Résultat municipale 2026 à Romainville (93230) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Romainville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Romainville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Romainville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
François DECHY
François DECHY Continuons ensemble 		3 181 35,46%
Soraya JEBARI
Soraya JEBARI le temps d'agir 		1 473 16,42%
Daouda GORY
Daouda GORY Romainville à venir 		1 469 16,37%
Laurent COURCOUX
Laurent COURCOUX romainville en commun 		1 313 14,64%
Hakim SAIDJ
Hakim SAIDJ OSONS POUR ROMAINVILLE 		793 8,84%
Jérémi NSIMBA
Jérémi NSIMBA ROMAINVILLE EN MIEUX 		600 6,69%
Sylvie KOHN
Sylvie KOHN Lutte ouvrière - le camp des travailleurs 		142 1,58%
Participation au scrutin Romainville
Taux de participation 49,39%
Taux d'abstention 50,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Nombre de votants 9 177

Source : ministère de l’Intérieur

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