
  • Corinne Valls
  • Philippe Guglielmi
  • Asma Gasri
  • Stéphane Weisselberg
  • Nicole Revidon
  • Jacques Champion
  • Htaya Mohamed
  • Bruno Lotti
  • Viviane Van De Poele
  • Olivier Catayee
  • Marie-Michelle Phojo
  • Fernando Lourenço
  • Marie-Jeanne Calsat
  • François Parrinello
  • Aïda Abada
  • Marcel Trasi
  • Isabelle Boulaudat
  • Jérôme Crépieux
  • Chantal Célestin
  • Patrice Calsat
  • Tassadit Chergou
  • Guy Droz
  • Brigitte Boyer
  • Raymond Cukier
  • Flora Guglielmi
  • Ange Galion
  • Amal Djedide
Sofia Dauvergne
Sofia Dauvergne (5 élus) L avenir de romainville decidons le ensemble 		1 885 30,33%
  • Sofia Dauvergne
  • Jean-Claude Mamet
  • Brigitte Moranne
  • Laurent Pagnier
  • Corinne Buzon
Florian Favier Wagenaar
Florian Favier Wagenaar (3 élus) Agir autrement pour romainville 		1 284 20,66%
  • Florian Favier Wagenaar
  • Yaëlle Azoulay
  • Serge Bardin
Participation au scrutin Romainville
Taux de participation 47,29%
Taux d'abstention 52,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,48%
Nombre de votants 6 438

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Corinne Valls
Corinne Valls Avançons ensemble, vivons notre ville 		2 647 43,12%
Sofia Dauvergne
Sofia Dauvergne L avenir de romainville decidons le ensemble 		1 584 25,80%
Florian Favier Wagenaar
Florian Favier Wagenaar Agir autrement pour romainville 		1 203 19,59%
Karim Amazouz
Karim Amazouz Citoyenne populaire écologiste 		499 8,12%
Olivier Tripelon
Olivier Tripelon Lutte ouvriere faire entendre le camps des travailleurs 		205 3,33%
Participation au scrutin Romainville
Taux de participation 46,74%
Taux d'abstention 53,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,54%
Nombre de votants 6 363

Villes voisines de Romainville

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