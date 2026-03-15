Résultat de l'élection municipale 2026 à Romorantin-Lanthenay : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Romorantin-Lanthenay [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Romorantin-Lanthenay sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Romorantin-Lanthenay.
L'actu des élections municipales 2026 à Romorantin-Lanthenay
13:09 - Les résultats de la dernière municipale à Romorantin-Lanthenay
Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Romorantin-Lanthenay ont fourni un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Au terme du premier tour à l'époque, Jeanny Lorgeoux (Divers gauche) a terminé en tête en totalisant 1 971 soutiens (34,28%). Derrière, Louis De Redon (Divers centre) a obtenu 23,79% des votes. Un delta notable. A défaut de majorité absolue, la quadrangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 4 listes alignées. Jeanny Lorgeoux l'a finalement emporté avec 39,58% des bulletins, face à Louis De Redon qui a obtenu 1 721 électeurs inscrits (32,21%) et Didier Guénin obtenant 927 voix (17,34%). Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Si Louis De Redon a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 353 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Romorantin-Lanthenay
Les élections municipales sont l'occasion pour les votants de Romorantin-Lanthenay de donner leur opinion sur la façon dont est gérée leur localité. À Romorantin-Lanthenay et comme partout, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Qui sera élu après Jeanny Lorgeoux (Divers gauche), qui a remporté la mairie en 2020 au second tour ? Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? Plus bas dans la page est publiée la liste des candidats à Romorantin-Lanthenay. Pour voter, les habitants de l'agglomération seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Romorantin-Lanthenay. Recevez gratuitement les résultats des élections municipales à Romorantin-Lanthenay dès qu'ils sont publiés en cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Romorantin-Lanthenay
|Tête de listeListe
|
Didier Guénin
Liste d'union à gauche
Romorantin-Lanthenay en action
|
|
Yvon Chéry
Liste divers gauche
ROMO CITOYENNE 2026
|
|
Louis de Redon
Liste divers centre
ROMORANTIN-LANTHENAY AU COEUR
|
|
Jeanny Lorgeoux
Liste divers gauche
Romorantin-Lanthenay, notre histoire, notre avenir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jeanny Lorgeoux (24 élus) Fiers de romorantin-lanthenay, notre ville
|2 115
|39,58%
|
|Louis De Redon (5 élus) Ensemble pour romo
|1 721
|32,21%
|
|Didier Guénin (3 élus) Un avenir pour romo
|927
|17,34%
|
|Raphaël Hougnon (1 élu) Agissons pour romorantin-lanthenay
|580
|10,85%
|
|Participation au scrutin
|Romorantin-Lanthenay
|Taux de participation
|42,57%
|Taux d'abstention
|57,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 539
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jeanny Lorgeoux Fiers de romorantin-lanthenay, notre ville
|1 971
|34,28%
|Louis De Redon Ensemble pour romo
|1 368
|23,79%
|Didier Guénin Un avenir pour romo
|816
|14,19%
|Raphaël Hougnon Agissons pour romorantin-lanthenay
|710
|12,34%
|Marianne Coupé Romo citoyenne
|464
|8,07%
|Alain Retsin Nouvel r pour romo
|420
|7,30%
|Participation au scrutin
|Romorantin-Lanthenay
|Taux de participation
|45,71%
|Taux d'abstention
|54,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 946
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jeanny Lorgeoux (24 élus) Romorantin-lanthenay, notre ville
|3 415
|45,29%
|
|Louis De Redon (7 élus) Ensemble pour romo
|3 092
|41,01%
|
|François Gabillas (2 élus) Romorantin bleu marine
|1 032
|13,68%
|
|Participation au scrutin
|Romorantin-Lanthenay
|Taux de participation
|62,31%
|Taux d'abstention
|37,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,46%
|Nombre de votants
|7 891
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jeanny Lorgeoux Romorantin-lanthenay, notre ville
|3 040
|40,59%
|Louis De Redon Ensemble pour romo
|1 732
|23,12%
|François Gabillas Romorantin bleu marine
|1 275
|17,02%
|José Leserre Un maire pour romo
|745
|9,94%
|Emmanuel Labro "romorantin, votre ville citoyenne et solidaire"
|697
|9,30%
|Participation au scrutin
|Romorantin-Lanthenay
|Taux de participation
|60,94%
|Taux d'abstention
|39,06%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,34%
|Nombre de votants
|7 748
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