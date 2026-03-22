Résultat de l'élection municipale 2026 à Romainville : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Romainville

Le deuxième tour des élections municipales à Romainville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Laurent Courcoux
Laurent Courcoux Liste de La France insoumise
romainville en commun
  • Laurent Courcoux
  • Nathalie Gaumondy
  • Alexandre Prud'Hommeau
  • Manuela Pereira
  • Stéphane Dupré
  • Nina Beziau
  • Brandon Simao
  • Iris Padiou
  • Jon Sallé
  • Pauline Rambert
  • Djelloul Ouahrani
  • Julie Ramon
  • Maxime Rameau
  • Malikah Noorbux
  • Sami Ouedhani
  • Mériem Roman
  • Hamza Ben Romdhane
  • Nadra Hamila
  • Nicolas Izard
  • Muriel Berton
  • Jean-Claude Tuyishime
  • Laura Pagliaroli
  • Julien Mathis
  • Elsa Reynal
  • Djamel Khalfat
  • Majda Fahim
  • Damien Sage
  • Lucie Collin
  • Arnaud Dupoux
  • Léa Macadré
  • Bruno Dufour
  • Issam Sahili
  • Michel Defalvard
  • Rebecca Attias
  • Edouard Dorier
  • Camille Marsella
  • Adrien Daquin
  • Marie-Ange Boyer
  • Michel Le Quinio
  • Lola Bergeret
  • Boris Valentin
Daouda Gory
Daouda Gory Liste divers gauche
Romainville à venir
  • Daouda Gory
  • Sarah Abada
  • Faïçal Azzouz
  • Irma Bellaiche
  • Lhaj Azzouzi
  • Mirjana Lucai
  • Franck Benghanem
  • Amel Bennacef
  • Sabri Djaïz
  • Marie-Hélène Bitor
  • Kévin Farruch
  • Yamina Derradji
  • Florian Fimbel
  • Marie-Laurence Eeckhoudt
  • Ali Kissi
  • Nathalie Farruch
  • Mohammed Mansouri
  • Thien-Kim Le
  • Eureka Makwiza
  • Prescillia Maachou
  • Prosper Marie-Calixte
  • Elisa Monteiro
  • Frédéric Moret
  • Zakia Moustahib
  • Leonel Sabenca
  • Johanna Panico
  • Raafet Sahnouni
  • Rym Tounsi
  • Maxime Salles
  • Kongho Toure
  • Youness El Asri
  • Sarah El Janabi
  • Adam Mellouki
  • Ayse Yildirim
  • Sébastien Géraud
  • Claudine Chaslin
  • Kévin Belaïd
  • Camille Cohen
  • Mohamed Mehdaoui
  • Amandine Vallee
  • Clément Saadi
François Dechy
François Dechy Liste d'union à gauche
Continuons ensemble
  • François Dechy
  • Sofia Dauvergne
  • Vincent Pruvost
  • Elodie Girardet
  • Lennie Nicollet
  • Vân Pham
  • Tony Laidi
  • Coralie Lefebvre
  • Marc Elfassy
  • Elodie Casanova
  • Mathieu Langlois
  • Marie-Lise Pequignot
  • Karim Amazouz
  • Pilar Serra
  • Nader Beyk
  • Magalie Pillal
  • Jérôme Chénieux
  • Léa Gores
  • Yvon Lejeune
  • Gaëlle Giffard
  • Denis Moreau Sevin
  • Fatoumata Doumbouya
  • Sébastien Chaillou
  • Samia Afroune
  • Félix Mulle
  • Emmanuelle Ribes
  • Willy Cousin
  • Eve Guelmani
  • Sébastien Marques
  • Kharia Berroukech
  • Maxime Euzen
  • Nelly Paolantonacci
  • David Bourgouin
  • Charlotte Balavoine
  • Abdelhak Bhihi
  • Monique Bussard
  • Antonin Courtois
  • Laure Renotte
  • Didier Broche
  • Brigitte Moranne
Soraya Jebari
Soraya Jebari Liste du Parti socialiste
le temps d'agir
  • Soraya Jebari
  • Bruno Lotti
  • Julie Lefebvre
  • Abdelhamid Daguemoune
  • Diaryatou Bah
  • Benoît Etienne
  • Narjis Begri
  • Abdelaziz Djellal
  • Rajae Khalid
  • Patrick Rolland
  • Sandra Ruby Dosoruth
  • Pascal Hiaumet
  • Olfa Begri
  • Mustapha Beznia
  • Angélique Guillon
  • Eddie Schwachtgen
  • Leïla Hossain
  • Frank Derrien
  • Derya Alev
  • Thabin Vimalaruban
  • Salima Ghemrani
  • Armand Sicakyuz
  • Nawal Amellal
  • Alexandre Bondoux
  • Chantal Heitzmann
  • François Parrinello
  • Raffelina Pezzano
  • Rémi Kilinc
  • Samia Gherbi
  • Swann Laverdure
  • Sabrine Idihia
  • Khelifa Sadi
  • Emilie Nguyen-Viet
  • Maxime Fourmaux
  • Fadila Boufar
  • Patrice Demiville
  • Nathalie Attal
  • Cyril Gibella
  • Stéphanie Sangay
  • David Chikly
  • Lysianne Perrin Robert

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Romainville

Tête de listeListe Voix % des voix
François DECHY
François DECHY (Ballotage) Continuons ensemble 		3 181 35,46%
Soraya JEBARI
Soraya JEBARI (Ballotage) le temps d'agir 		1 473 16,42%
Daouda GORY
Daouda GORY (Ballotage) Romainville à venir 		1 469 16,37%
Laurent COURCOUX
Laurent COURCOUX (Ballotage) romainville en commun 		1 313 14,64%
Hakim SAIDJ
Hakim SAIDJ OSONS POUR ROMAINVILLE 		793 8,84%
Jérémi NSIMBA
Jérémi NSIMBA ROMAINVILLE EN MIEUX 		600 6,69%
Sylvie KOHN
Sylvie KOHN Lutte ouvrière - le camp des travailleurs 		142 1,58%
Participation au scrutin Romainville
Taux de participation 49,39%
Taux d'abstention 50,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Nombre de votants 9 177

Source : ministère de l’Intérieur

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