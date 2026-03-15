Résultat municipale 2026 à Romilly-sur-Seine (10100) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Romilly-sur-Seine. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Romilly-sur-Seine, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Romilly-sur-Seine [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Éric VUILLEMIN
Éric VUILLEMIN ROMILLY LA FORCE D'Y CROIRE 		1 001 33,28%
Adam DA MOTA
Adam DA MOTA TOUS UNIS, RÉVEILLONS ROMILLY ! 		774 25,73%
Angélique RANC
Angélique RANC ROMILLY AUTREMENT 		615 20,45%
Fethi CHEIKH
Fethi CHEIKH ENSEMBLE POUR ROMILLY CITOYENNE SOLIDAIRE ECOLOGIQUE 		506 16,82%
Mickael MILLET
Mickael MILLET UNI-E-S POUR ROMILLY 		112 3,72%
Participation au scrutin Romilly-sur-Seine Partiels *
Taux de participation 51,42%
Taux d'abstention 48,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Nombre de votants 3 077

* Résultats partiels sur 80% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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