Résultat de l'élection municipale 2026 à Romilly-sur-Seine : les résultats du 2e tour

Programme de Angélique Ranc à Romilly-sur-Seine (ROMILLY AUTREMENT)

Sécurité et Proximité

La sécurité quotidienne est une priorité pour les habitants de Romilly-sur-Seine. Il est essentiel de fidéliser la police municipale et d'adapter ses horaires pour mieux répondre aux besoins de la population. L'exploitation de la vidéoprotection sera également renforcée pour garantir un environnement plus sûr.

Revitalisation du Centre-Ville

Le projet vise à redonner vie au centre-ville de Romilly-sur-Seine, qui souffre d'un manque d'attractivité. Un grand plan commerce sera lancé pour soutenir l'installation de nouveaux commerces et préempter les locaux vacants. Des manifestations populaires et festives seront également développées pour animer le cœur de la ville.

Mobilité et Accessibilité

Le développement d'un réseau de mobilité intercommunale est prévu pour améliorer les déplacements sans augmenter les impôts. Une concertation avec les habitants et commerçants sera mise en place pour repenser le plan de stationnement. L'objectif est de rendre la mobilité plus utile et accessible à tous les citoyens.

Engagement Communautaire

La création de conseils de quartier avec des réunions régulières vise à renforcer l'engagement des citoyens dans la gestion de leur commune. Une politique active pour les seniors sera également lancée, car ils sont souvent négligés. De plus, un élu municipal sera désigné pour s'occuper des animaux de compagnie, montrant ainsi une attention particulière à tous les membres de la communauté.