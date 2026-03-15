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19:21 - Les données démographiques de Romilly-sur-Seine révèlent les tendances électorales A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Romilly-sur-Seine foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 14 751 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 704 entreprises, Romilly-sur-Seine est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 36% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 28,40% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Romilly-sur-Seine accueille une communauté diversifiée, avec ses 1 912 résidents étrangers, soit 12,96% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 033 euros/an, la commune dévoile un taux de chômage de 24,99%, annonçant une situation économique précaire. En somme, à Romilly-sur-Seine, les préoccupations locales se joignent aux défis français.

17:57 - Les chiffres clés du vote RN à Romilly-sur-Seine Le parti à la flamme avait totalisé 14,33% des voix lors des élections municipales à Romilly-sur-Seine il y a six ans. Il n'y a pas eu de second tour, Eric Vuillemin étant reconduit dès le premier. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen engrangeait 30,12% des voix lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 52,73% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 29,42% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le mouvement nationaliste sécurisait 56,73% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 40,52% lors du scrutin européen. Les législatives enfin donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 42,33% pour le mouvement nationaliste. Il achèvera sa course avec 48,87% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Romilly-sur-Seine peu mobilisés lors des scrutins La participation atteignait 37,94 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Romilly-sur-Seine, en deçà de la moyenne nationale, en pleine pandémie de Covid à l'époque. Le scrutin municipal demeure pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les électeurs se rendent le plus aux urnes. La course à l'Élysée en 2022 avait d'ailleurs attiré les électeurs, avec 67,76 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 32,24 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 44,40 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 59,20 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 41,78 % des inscrits. Cette photographie de la participation depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une ville en retrait des urnes. Pour cette municipale 2026, cette particularité à Romilly-sur-Seine sera en définitive primordiale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Romilly-sur-Seine : le vote des électeurs l'année de la dissolution Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Romilly-sur-Seine, les choix s'étaient majoritairement conduits sur Jordan Bardella (40,52%). Angélique Ranc (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des législatives à Romilly-sur-Seine après la dissolution avec 42,33%. Olivier Girardin (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 31,19%. Au second tour, c'est en revanche Olivier Girardin (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 51,13% des suffrages exprimés. Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 révèle en conséquence que Romilly-sur-Seine restait à l'époque une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Romilly-sur-Seine : les résultats qu'il faut comprendre Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Romilly-sur-Seine soutenaient en priorité Angélique Ranc (RN) avec 29,42% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,73% des suffrages. Lors du premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Romilly-sur-Seine accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 30,12%, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon avec 25,56%. Le second tour confirmait ensuite cette introduction en offrant 52,73% pour Marine Le Pen, contre 47,27% pour d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Romilly-sur-Seine comme un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - La fiscalité, enjeu clé des municipales à Romilly-sur-Seine À Romilly-sur-Seine, où la fiscalité locale a baissé depuis les dernières élections, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 30,17 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), rapportant à la ville près de 451 800 euros la même année, loin des quelque 3,87621 millions d'euros (3 876 210 € très exactement) engrangés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Romilly-sur-Seine a évolué pour se fixer à 34,27 % en 2024 (contre 22,01 % en 2020). Ce taux est à replacer dans un cadre national où la moyenne se situe aux alentours de 40 %. Cette augmentation est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Romilly-sur-Seine s'est chiffrée à environ 627 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 807 € quatre ans auparavant.

11:59 - Les résultats de la dernière élection municipale à Romilly-sur-Seine Les dynamiques politiques locales demeurent influencées par l'issue des dernières élections en date à Romilly-sur-Seine. Dès le dimanche du premier tour, Eric Vuillemin (Divers droite) a devancé l'ensemble de ses concurrents en recueillant 57,41% des voix. À sa poursuite, Fethi Cheikh (Divers gauche) a capté 28,24% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Romilly-sur-Seine, cette dynamique pose les bases. Le défi s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de cette victoire sans appel, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.