Résultat de l'élection municipale 2026 à Romilly-sur-Seine : les infos en direct

Programme de Angélique Ranc à Romilly-sur-Seine (ROMILLY AUTREMENT)

Sécurité et Proximité

La sécurité est une priorité pour la commune de Romilly-sur-Seine. Il est proposé de fidéliser la police municipale avec des horaires adaptés pour mieux répondre aux besoins des habitants. La mise en place de la vidéoprotection est également envisagée pour renforcer la sécurité au quotidien.

Revitalisation du Centre-Ville

Un grand plan commerce sera lancé pour dynamiser le centre-ville et attirer de nouveaux commerces. Cela inclut des dispositifs d'aide à l'installation et la préemption des locaux vacants. Des manifestations populaires et festives seront également développées pour animer le cœur de la ville.

Mobilité et Accessibilité

Le projet inclut la création d'un réseau de mobilité intercommunale pour faciliter les déplacements sans augmenter les impôts. Un plan de stationnement sera repensé en concertation avec les habitants et les commerçants. L'objectif est de rendre la mobilité plus utile et accessible à tous.

Engagement Communautaire

Des conseils de quartier seront instaurés pour favoriser la participation des habitants aux décisions locales. Des réunions régulières et des comptes rendus publics seront accessibles à tous pour assurer la transparence. Une attention particulière sera portée aux seniors et aux animaux de compagnie avec des politiques dédiées.