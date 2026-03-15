Résultat de l'élection municipale 2026 à Romilly-sur-Seine : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Romilly-sur-Seine [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Romilly-sur-Seine sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Romilly-sur-Seine.
L'actu des élections municipales 2026 à Romilly-sur-Seine
13:09 - Les résultats de la dernière élection municipale à Romilly-sur-Seine
Les dynamiques politiques locales demeurent influencées par l'issue des dernières élections en date à Romilly-sur-Seine. Dès le dimanche du premier tour, Eric Vuillemin (Divers droite) a devancé l'ensemble de ses concurrents en recueillant 57,41% des voix. À sa poursuite, Fethi Cheikh (Divers gauche) a capté 28,24% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Romilly-sur-Seine, cette dynamique pose les bases. Le défi s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de cette victoire sans appel, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Romilly-sur-Seine
Pour faire leur devoir électoral, les habitants de la commune seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Romilly-sur-Seine. À l’occasion des élections municipales de 2026, les votants de Romilly-sur-Seine devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la commune. Le dernier mandat appelle-t-il à une continuité ou à un changement ? Vous pouvez vérifier ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Romilly-sur-Seine. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Romilly-sur-Seine
|Tête de listeListe
|
Angélique Ranc
Liste du Rassemblement National
ROMILLY AUTREMENT
|
|
Adam Da Mota
Liste divers centre
TOUS UNIS, RÉVEILLONS ROMILLY !
|
|
Fethi Cheikh
Liste d'union à gauche
ENSEMBLE POUR ROMILLY CITOYENNE SOLIDAIRE ECOLOGIQUE
|
|
Éric Vuillemin
Liste divers droite
ROMILLY LA FORCE D'Y CROIRE
|
|
Mickael Millet
Liste divers gauche
UNI-E-S POUR ROMILLY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Vuillemin (27 élus) Romilly la force d'y croire
|1 722
|57,41%
|
|Fethi Cheikh (4 élus) Ensemble, pour romilly citoyenne, solidaire, écologique
|847
|28,24%
|
|Jean-Patrick Vernet (2 élus) Retrouver romilly
|430
|14,33%
|
|Participation au scrutin
|Romilly-sur-Seine
|Taux de participation
|37,94%
|Taux d'abstention
|62,06%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 111
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Vuillemin (26 élus) Romilly la force d'y croire
|2 657
|52,28%
|
|Pierre Mathieu (5 élus) Ensemble pour romilly ! liste de la gauche rassemblée
|1 674
|32,93%
|
|Jean-Patrick Vernet (2 élus) Romilly-sur-seine ville française
|751
|14,77%
|
|Participation au scrutin
|Romilly-sur-Seine
|Taux de participation
|58,31%
|Taux d'abstention
|41,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,95%
|Nombre de votants
|5 183
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Vuillemin Romilly la force d'y croire
|2 461
|48,94%
|Pierre Mathieu Ensemble pour romilly ! liste de la gauche rassemblée
|1 659
|32,99%
|Jean-Patrick Vernet Romilly-sur-seine ville française
|908
|18,05%
|Participation au scrutin
|Romilly-sur-Seine
|Taux de participation
|58,30%
|Taux d'abstention
|41,70%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,97%
|Nombre de votants
|5 182
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