Résultat de l'élection municipale 2026 à Romans-sur-Isère : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Romans-sur-Isère

Le deuxième tour des élections municipales à Romans-sur-Isère a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Marie-Hélène Thoraval
Marie-Hélène Thoraval Liste divers droite
Romans avance
  • Marie-Hélène Thoraval
  • Jean-Paul Crouzet
  • Linda Hajjari
  • Etienne-Paul Petit
  • Florence Maire
  • Pierre Latour
  • Raphaëlle Desgrand
  • Jérémy Bedouin
  • Nadia Outrequin
  • Laurent Jacquot
  • Edwige Arnaud
  • Philippe Labadens
  • Annie-Claude Cocoual
  • David Robert
  • Rachida Khiati
  • Jean-Marc Almecija
  • Myriam Tchekemian
  • Stéphan Margaron
  • Philippine Gault
  • Rémy Hinkel
  • Anne-Marie Sabatier
  • Antonin Gilles
  • Manuelle Varlet
  • Pierre-Adrien Gros
  • Marie-Josèphe Bossan-Picaud
  • Ludovic Guigal
  • Christine Manca
  • Daniel Mangin
  • Myriam Monville
  • Bernard Prost
  • Nathalie Lenquette
  • Georges Blache
  • Nathalie Brosse
  • Michel Varlet
  • Laurence Heyerst
  • Thibaud Thumy
  • Isabelle Fayard
  • Jean-Marie Tarrey
  • Marie-Claude Zadjian
David Buisson
David Buisson Liste divers gauche
TOUS POUR ROMANS
  • David Buisson
  • Claire Lavayssière
  • Thomas Huriez
  • Isabelle Pagani
  • Salim Dlih
  • Virginie Blézy
  • Joseph Guinard
  • Christine Portal
  • Luc Basin
  • Marion Pelloux-Prayer
  • Jean-Baptiste Feracci
  • Blanche Abel-Floriot
  • Thomas Buisson
  • Bouacila Idiri
  • Éric Chetanian
  • Françoise Mottin
  • Alain Villard
  • Virginie Patarin
  • Valentin Robert
  • Anne Willmann
  • Loïc Sandon
  • Yasmina Boyadjian
  • Mehdi Dehdouh
  • Nadia Nasri Graillat
  • Sylvain Arnoux
  • Nathalie Fugier-Garrel
  • Loïc Blézy
  • Laurence Paccard
  • Jacques Faure
  • Blandine Gaillard
  • Marc Esposito
  • Claudine Mukezangango
  • Cédric Mal
  • Isabelle Fay Crozelon
  • Mouloud Benarbia
  • Christiane Charrasse
  • Armand Gaubert
  • Lélia Khelifa
  • René Daniel Louseghenian
  • Elodie Esteban
  • Gilles Ruchon

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Romans-sur-Isère

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Hélène THORAVAL
Marie-Hélène THORAVAL (Ballotage) Romans avance 		5 798 48,49%
David BUISSON
David BUISSON (Ballotage) TOUS POUR ROMANS 		4 381 36,64%
Marie France GRIMMER
Marie France GRIMMER GAUCHE POPULAIRE ROMANAISE 		1 090 9,12%
Kristofer BANC
Kristofer BANC Écrire notre Romans 		688 5,75%
Participation au scrutin Romans-sur-Isère
Taux de participation 52,59%
Taux d'abstention 47,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 12 183

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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