Résultat de l'élection municipale 2026 à Romans-sur-Isère : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Romans-sur-Isère [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Romans-sur-Isère sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Romans-sur-Isère.
L'actu des élections municipales 2026 à Romans-sur-Isère
11:50 - Les premiers résultats des élections municipales 2026 à Romans-sur-Isère
Pour le premier tour des élections municipales à Romans-sur-Isère, c'est Marie-Hélène Thoraval (Divers droite) qui est arrivée en tête en rassemblant 48,49 % des suffrages exprimés. À sa suite, David Buisson (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 36,64 %. Un écart conséquent a séparé les deux candidats. Comme il y a six ans, Marie-Hélène Thoraval est restée au sommet du classement, et elle a même consolidé ses appuis avec un gain de 2,24 points. Du côté des autres candidats, avec 9,12 %, Marie France Grimmer (La France insoumise) n'a pas pu se maintenir mais atteignait le seuil requis pour éventuellement fusionner. Derrière, Kristofer Banc, portant la nuance Divers droite, a rassemblé 5,75 % des voix, un score insuffisant pour figurer au second tour. Du côté de la mobilisation à Romans-sur-Isère, le vote a vu 52,59 % des inscrits se déplacer, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Romans-sur-Isère
Le deuxième tour des élections municipales à Romans-sur-Isère a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Marie-Hélène Thoraval
Liste divers droite
Romans avance
|
|
David Buisson
Liste divers gauche
TOUS POUR ROMANS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Romans-sur-Isère
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Hélène THORAVAL (Ballotage) Romans avance
|5 798
|48,49%
|David BUISSON (Ballotage) TOUS POUR ROMANS
|4 381
|36,64%
|Marie France GRIMMER GAUCHE POPULAIRE ROMANAISE
|1 090
|9,12%
|Kristofer BANC Écrire notre Romans
|688
|5,75%
|Participation au scrutin
|Romans-sur-Isère
|Taux de participation
|52,59%
|Taux d'abstention
|47,41%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,77%
|Nombre de votants
|12 183
Source : ministère de l’Intérieur
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