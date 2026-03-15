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19:20 - Romanèche-Thorins : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Romanèche-Thorins, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec une population de 2 002 habitants répartis dans 949 logements, cette localité présente une densité de 205 hab par km². Ses 172 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 563 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (79,45%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 30,09% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 49,02% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2,75 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. À Romanèche-Thorins, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Romanèche-Thorins : des élections marquées par le vote RN Le mouvement nationaliste n'était pas représenté au moment de la dernière municipale à Romanèche-Thorins en 2020, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen obtenait 31,26% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron dans la ville avec 49,28% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 30,15% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Romanèche-Thorins comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 40,46% aux élections européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier tour, un résultat de 46,77% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 50,69% lors du vote définitif, et un siège remporté par Benjamin Dirx.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Romanèche-Thorins avant 2026 Pour rappel, l'abstention s'élevait à 43,24 % à Romanèche-Thorins lors des dernières municipales, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale alors que nombre d'électeurs avaient préféré rester chez eux du fait de l'épidémie de Covid-19. Avec les présidentielles, les municipales restent en effet le rendez-vous électoral où les Français votent le plus massivement. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est à ce titre stabilisé à 23,66 %. Certes, ces élections relèvent d'une logique différente, mais il est instructif d'examiner la progression des législatives de 2022 à celles de 2024. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 53,40 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 30,84 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 49,37 %. Regarder ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine d'identifier Romanèche-Thorins comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. En parallèle des municipales de 2026, cette réalité pèsera en tout cas inévitablement sur les résultats de Romanèche-Thorins.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quel verdict à Romanèche-Thorins ? Lors des dernières élections européennes, le résultat à Romanèche-Thorins s'était figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,46%), devant Valérie Hayer (16,67%) et Raphaël Glucksmann (10,89%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Romanèche-Thorins avaient ensuite placé en tête Rachel Drevet (Rassemblement National) avec 46,77% au premier tour, devant Benjamin Dirx (Majorité présidentielle) avec 28,56%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Rachel Drevet culminant à 50,69% des votes dans la localité. Une sorte de répétition des résultats des élections de 2022 en quelque sorte.

14:57 - Romanèche-Thorins : coup d'oeil sur les résultats de la dernière présidentielle En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Romanèche-Thorins voyait Marine Le Pen finir en tête localement avec 31,26% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 28,52%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 50,72%, contre 49,28% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Romanèche-Thorins plébiscitaient Aurélien Dutremble (RN) avec 30,15% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Benjamin Dirx (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 60,51%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Quelle a été l'évolution de la fiscalité à Romanèche-Thorins avant les municipales ? Témoignage d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Romanèche-Thorins, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 5,13 % en 2024 (année des dernières données), ce qui représente un montant de près de 14 500 euros, contre 125 410 € perçus en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse désormais que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Romanèche-Thorins est passé à 29,87 % en 2024 (contre 9,79 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Romanèche-Thorins a atteint 960 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 504 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Romanèche-Thorins Quel avait été le dénouement des élections municipales précédentes à Romanèche-Thorins ? Dès le dimanche du premier tour, Yannick Vacher a creusé l'écart en récoltant 297 suffrages (39,81%). Dans la position du principal opposant, Frédéric Bergeron a obtenu 32,03% des bulletins valides. Thomas Patenôtre était à la troisième place, glanant 210 bulletins (28,15%). Un différentiel conséquent. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Yannick Vacher l'a finalement emporté avec 335 suffrages (41,56%), face à Frédéric Bergeron s'adjugeant 32,75% des électeurs et Thomas Patenôtre réunissant 207 suffrages (25,68%). La marge du premier scrutin s'est naturellement maintenue, voire accentuée, permettant un résultat sans appel. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer., gagnant 38 voix supplémentaires entre les deux tours.