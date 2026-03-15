Résultat de l'élection municipale 2026 à Romans-sur-Isère : les infos en direct

Programme de David Buisson à Romans-sur-Isère (TOUS POUR ROMANS)

Engagement citoyen

La liste TOUS POUR ROMANS se veut un rassemblement de citoyennes et citoyens unis pour l'intérêt général. David Buisson souhaite instaurer une mairie plus humaine et efficace, en mettant l'accent sur la proximité avec les habitants. Ce projet inclut la création d'une commission citoyenne pour impliquer les citoyens dans les décisions importantes.

Propositions concrètes

Le programme de David Buisson se décline en plusieurs priorités visant à améliorer la vie quotidienne des Romanais. Parmi ces propositions, on trouve la création d'une Maison de santé et l'installation d'un poste de police pour renforcer la sécurité. De plus, des initiatives pour favoriser la culture et l'éducation sont également au cœur de son projet.

Transparence et efficacité

Le candidat s'engage à ne pas augmenter les impôts municipaux tout en garantissant une gestion efficace des finances publiques. David Buisson propose des budgets participatifs pour permettre aux citoyens de décider des priorités de leur quartier. La transparence sera également renforcée avec des bilans annuels clairs et des permanences hebdomadaires pour le maire et les élus.

Unité et dialogue

La campagne de David Buisson met l'accent sur l'importance du dialogue et de l'unité entre les habitants de Romans. Il souhaite instaurer un climat de respect et de coopération, en réduisant les tensions et en favorisant la concertation. Son objectif est de rassembler des Romanaises et des Romanais de différentes sensibilités politiques autour d'un projet commun.