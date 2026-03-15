Résultat de l'élection municipale 2026 à Romilly-sur-Seine : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Romilly-sur-Seine

Tête de listeListe
Angélique Ranc
Angélique Ranc Liste du Rassemblement National
ROMILLY AUTREMENT
  • Angélique Ranc
  • Jean-Patrick Vernet
  • Séverine Thuillier
  • Valéry Vanhems
  • Stéphanie Meunier
  • Gilles Delêtre
  • Jennifer Cassia
  • Christian Mochet
  • Priscilia Pétel
  • Eddy David
  • Chloé Masson
  • Franck Huguier
  • Océane Maury
  • Philippe Amour
  • Aline Crouvoisier
  • Valentin Goy
  • Isabelle Gonthier
  • Louis Lagnié
  • Jodie Crouvoisier
  • Michel Joseph
  • Marie Plaix-Payen
  • Gilles Pagosse
  • Madeleine Chapput
  • Loïc Taleux
  • Gaëlle Virantin
  • Emmanuel Plaix-Payen
  • Danièle Meunier
  • André Meunier
  • Jeanne Beauvais
  • Paul Koepfler
  • Martine Nodinot
  • Patrick Pellet
  • Françoise Marie Pellet
Adam Da Mota
Adam Da Mota Liste divers centre
TOUS UNIS, RÉVEILLONS ROMILLY !
  • Adam Da Mota
  • Virginie Laurent
  • Jacques Beaujean
  • Frédérique Hittler
  • Gilles Mathieu
  • Sophie Corvo
  • Gilles Boyez
  • Stéphanie Pinta
  • Yvan Bernard
  • Céline Thiennot
  • Franco Goncalves
  • Dominique Beaujean
  • Denis Pacheco
  • Gladys Bakuela
  • Enzo Salgado
  • Séverine Buda
  • Sinan Demirkol
  • Ayat Hamimid
  • Loïc Letolle
  • Anneke Bruijn
  • Alain Lacour
  • Géraldine Duverne
  • Jordan Vaccaro
  • Stéphanie Collovald
  • Gérald Grossmann
  • Pierrette Maréchal
  • Jayden Camut
  • Julie Darce
  • Karim Zidoun
  • Périne Pereira
  • Damien Amiot
  • Neriman Besel
  • Guillaume Morin
  • Ghislaine Dechartre
  • Jean-Marc Berthier
Fethi Cheikh
Fethi Cheikh Liste d'union à gauche
ENSEMBLE POUR ROMILLY CITOYENNE SOLIDAIRE ECOLOGIQUE
  • Fethi Cheikh
  • Emilie Gesnot
  • Eric Totel
  • Marie-José Chaignon
  • Eric Auzols
  • Adèle Logbo
  • Benjamin Cosson
  • Laura Bouteiller
  • Henri Guérin
  • Catherine Lambert
  • Bruno Richard
  • Céleste Rousseau
  • Prince Benda
  • Ambre Noel
  • Christophe Latrasse
  • Nathalie Richard
  • Erwan Delande
  • Sandra Maury
  • Dimitri Tissot
  • Angélique Pochinot
  • Vincent Magne
  • Mélanie Marcos
  • José Ouhida
  • Solange Ackermann Gularte
  • Djemaï Hamimid
  • Clara Maury
  • Michaël Delamarre
  • Sandrine Camara
  • Dominique Roy
  • Lydie Biyoudi
  • Antonio Ferraro
  • Rolande Barthelemy
  • Abdellah Doujjani
  • Nelly Nau
  • Alain Schuster
Éric Vuillemin
Éric Vuillemin Liste divers droite
ROMILLY LA FORCE D'Y CROIRE
  • Éric Vuillemin
  • Marie-Thérèse Lucas
  • David Faria
  • Christina Pinto
  • Abdenasser Henini
  • Florinda Perrot
  • Jérôme Bonnefoi
  • France Cravo
  • Christophe Bouchut
  • Sophie Zany
  • Richard Renaut
  • Clarisse Millet
  • Serge Wasmer
  • Cécile Baudesson
  • Brahim Zahir
  • Claire Kremer
  • Jean-Albert Hosdez
  • Mélinda Guichard
  • Olivier Rotsaert
  • Olfa Dridi
  • Patrick Bacuet
  • Véronique Déligny
  • Alain Waroux
  • Émilie Camuset
  • Vandhara Keomany
  • Anne-Laure Raniolo
  • Jean-Paul Hahn
  • Sophie Cordier
  • Kéryann Nicolas
  • Martine Gouhenant
  • Lazare Kenmegne
  • Frédérique Lemarquand
  • Frédéric Couret
  • Clara Chaix
  • Fabrice Lebreton
Mickael Millet
Mickael Millet Liste divers gauche
UNI-E-S POUR ROMILLY
  • Mickael Millet
  • Isabelle Ruhaut
  • Bruno Heron
  • Karine Felix John
  • Jean-Baptiste Hancke
  • Synthia Boulot
  • Ludovic Brun
  • Patricia Lingoupou
  • José Takoue
  • Abdallah Khalil
  • Aymen Ben Daoud
  • Nadia Linet
  • Didier N'Zee
  • Sarah M'Boyo-Makpama
  • Eddy Gusiee
  • Christiane Blanc
  • Latevi Lawson-Fredi
  • Grace Takoue
  • Quentin Pron
  • Emmanuelle Rosenzweig
  • Andre Kauskot
  • Karima Yagoubi
  • Pascal Lionnet
  • Nessou Samassi
  • Geoffroy Jullion
  • Monique Picard
  • Bruno Fallai
  • Claudie M'Boyo-Makpama
  • Yapi Boyo
  • Laurence Choiselat
  • Nicolas Nicolle
  • Nathalie Protat
  • Jacques Fleury
  • Emilie Baudier
  • Guillaume Billard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Vuillemin
Eric Vuillemin (27 élus) Romilly la force d'y croire 		1 722 57,41%
  • Eric Vuillemin
  • Marie-Thérèse Lucas
  • Jacques Beaujean
  • Martine Jutand-Morin
  • Jérôme Bonnefoi
  • Clarisse Millet
  • David Faria
  • Mélanie Heneaux
  • Gérald Grossman
  • Dominique Beaujean
  • Gilles Mathieu
  • Oumy Gibaud
  • Richard Renaut
  • Cécile Baudesson
  • Christophe Bouchut
  • Florinda Perrot
  • Jean-Marie Tailland
  • Anne-Cécile Morin
  • Jean-Paul Hahn
  • Sophie Zany
  • Adam Da Mota
  • Emilie Camuset
  • Jacques Benoit
  • Sandrine Conroux
  • Jean-Albert Hosdez
  • Véronique Deligny
  • Vandhara Keomany
Fethi Cheikh
Fethi Cheikh (4 élus) Ensemble, pour romilly citoyenne, solidaire, écologique 		847 28,24%
  • Fethi Cheikh
  • Laetitia Couenon
  • Jérôme Boutte
  • Coralie David
Jean-Patrick Vernet
Jean-Patrick Vernet (2 élus) Retrouver romilly 		430 14,33%
  • Jean-Patrick Vernet
  • Martine Lefévre
Participation au scrutin Romilly-sur-Seine
Taux de participation 37,94%
Taux d'abstention 62,06%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 111

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Vuillemin
Eric Vuillemin (26 élus) Romilly la force d'y croire 		2 657 52,28%
  • Eric Vuillemin
  • Marie-Thérèse Lucas
  • Jacques Beaujean
  • Martine Jutand-Morin
  • Abdenasser Henini
  • Annie Rousseau
  • Jérôme Bonnefoi
  • France Colin
  • David Faria
  • Dominique Beaujean
  • Richard Renaut
  • Isabelle Renaudot
  • Jacques Benoit
  • Cecile Baudesson
  • Stéphane D'ancona
  • Clarisse Millet
  • Christophe Bouchut
  • Florinda Perrot
  • Vandhara Keomany
  • Thérèse Martin
  • Jean-Claude Lelouard
  • Emilie Camuset
  • Jean-Paul Hahn
  • Martine Richard
  • Serge Wasmer
  • Véronique Deligny
Pierre Mathieu
Pierre Mathieu (5 élus) Ensemble pour romilly ! liste de la gauche rassemblée 		1 674 32,93%
  • Pierre Mathieu
  • Hélène Turquin
  • Pierre Dichamp
  • Sarah Auzols
  • Dany Bouteiller
Jean-Patrick Vernet
Jean-Patrick Vernet (2 élus) Romilly-sur-seine ville française 		751 14,77%
  • Jean-Patrick Vernet
  • Marlène Virantin
Participation au scrutin Romilly-sur-Seine
Taux de participation 58,31%
Taux d'abstention 41,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Nombre de votants 5 183

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Vuillemin
Eric Vuillemin Romilly la force d'y croire 		2 461 48,94%
Pierre Mathieu
Pierre Mathieu Ensemble pour romilly ! liste de la gauche rassemblée 		1 659 32,99%
Jean-Patrick Vernet
Jean-Patrick Vernet Romilly-sur-seine ville française 		908 18,05%
Participation au scrutin Romilly-sur-Seine
Taux de participation 58,30%
Taux d'abstention 41,70%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,97%
Nombre de votants 5 182

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