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19:21 - Les données démographiques de Romans-sur-Isère révèlent les tendances électorales Au cœur de la campagne électorale municipale, Romans-sur-Isère se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 33 139 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 2 944 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 21 454 foyers fiscaux. Dans la ville, 34% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 30,27% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Romans-sur-Isère accueille une communauté diversifiée, avec ses 3 074 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 125 € par an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,22%, synonyme d'une situation économique mitigée. Romans-sur-Isère incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en mouvement.

17:57 - Le RN gagne du terrain à Romans-sur-Isère Le Rassemblement national ne comptait pas sur le podium lors des élections municipales à Romans-sur-Isère en 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen obtenait 21,03% des suffrages lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 38,02% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 16,34% au ticket lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Romans-sur-Isère comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 30,31% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives enfin apporteront, lors du premier tour, un résultat de 30,76% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 34,18% lors du vote définitif.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Romans-sur-Isère au crible Pour ces municipales 2026, l'affluence aux urnes à Romans-sur-Isère sera capitale dans l'issue du scrutin. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 36,87 % lors des municipales de 2020, un chiffre assez faible alors que le Covid-19 commençait à se propager dans la population. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a cependant été mesuré à 71,60 %. Alors que les législatives de 2022 avaient mobilisé 44,51 % des électeurs, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation augmenter très nettement à 64,75 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait attiré 51,41 % des citoyens locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville où la participation peine à décoller.

15:59 - Il y a deux ans, Romans-sur-Isère avait opté pour la droite La préférence des électeurs de Romans-sur-Isère a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme une terre résolument de gauche, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme un territoire difficile à étiqueter. Lors des élections européennes, le résultat à Romans-sur-Isère s'était en effet dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,31%), en première position devant Raphaël Glucksmann (14,03%) et la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (13,90%). Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Romans-sur-Isère soutenaient en priorité Isabelle Pagani (Union de la gauche) avec 36,22% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Isabelle Pagani culminant à 43,22% des votes dans la localité.

14:57 - À Romans-sur-Isère, la dernière présidentielle était anvant tout favorable à la gauche En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Romans-sur-Isère tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 26,42% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 25,92%. Lors de la finale de l'élection à Romans-sur-Isère, les électeurs accordaient 61,98% pour Emmanuel Macron, contre 38,02% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Romans-sur-Isère plébiscitaient Pierre Jouvet (Nupes) avec 35,10% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 52,88% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Romans-sur-Isère comme une localité où la gauche domine largement.

12:58 - À Romans-sur-Isère, le montant de la fiscalité locale est stable En ce qui concerne la fiscalité locale de Romans-sur-Isère, le montant moyen réglé par foyer fiscal a représenté environ 1 146 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), un chiffre à comparer avec les 1 168 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 44,32 % en 2024 (contre 28,81 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, estimée à près de 40 %, constitue un repère éclairant. Attention toutefois : cette hausse est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 1,04779 million d'euros en 2024. Un apport qui est loin des 9 549 570 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 22,22 %. Cette taxe est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 à Romans-sur-Isère Les résultats des précédentes élections municipales à Romans-sur-Isère ont fourni un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Marie-Hélène Thoraval (Divers droite) a raflé la première place en rassemblant 3 589 soutiens (46,25%). Derrière, Thomas Huriez (Divers centre) a rassemblé 1 990 bulletins valides (25,64%). Un différentiel important. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Marie-Hélène Thoraval l'a finalement emporté avec 4 454 suffrages (53,52%), face à Thomas Huriez avec 46,47% des votants. La différence du premier scrutin s'est sans surprise maintenue, voire creusée, permettant un succès sans appel. Si Thomas Huriez a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 1 878 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. La candidate étiquetée Divers droite a sans doute tiré parti du report de voix des partisans des listes de droite éjectées au premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Romans-sur-Isère, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. La formation d'opposition est dans l'obligation d'avoir un score plus élevé ce dimanche soir, dès le premier tour, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.