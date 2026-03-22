Résultat de l'élection municipale 2026 à Romilly-sur-Seine : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Romilly-sur-Seine

Le deuxième tour des élections municipales à Romilly-sur-Seine a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Angélique Ranc
Angélique Ranc Liste du Rassemblement National
ROMILLY AUTREMENT
  • Angélique Ranc
  • Jean-Patrick Vernet
  • Séverine Thuillier
  • Valéry Vanhems
  • Stéphanie Meunier
  • Gilles Delêtre
  • Jennifer Cassia
  • Christian Mochet
  • Priscilia Pétel
  • Eddy David
  • Chloé Masson
  • Franck Huguier
  • Océane Maury
  • Philippe Amour
  • Aline Crouvoisier
  • Valentin Goy
  • Isabelle Gonthier
  • Louis Lagnié
  • Jodie Crouvoisier
  • Michel Joseph
  • Marie Plaix-Payen
  • Gilles Pagosse
  • Madeleine Chapput
  • Loïc Taleux
  • Gaëlle Virantin
  • Emmanuel Plaix-Payen
  • Danièle Meunier
  • André Meunier
  • Jeanne Beauvais
  • Paul Koepfler
  • Martine Nodinot
  • Patrick Pellet
  • Françoise Marie Pellet
Adam Da Mota
Adam Da Mota Liste divers centre
TOUS UNIS, RÉVEILLONS ROMILLY !
  • Adam Da Mota
  • Virginie Laurent
  • Jacques Beaujean
  • Frédérique Hittler
  • Gilles Mathieu
  • Sophie Corvo
  • Gilles Boyez
  • Stéphanie Pinta
  • Yvan Bernard
  • Céline Thiennot
  • Franco Goncalves
  • Dominique Beaujean
  • Denis Pacheco
  • Gladys Bakuela
  • Enzo Salgado
  • Séverine Buda
  • Sinan Demirkol
  • Ayat Hamimid
  • Loïc Letolle
  • Anneke Bruijn
  • Alain Lacour
  • Géraldine Duverne
  • Jordan Vaccaro
  • Stéphanie Collovald
  • Gérald Grossmann
  • Pierrette Maréchal
  • Jayden Camut
  • Julie Darce
  • Karim Zidoun
  • Périne Pereira
  • Damien Amiot
  • Neriman Besel
  • Guillaume Morin
  • Ghislaine Dechartre
  • Jean-Marc Berthier
Fethi Cheikh
Fethi Cheikh Liste d'union à gauche
ENSEMBLE POUR ROMILLY CITOYENNE SOLIDAIRE ECOLOGIQUE
  • Fethi Cheikh
  • Emilie Gesnot
  • Eric Totel
  • Marie-José Chaignon
  • Eric Auzols
  • Adèle Logbo
  • Benjamin Cosson
  • Laura Bouteiller
  • Henri Guerin
  • Catherine Lambert
  • Bruno Richard
  • Céleste Rousseau
  • Prince Benda
  • Ambre Noel
  • Christophe Latrasse
  • Nathalie Richard
  • Erwan Delande
  • Sandra Maury
  • Dimitri Tissot
  • Angélique Pochinot
  • Vincent Magne
  • Mélanie Marcos
  • José Ouhida
  • Solange Ackermann Gularte
  • Djemaï Hamimid
  • Clara Maury
  • Michaël Delamarre
  • Sandrine Camara
  • Dominique Roy
  • Lydie Biyoudi
  • Antonio Ferraro
  • Rolande Barthelemy
  • Abdellah Doujjani
  • Nelly Nau
  • Alain Schuster
Éric Vuillemin
Éric Vuillemin Liste divers droite
ROMILLY LA FORCE D'Y CROIRE
  • Éric Vuillemin
  • Marie-Thérèse Lucas
  • David Faria
  • Christina Pinto
  • Abdenasser Henini
  • Florinda Perrot
  • Jérôme Bonnefoi
  • France Cravo
  • Christophe Bouchut
  • Sophie Zany
  • Richard Renaut
  • Clarisse Millet
  • Serge Wasmer
  • Cécile Baudesson
  • Brahim Zahir
  • Claire Kremer
  • Jean-Albert Hosdez
  • Mélinda Guichard
  • Olivier Rotsaert
  • Olfa Dridi
  • Patrick Bacuet
  • Véronique Déligny
  • Alain Waroux
  • Émilie Camuset
  • Vandhara Keomany
  • Anne-Laure Raniolo
  • Jean-Paul Hahn
  • Sophie Cordier
  • Kèryann Nicolas
  • Martine Gouhenant
  • Lazare Kenmegne
  • Frédérique Lemarquand
  • Frédéric Couret
  • Clara Chaix
  • Fabrice Lebreton

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Romilly-sur-Seine

Tête de listeListe Voix % des voix
Éric VUILLEMIN
Éric VUILLEMIN (Ballotage) ROMILLY LA FORCE D'Y CROIRE 		1 422 33,25%
Adam DA MOTA
Adam DA MOTA (Ballotage) TOUS UNIS, RÉVEILLONS ROMILLY ! 		1 090 25,49%
Angélique RANC
Angélique RANC (Ballotage) ROMILLY AUTREMENT 		898 21,00%
Fethi CHEIKH
Fethi CHEIKH (Ballotage) ENSEMBLE POUR ROMILLY CITOYENNE SOLIDAIRE ECOLOGIQUE 		713 16,67%
Mickael MILLET
Mickael MILLET UNI-E-S POUR ROMILLY 		154 3,60%
Participation au scrutin Romilly-sur-Seine
Taux de participation 52,10%
Taux d'abstention 47,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Nombre de votants 4 371

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Aube ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Aube. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Romilly-sur-Seine

En savoir plus sur Romilly-sur-Seine