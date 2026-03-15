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19:19 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Rombas En marge des élections municipales, Rombas apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 9 534 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 374 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 16,13% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 9,39% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. La présence de 952 résidents étrangers participe à son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 147 €/an, la commune vise plus de prospérité. Rombas incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en mouvement.

17:57 - Le RN progresse-t-il à Rombas ? Le RN était resté en retrait lors des élections municipales à Rombas il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 30,49% des votes lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 51,96% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 31,39% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le parti à la flamme arrachait 54,36% des voix au niveau local. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 41,83% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 43,34% pour le parti à la flamme. Il terminera avec 49,76% le dimanche suivant.

16:58 - Aux dernières municipales, 67,38 % d'abstention à Rombas En 2020, la participation à Rombas était montée à 32,62 % au premier round, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux. 2 210 votants avaient glissé un bulletin dans l'urne alors qu'en raison du Covid-19, un grand nombre de votants avaient préféré éviter les isoloirs. Il est pourtant de coutume d'observer que le scrutin municipal reste, avec la présidentielle, le rendez-vous où les Français participent le plus, étant attachés au choix de leur édile et du chef de l'État. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a d'ailleurs été rapporté à 67,63 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 42,98 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 56,75 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 35,83 % des inscrits. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la ville apparaît comme une contrée où la participation peine à décoller. Le nombre de bulletins dans les urnes de Rombas constituera en conséquence un gros enjeu pour cette élection municipale 2026.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Rombas a-t-elle voté ? Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Rombas avaient favorisé Grégoire Laloux (Rassemblement National) avec 43,34% au premier tour, devant Vincent Felix (Union de la gauche) avec 28,99%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Belkhir Belhaddad (Majorité présidentielle), avec 50,24%. Lors des élections européennes une vingtaine de jours plus tôt, le podium à Rombas s'était cette fois cristallisé autour de Jordan Bardella (41,83%), devant Manon Aubry (13,74%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (10,79%). Cette analyse des scrutins de 2024 a donc confirmé que Rombas s'affirmait alors toujours comme une terre souverainiste voire nationaliste, en cohérence avec les choix de 2022.

14:57 - Rombas : des résultats éminemment parlants lors des scrutins en 2022 Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Rombas plébiscitaient Grégoire Laloux (RN) avec 31,39% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,36%. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Rombas votaient par ailleurs en priorité pour Marine Le Pen (30,49%), devant Jean-Luc Mélenchon crédité de 25,98%. Le second tour entérinait ensuite ce premier round en offrant 51,96% pour Marine Le Pen, contre 48,04% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Rombas laisse donc apparaître un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Les premières municipales à Rombas depuis la réforme fiscale Si on analyse la fiscalité de Rombas, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 23,10 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 200 800 euros. Une somme loin des 2 468 280 € perçus en 2020. Son abolition pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui une recette marginale, justifiant cette diminution significative de recettes pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Rombas a évolué pour se fixer à 29,83 % en 2024 (contre 15,57 % en 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Rombas s'est chiffrée à 588 € en 2024 contre 707 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Rombas Il peut se révéler éclairant de se pencher sur les résultats du dernier scrutin municipal à Rombas. Au soir du premier tour à l'époque, Lionel Fournier (Divers gauche) a pris les commandes en récoltant 69,07% des voix. Dans la position du principal opposant, Victor Villa (Divers centre) a rassemblé 659 votes (30,92%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Lionel Fournier a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Rombas, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Le bloc minoritaire devra réaliser un grand bond dans les suffrages ce dimanche afin d'ébranler cette mainmise, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.