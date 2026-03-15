Résultat de l'élection municipale 2026 à Romans-sur-Isère : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Romans-sur-Isère [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Romans-sur-Isère sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Romans-sur-Isère.
L'actu des élections municipales 2026 à Romans-sur-Isère
13:09 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 à Romans-sur-Isère
Les résultats des précédentes élections municipales à Romans-sur-Isère ont fourni un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Marie-Hélène Thoraval (Divers droite) a raflé la première place en rassemblant 3 589 soutiens (46,25%). Derrière, Thomas Huriez (Divers centre) a rassemblé 1 990 bulletins valides (25,64%). Un différentiel important. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Marie-Hélène Thoraval l'a finalement emporté avec 4 454 suffrages (53,52%), face à Thomas Huriez avec 46,47% des votants. La différence du premier scrutin s'est sans surprise maintenue, voire creusée, permettant un succès sans appel. Si Thomas Huriez a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 1 878 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. La candidate étiquetée Divers droite a sans doute tiré parti du report de voix des partisans des listes de droite éjectées au premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Romans-sur-Isère, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. La formation d'opposition est dans l'obligation d'avoir un score plus élevé ce dimanche soir, dès le premier tour, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Romans-sur-Isère ?
Pour voter, les votants de la ville sont en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 20 bureaux de vote de Romans-sur-Isère. Les élections municipales sont l'occasion pour les électeurs de Romans-sur-Isère de réagir sur la manière dont est gérée leur localité. À Romans-sur-Isère comme ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Quel candidat succédera à Marie-Hélène Thoraval (Divers droite), qui a conquis la mairie en 2020 au deuxième tour ? Son bilan permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? Ci-dessous, il est possible de vérifier la liste des prétendants à Romans-sur-Isère. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Romans-sur-Isère
|Tête de listeListe
|
Kristofer Banc
Liste divers droite
Écrire notre Romans
|
|
Marie-Hélène Thoraval
Liste divers droite
Romans avance
|
|
David Buisson
Liste divers gauche
TOUS POUR ROMANS
|
|
Marie France Grimmer
Liste de La France insoumise
GAUCHE POPULAIRE ROMANAISE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Hélène Thoraval (30 élus) Romans !
|4 454
|53,52%
|
|Thomas Huriez (9 élus) Passionnement romans
|3 868
|46,47%
|
|Participation au scrutin
|Romans-sur-Isère
|Taux de participation
|39,63%
|Taux d'abstention
|60,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 584
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Hélène Thoraval Romans !
|3 589
|46,25%
|Thomas Huriez Passionnément romans
|1 990
|25,64%
|Julie Maurel Collectif pour romans
|1 315
|16,94%
|Isabelle Pagani Romans en commun
|865
|11,14%
|Participation au scrutin
|Romans-sur-Isère
|Taux de participation
|36,87%
|Taux d'abstention
|63,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 978
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Hélène Thoraval (29 élus) Romans gagnant
|5 860
|46,30%
|
|Philippe Dresin (8 élus) Romans plus fort
|5 416
|42,79%
|
|Bernard Pinet (2 élus) Romans bleu marine, soutenue par le front national
|1 380
|10,90%
|
|Participation au scrutin
|Romans-sur-Isère
|Taux de participation
|60,31%
|Taux d'abstention
|39,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,72%
|Nombre de votants
|13 010
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Dresin Romans plus fort
|4 514
|38,92%
|Marie-Hélène Thoraval Romans gagnant
|3 167
|27,31%
|Bernard Pinet Romans bleu marine, soutenue par le front national
|2 181
|18,80%
|Gisèle Telmon Ecrivons un nouveau romans
|1 734
|14,95%
|Participation au scrutin
|Romans-sur-Isère
|Taux de participation
|55,59%
|Taux d'abstention
|44,41%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,29%
|Nombre de votants
|11 991
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