Résultat de l'élection municipale 2026 à Romilly-sur-Seine : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Romilly-sur-Seine [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Romilly-sur-Seine sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Romilly-sur-Seine.
L'actu des élections municipales 2026 à Romilly-sur-Seine
11:49 - Quels étaient les résultats des élections à Romilly-sur-Seine il y a une semaine ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Romilly-sur-Seine, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 47,90 %. À l'issue du dépouillement, c'est Éric Vuillemin (Divers droite) qui est arrivé en tête en s'adjugeant 33,25 % des bulletins valides. Ensuite, Adam Da Mota (Divers centre) a pris la position de dauphin avec 25,49 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Pour compléter ce tableau, avec 21,00 %, Angélique Ranc (Rassemblement National) s'est classée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Fethi Cheikh, portant la nuance Union de la gauche, a terminé avec 16,67 % des voix, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Romilly-sur-Seine
Le deuxième tour des élections municipales à Romilly-sur-Seine a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Angélique Ranc
Liste du Rassemblement National
ROMILLY AUTREMENT
|
|
Adam Da Mota
Liste divers centre
TOUS UNIS, RÉVEILLONS ROMILLY !
|
|
Fethi Cheikh
Liste d'union à gauche
ENSEMBLE POUR ROMILLY CITOYENNE SOLIDAIRE ECOLOGIQUE
|
|
Éric Vuillemin
Liste divers droite
ROMILLY LA FORCE D'Y CROIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Romilly-sur-Seine
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Éric VUILLEMIN (Ballotage) ROMILLY LA FORCE D'Y CROIRE
|1 422
|33,25%
|Adam DA MOTA (Ballotage) TOUS UNIS, RÉVEILLONS ROMILLY !
|1 090
|25,49%
|Angélique RANC (Ballotage) ROMILLY AUTREMENT
|898
|21,00%
|Fethi CHEIKH (Ballotage) ENSEMBLE POUR ROMILLY CITOYENNE SOLIDAIRE ECOLOGIQUE
|713
|16,67%
|Mickael MILLET UNI-E-S POUR ROMILLY
|154
|3,60%
|Participation au scrutin
|Romilly-sur-Seine
|Taux de participation
|52,10%
|Taux d'abstention
|47,90%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,75%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,40%
|Nombre de votants
|4 371
Source : ministère de l’Intérieur
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