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19:21 - Tendances démographiques et électorales à Romainville : ce qu'il faut retenir A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Romainville émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 24,22% de cadres supérieurs pour 35 314 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. L'existence de 2 457 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (56,87%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les 6 562 résidents étrangers, représentant 18,58% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,24%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 28 268 €/an, témoignant un certain niveau de prospérité. À Romainville, où la jeunesse équivaut à 40% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.

17:57 - Élections de 2026 : vers une poussée du RN à Romainville ? Le parti à la flamme avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Romainville il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 10,48% des voix comptabilisées lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 23,27% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 8,95% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Romainville comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 13,95% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 16,54% pour le Rassemblement national. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Aurélie Trouvé.

16:58 - À Romainville, l'abstention s'annonce forte aux municipales Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des élections municipales à Romainville, l'abstention touchait 66,09 % des inscrits, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux alors que l'événement se tenait en pleine pandémie de coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a en revanche été bornée par une abstention à 30,02 % dans la ville (et donc 69,98 % de participation). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 58,43 % en 2022 à seulement 37,25 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 51,82 % (contre 48,51 % en France). Prendre du recul sur ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet de classer Romainville comme une ville assez abstentionniste en comparaison de la moyenne. À l'occasion de ces municipales de 2026, cet élément pèsera quoi qu'il en soit inévitablement sur les résultats de Romainville.

15:59 - Les votes de 2024 : quels résultats à Romainville ? Lors des législatives organisées après la dissolution de 2024, les votants de Romainville soutenaient en priorité Aurélie Trouvé (Union de la gauche) avec 63,04% au premier tour. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs organisé dans la circonscription. Pour le tour unique des européennes avant qu'une dissolution ne passe par là, les choix s'étaient cette fois majoritairement orientés sur Manon Aubry (33,08%). Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi révélé que Romainville restait à l'époque un secteur très ancré à gauche, dans la droite ligne de 2022.

14:57 - Romainville : des suffrages particulièrement significatifs lors des scrutins il y a 4 ans La synthèse des votes de 2022 dépeint Romainville comme une commune très ancrée à gauche. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Romainville était en effet marquée par la pole position de Jean-Luc Mélenchon avec 48,37% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 19,45%. Lors de la finale de l'élection à Romainville, les électeurs accordaient 76,73% pour Emmanuel Macron, contre 23,27% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Romainville accordaient leurs suffrages à Aurélie Trouvé (Nupes) avec 56,54% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 71,66%.

12:58 - Romainville touchée par la réforme fiscale avant ces élections municipales Tandis que les impôts locaux ont progressé à Romainville entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 22,91 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 815 000 euros environ, bien en deçà des 9 721 890 € perçus en 2020. Précisons qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale limitant drastiquement son rendement et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Romainville est passé à un peu plus de 44,10 % en 2024 (contre 23,97 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Romainville s'est chiffrée à 1 187 euros en 2024 (contre 1 061 € en 2020).

11:59 - Les résultats des dernières municipales à Romainville Dans la cité de Romainville, les configurations politiques locales sont encore à l'heure actuelle déterminées par le verdict du dernier scrutin. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Philippe Guglielmi (Parti socialiste) a fait la course en tête en récoltant 32,96% des soutiens. Deuxième, François Dechy (Divers gauche) a capté 28,49% des bulletins valides. Une troisième force s'est dégagée derrière Vincent Pruvost (Divers gauche), glanant 1 304 voix (26,11%). Le faible gap entre les listes en tête laissait place à un 2ème tour incertain. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. François Dechy l'a finalement emporté avec 2 902 suffrages (53,26%), face à Philippe Guglielmi s'adjugeant 46,73% des électeurs inscrits. Après un premier tour particulièrement serré, la dynamique a fini par s'inverser, concrétisant le basculement pressenti. François Dechy a pu bénéficier du report de voix des électeurs de Vincent Pruvost, gagnant 1 256 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ce scrutin de 2026 à Romainville, cette dynamique sert de matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser.