Résultat de l'élection municipale 2026 à Romans-sur-Isère : les résultats du 2e tour

Programme de David Buisson à Romans-sur-Isère (TOUS POUR ROMANS)

Engagement citoyen

La liste TOUS POUR ROMANS se veut un rassemblement de citoyens engagés au service de l'intérêt général. David Buisson souhaite instaurer une mairie plus humaine et efficace, en mettant l'accent sur la proximité avec les habitants. L'objectif est de favoriser la concertation et d'associer les citoyens aux décisions municipales.

Priorités locales

Les priorités de la liste incluent la création d'une Maison de santé et l'installation d'un poste de police pour améliorer la sécurité. David Buisson propose également des initiatives pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir l'économie locale, notamment en faisant de Romans la capitale du Made in France. Ces actions visent à répondre aux besoins quotidiens des habitants.

Transparence et efficacité

La liste s'engage à garantir la transparence dans la gestion des finances publiques, sans augmenter les impôts municipaux. David Buisson prévoit des budgets participatifs pour impliquer les citoyens dans les choix budgétaires. L'objectif est d'utiliser l'argent public de manière plus efficace et responsable.

Culture et patrimoine

Un des axes du programme est la valorisation de la culture et du patrimoine de Romans. David Buisson souhaite rouvrir le Musée de la Résistance pour transmettre l'histoire aux générations futures. De plus, une politique culturelle de proximité sera mise en place pour dynamiser la vie locale.