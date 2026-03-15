Résultat de l'élection municipale 2026 à Romorantin-Lanthenay : les infos en direct

Programme de Romo Citoyenne 2026

Le programme de Romo Citoyenne 2026 vise à instaurer un changement significatif à Romorantin. Il a été élaboré collectivement en tenant compte des réalités locales et des besoins des citoyens. Accessible en version papier et en ligne, ce programme se veut transparent et réalisable.

Propositions Clés

Le programme comprend 24 propositions concrètes pour améliorer la vie à Romorantin. Parmi celles-ci, on trouve la création d'une maison de santé pluridisciplinaire et une politique scolaire équitable. Ces initiatives visent à répondre aux besoins essentiels des habitants et à renforcer les services publics.

Engagement Citoyen

Romo Citoyenne 2026 se positionne comme une liste d'engagements citoyens, rassemblant des personnes reconnues pour leur dévouement. L'objectif est de rétablir la confiance entre les élus et les citoyens, en les impliquant dans le processus décisionnel. La liste souhaite également favoriser la participation active des jeunes et des acteurs locaux.

Écologie et Bien-être

Une attention particulière est portée à l'écologie et au bien-être des habitants dans le programme. Cela inclut des initiatives pour une ville plus verte, comme le développement de transports en commun et la création d'espaces de loisirs. La régie agricole municipale vise à garantir un accès à une alimentation bio de qualité pour tous.