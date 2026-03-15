Résultat municipale 2026 à Romans-sur-Isère (26100) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Romans-sur-Isère a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Romans-sur-Isère, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Romans-sur-Isère [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Hélène THORAVAL
Marie-Hélène THORAVAL Romans avance 		5 798 48,49%
David BUISSON
David BUISSON TOUS POUR ROMANS 		4 381 36,64%
Marie France GRIMMER
Marie France GRIMMER GAUCHE POPULAIRE ROMANAISE 		1 090 9,12%
Kristofer BANC
Kristofer BANC Écrire notre Romans 		688 5,75%
Participation au scrutin Romans-sur-Isère
Taux de participation 52,59%
Taux d'abstention 47,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 12 183

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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