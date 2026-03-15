Résultat municipale 2026 à Rombas (57120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rombas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rombas, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rombas [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel FOURNIER
Lionel FOURNIER (25 élus) PRIORITES ROMBAS 		1 972 69,07%
  • Lionel FOURNIER
  • Véronica WAGNER
  • Charles RISSER
  • Christèle MACAIGNE
  • Didier NOBILE
  • Aude MUHLMANN
  • Joël DUMON
  • Danielle STEINBACH
  • Vincent MARRELLA
  • Bakhta KRAOUCHE
  • Clément BOUILLAGUET
  • Lydia SCHAEGIS
  • José RUPPERT
  • Selma DEMIR
  • Victor PARRA
  • Lise BALZER
  • Xavier PELTIER
  • Anita KEUVREUX
  • Michel IAFRATE
  • Maria De Lurdes DA ROCHA
  • Michel CHARO
  • Clotilde OUTOMURO
  • Jonathan DOLBEAU
  • Fabienne COLOMBEY
  • Pascal BARBARAS
Victor VILLA
Victor VILLA (4 élus) Rombas c'est vous 		883 30,93%
  • Victor VILLA
  • Josiane GATTO
  • Samir BEN-ARIF
  • Rose Marie NAPOLI
Participation au scrutin Rombas
Taux de participation 46,10%
Taux d'abstention 53,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Nombre de votants 2 953

Source : ministère de l’Intérieur

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