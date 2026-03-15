Résultat de l'élection municipale 2026 à Romans-sur-Isère : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Romans-sur-Isère

Tête de listeListe
Kristofer Banc
Kristofer Banc Liste divers droite
Écrire notre Romans
  • Kristofer Banc
  • Frédérique Esseiva
  • Sébastien Poirot
  • Margaux Trouillet
  • Julien Deloche
  • Anne-Séverine d'Aveni
  • Anthony Marsiglia
  • Myriam Poirot
  • Guylian Duez
  • Karine Mirabello
  • Dimitri Dormet
  • Nathalie Alamelou
  • Damien Jourdan
  • Nadège Ruiz
  • Alexis Baude
  • Annie Baran
  • Quentin Fourel
  • Elisa Blusowicz
  • Franck Vallon
  • Elise Koifman - - Colonna d'Istria
  • Ahmad Benchrif
  • Marie-Anne Lantermoz
  • Patrick Garabedian
  • Christine Cassard
  • Nabil Touati
  • Elodie Decorps
  • Jean-Michel Malauron
  • Axelle Garabedian
  • Giovanni Vassallo
  • Marie-Claire Coste
  • Maxime Oltra
  • Anne Marsault
  • Djimony Lefebvre
  • Bernadette Crozelon
  • Antoine Bournier
  • Jeanne Duez
  • Xavier Poirot
  • Aïcha Foudi
  • Bernard Budzyk
Marie-Hélène Thoraval
Marie-Hélène Thoraval Liste divers droite
Romans avance
  • Marie-Hélène Thoraval
  • Jean-Paul Crouzet
  • Linda Hajjari
  • Etienne-Paul Petit
  • Florence Maire
  • Pierre Latour
  • Raphaëlle Desgrand
  • Jérémy Bedouin
  • Nadia Outrequin
  • Laurent Jacquot
  • Edwige Arnaud
  • Philippe Labadens
  • Annie-Claude Cocoual
  • David Robert
  • Rachida Khiati
  • Jean-Marc Almecija
  • Myriam Tchekemian
  • Stéphan Margaron
  • Philippine Gault
  • Rémy Hinkel
  • Anne-Marie Sabatier
  • Antonin Gilles
  • Manuelle Varlet
  • Pierre-Adrien Gros
  • Marie-Josèphe Bossan-Picaud
  • Ludovic Guigal
  • Christine Manca
  • Daniel Mangin
  • Myriam Monville
  • Bernard Prost
  • Nathalie Lenquette
  • Georges Blache
  • Nathalie Brosse
  • Michel Varlet
  • Laurence Heyerst
  • Thibaud Thumy
  • Isabelle Fayard
  • Jean-Marie Tarrey
  • Marie-Claude Zadjian
David Buisson
David Buisson Liste divers gauche
TOUS POUR ROMANS
  • David Buisson
  • Claire Lavayssière
  • Thomas Huriez
  • Isabelle Pagani
  • Salim Dlih
  • Virginie Blézy
  • Joseph Guinard
  • Christine Portal
  • Luc Basin
  • Marion Pelloux-Prayer
  • Jean-Baptiste Feracci
  • Blanche Abel-Floriot
  • Thomas Buisson
  • Bouacila Idiri
  • Éric Chetanian
  • Françoise Mottin
  • Alain Villard
  • Virginie Patarin
  • Valentin Robert
  • Anne Willmann
  • Loïc Sandon
  • Yasmina Boyadjian
  • Mehdi Dehdouh
  • Nadia Nasri Graillat
  • Sylvain Arnoux
  • Nathalie Fugier-Garrel
  • Loïc Blézy
  • Laurence Paccard
  • Jacques Faure
  • Blandine Gaillard
  • Marc Esposito
  • Claudine Mukezangango
  • Cédric Mal
  • Isabelle Fay Crozelon
  • Mouloud Benarbia
  • Christiane Charrasse
  • Armand Gaubert
  • Lélia Khelifa
  • René Daniel Louseghenian
  • Elodie Esteban
  • Gilles Ruchon
Marie France Grimmer
Marie France Grimmer Liste de La France insoumise
GAUCHE POPULAIRE ROMANAISE
  • Marie France Grimmer
  • Charly Wissocq
  • Noémie Arsac
  • Yassin Dahes
  • Nadia Loyer
  • Eric Exbrayat
  • Clara Vieuguet
  • Hafid Grirane
  • Justine Vial
  • Jordi Bouilly
  • Emilie Faynot
  • Yanis Ferrandez
  • Cherifa Aïssaoui
  • Patrick Courtier
  • Fanette Floriot
  • Jean-Michel Pinet
  • Marjolaine Fouassier
  • Régis Oriol
  • Claire Lamy
  • Bernard Lopez
  • Léa Ageron
  • Maxence Dworaczek
  • Marie Keraudren
  • Rémi Moulin
  • Satya Najera
  • Guillaume Bringer
  • Laura Léger-Moëc
  • Jérome Le Beon
  • Eve Berranger
  • Christian Vicat
  • Bama Traore
  • Charles Rabérin
  • Magali Boutet
  • Eric Martin
  • Béatrice Arrieta
  • Guillaume Lafosse
  • Elise Blandin
  • Nadjib Bounakhla
  • Andrée Bonnardel Lude
  • Sylvain Foucaud
  • Marie-José Reynier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Hélène Thoraval
Marie-Hélène Thoraval (30 élus) Romans ! 		4 454 53,52%
  • Marie-Hélène Thoraval
  • Philippe Labadens
  • Nathalie Brosse
  • Laurent Jacquot
  • Edwige Arnaud
  • Etienne-Paul Petit
  • Nathalie Lenquette
  • Damien Got
  • Florence Maire
  • Franck Astier
  • Amanda Clouzeau
  • David Robert
  • Raphaëlle Desgrand
  • Stéphan Margaron
  • Marie-Josèphe Bossan-Picaud
  • Kristofer Banc
  • Jeanine Tachdjian
  • Jérémy Bédouin
  • Annie-Claude Cocoual
  • Anthony Courbon
  • Nadia Outrequin
  • Alexandre Cortot
  • Marie-Claude Foulhoux
  • Ludovic Guigal
  • Berthe Facchinetti
  • Jean-Paul Crouzet
  • Philippine Gault
  • Kévin Le Goff
  • Linda Hajjari
  • Yoann Fovelle-Buisson
Thomas Huriez
Thomas Huriez (9 élus) Passionnement romans 		3 868 46,47%
  • Thomas Huriez
  • Isabelle Pagani
  • Joseph Guinard
  • Rachida Khiati
  • Alain Villard
  • Yasmina Boyadjian
  • Jean-François Bossanne
  • Magda Colloredo-Bertrand
  • Valentin Robert
Participation au scrutin Romans-sur-Isère
Taux de participation 39,63%
Taux d'abstention 60,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 584

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Hélène Thoraval
Marie-Hélène Thoraval Romans ! 		3 589 46,25%
Thomas Huriez
Thomas Huriez Passionnément romans 		1 990 25,64%
Julie Maurel
Julie Maurel Collectif pour romans 		1 315 16,94%
Isabelle Pagani
Isabelle Pagani Romans en commun 		865 11,14%
Participation au scrutin Romans-sur-Isère
Taux de participation 36,87%
Taux d'abstention 63,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 978

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Hélène Thoraval
Marie-Hélène Thoraval (29 élus) Romans gagnant 		5 860 46,30%
  • Marie-Hélène Thoraval
  • Philippe Labadens
  • Magda Colloredo-Bertrand
  • Luc Trouiller
  • Nathalie Tchekemian
  • Alain Dones
  • Carole Michelon
  • Laurent Jacquot
  • Marie-Josèphe Bossan-Picaud
  • Bruno Derly
  • Edwige Arnaud
  • David Robert
  • Jeanine Tachdjian
  • Frédéric Juvenet
  • Nadia Outrequin
  • Franck Astier
  • Alexia Giraudet
  • Damien Got
  • Berthe Mourier
  • Jean-Louis Roby
  • Nathalie Lenquette
  • Raphaël Bertrand
  • Marie-Claude Foulhoux
  • Dominique Lucas
  • Stéphanie Eglene
  • Samir Boudjoghra
  • Marie-Noëlle Barbier
  • Stéphan Margaron
  • Catherine Acampora
Philippe Dresin
Philippe Dresin (8 élus) Romans plus fort 		5 416 42,79%
  • Philippe Dresin
  • Cléo Delon
  • Pierre Pieniek
  • Latifa Chay
  • Denis Donger
  • Brigitte Delhomme
  • Jean-Marc Durand
  • Isabelle Pagani
Bernard Pinet
Bernard Pinet (2 élus) Romans bleu marine, soutenue par le front national 		1 380 10,90%
  • Bernard Pinet
  • Martine Cavasse
Participation au scrutin Romans-sur-Isère
Taux de participation 60,31%
Taux d'abstention 39,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,72%
Nombre de votants 13 010

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Dresin
Philippe Dresin Romans plus fort 		4 514 38,92%
Marie-Hélène Thoraval
Marie-Hélène Thoraval Romans gagnant 		3 167 27,31%
Bernard Pinet
Bernard Pinet Romans bleu marine, soutenue par le front national 		2 181 18,80%
Gisèle Telmon
Gisèle Telmon Ecrivons un nouveau romans 		1 734 14,95%
Participation au scrutin Romans-sur-Isère
Taux de participation 55,59%
Taux d'abstention 44,41%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,29%
Nombre de votants 11 991

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