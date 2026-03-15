Résultat municipale 2026 à Romanèche-Thorins (71570) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Romanèche-Thorins a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Romanèche-Thorins, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Romanèche-Thorins [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yannick VACHER
Yannick VACHER (15 élus) CONTINUONS ENSEMBLE 		459 51,92%
  • Yannick VACHER
  • Monique DUTRAIVE
  • Jean-Pierre REYNIER
  • Perrine JANIN
  • Joël BROUTIN
  • Pascale ROMANI
  • Maurice FAVRE
  • Vanina DEPARDON
  • Frédéric MEUNIER
  • Josette GOMBERT
  • Raphael GAUDIN
  • Catherine VINCENT
  • Sébastien LEPINE
  • Andréa MOSCICKI
  • Joaquim FERNANDEZ
Frédéric BERGERON
Frédéric BERGERON (4 élus) ÉLAN ROMANÈCHOIS 		425 48,08%
  • Frédéric BERGERON
  • Anaïs RAVACHOL-BERTHELARD
  • Thomas PATENÔTRE
  • Anne-Sophie BEAU
Participation au scrutin Romanèche-Thorins
Taux de participation 59,08%
Taux d'abstention 40,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45%
Nombre de votants 898

Source : ministère de l’Intérieur

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