Résultat de l'élection municipale 2026 à Romainville : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Romainville [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Romainville sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Romainville.
L'actu des élections municipales 2026 à Romainville
11:52 - Les résultats du premier tour de l'élection municipale à Romainville
Dans le cadre du premier tour des municipales à Romainville, c'est François Dechy (Union de la gauche) qui a pris l'avantage en s'adjugeant 35,46 % des suffrages exprimés. Soraya Jebari (Parti socialiste) a pris la position de dauphine avec 16,42 %. Le match a nettement tourné à l'avantage du leader. En ravissant la première place, François Dechy a gagné une position décisive par rapport à 2020, et il a aussi vu son pourcentage grimper de 6,97 points. Du côté des autres candidats, avec 16,37 %, Daouda Gory, étiqueté Divers gauche, s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Laurent Courcoux, avec la nuance La France insoumise, a récolté 14,64 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Enfin, concernant la participation à Romainville, le vote a enregistré un taux d'abstention de 50,61 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Romainville
Le deuxième tour des élections municipales à Romainville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Laurent Courcoux
Liste de La France insoumise
romainville en commun
|
|
Daouda Gory
Liste divers gauche
Romainville à venir
|
|
François Dechy
Liste d'union à gauche
Continuons ensemble
|
|
Soraya Jebari
Liste du Parti socialiste
le temps d'agir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Romainville
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François DECHY (Ballotage) Continuons ensemble
|3 181
|35,46%
|Soraya JEBARI (Ballotage) le temps d'agir
|1 473
|16,42%
|Daouda GORY (Ballotage) Romainville à venir
|1 469
|16,37%
|Laurent COURCOUX (Ballotage) romainville en commun
|1 313
|14,64%
|Hakim SAIDJ OSONS POUR ROMAINVILLE
|793
|8,84%
|Jérémi NSIMBA ROMAINVILLE EN MIEUX
|600
|6,69%
|Sylvie KOHN Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|142
|1,58%
|Participation au scrutin
|Romainville
|Taux de participation
|49,39%
|Taux d'abstention
|50,61%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,30%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,95%
|Nombre de votants
|9 177
Source : ministère de l’Intérieur
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