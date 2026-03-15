Résultat de l'élection municipale 2026 à Romorantin-Lanthenay : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Romorantin-Lanthenay

Tête de listeListe
Didier Guénin
Didier Guénin Liste d'union à gauche
Romorantin-Lanthenay en action
  • Didier Guénin
  • Anicette Pauchard
  • Yannick Cordonnier
  • Frédérique Sausset
  • Damien Antiga
  • Touria Dehmej
  • Jean-Claude Delanoue
  • Agnès Champion
  • Yves Bauche
  • Nicole Normant
  • Pascal Delplace
  • Stella Goupy
  • Michel Marseille
  • Catherine Zonzon
  • Gérard Noubel
  • Nathalie Lambert
  • Jean-Luc Fouchet
  • Aurélie Michaud
  • David Richard
  • Mélanie Billard
  • Philippe Dall'Ava
  • Virginie Reynal
  • Fabien Eveillard
  • Séverine Mégnien
  • Bernard Marchand
  • Monique Raynaud
  • Jean-Yves Bimbenet
  • Valérie Guillerm
  • Jean-Luc Gibault
  • Patricia Archier
  • Jacques Gasse
  • Catherine Duc
  • François Hamon
Yvon Chéry
Yvon Chéry Liste divers gauche
ROMO CITOYENNE 2026
  • Yvon Chéry
  • Christine Philibert
  • Francis Brunet
  • Caroline Gregoire
  • Zakarya Aït Ouaid
  • Marianne Rouzé
  • Lionel Petit
  • Stéphanie Foulloy
  • Flavien Crespeau
  • Aurélia Stedransky
  • Franck Grandener
  • Jennifer Coskun
  • François Frapier
  • Geneviève Dartau
  • Alain Bernard
  • Chantal Charron
  • Daniel Decreux
  • Marie-Hélène Tinseau
  • Thierry Cherrier
  • Florine Gateau
  • Pascal Jourdant
  • Marie-David Couffrant
  • Michel Roubalay
  • Elaine Gibbon
  • Pascal Simon
  • Najat Namri
  • Rachid Oualli
  • Véronique Decreux
  • Jérôme Lherbet
  • Safäa Boumri
  • François Echard
  • Maryse Aucante
  • Jean-Pierre Chopart
Louis de Redon
Louis de Redon Liste divers centre
ROMORANTIN-LANTHENAY AU COEUR
  • Louis de Redon
  • Dominique Giraudet
  • Pascal Blanchard
  • Céline Jardel
  • Thierry Villemont
  • Marie Faisant
  • Christophe Théodon
  • Séverine Le Bihan
  • Sezer Puskullu
  • Monique Savary
  • Paul Guillemoz
  • Marianne Valy
  • Sébastien Ravier
  • Katia Weiss
  • Claude Naudion
  • Marie-Line Le Naon
  • Mathieu Albertini
  • Sylvie Lewaszewski
  • Kévin Goulet
  • Patricia Amard
  • Dominique Kajsza
  • Corinne Jeanblanc
  • Raphaël Lucas
  • Annie Auzier
  • Antoine Corbeau
  • Brigitte Brequeville
  • Fabrice Lambert
  • Anita Lutrand
  • Ramzy Hafsi
  • Dominique Merle
  • Benoît Daguin
  • Frédérique Lelièvre
  • André Château
Jeanny Lorgeoux
Jeanny Lorgeoux Liste divers gauche
Romorantin-Lanthenay, notre histoire, notre avenir
  • Jeanny Lorgeoux
  • Anne Degrais
  • Bruno Harnois
  • Nicole Roger
  • Jean-Baptiste Baudat
  • Stéphanie Escamez
  • Justin Boisseau
  • Elisa Rouxel
  • Philippe Seguin
  • Angélique Barry
  • Benjamin Fleurier
  • Andrée Pouget
  • Stéphane Gaveau
  • Hélène Carsuzaa
  • Cédric Sabourdy
  • Roseline Bretel
  • Michel Guimonet
  • Léa Persegol
  • Pierre Bouffart
  • Lucie Vieuville
  • Pierre-Richard Bourard
  • Patricia Buffereau-Leriche
  • Alexis Darme
  • Catherine Orth
  • Bruno Frapier
  • Charlotte Caillard
  • Christian Subrenat
  • Isabelle Robin
  • Jean-Luc Morin
  • Magalie Loiseaux
  • Michel Cheminot
  • Agnès Doyon
  • Michel Houry

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jeanny Lorgeoux
Jeanny Lorgeoux (24 élus) Fiers de romorantin-lanthenay, notre ville 		2 115 39,58%
  • Jeanny Lorgeoux
  • Nicole Roger
  • Bruno Harnois
  • Anne Degrais
  • Michel Guimonet
  • Sylvie Baudat
  • Cédric Sabourdy
  • Stéphanie Marquès
  • Philippe Seguin
  • Angélique Barry
  • Stéphane Gaveau
  • Catherine Orth
  • Roger Leroy
  • Vanessa Marchand
  • Michel Duval
  • Léa Persegol
  • Michel Houry
  • Agnès Doyon
  • Pierre Bourard
  • Roseline Bretel
  • Gilles Chêne
  • Andrée Pouget
  • Michel Cheminot
  • Laurence Mercier
Louis De Redon
Louis De Redon (5 élus) Ensemble pour romo 		1 721 32,21%
  • Louis De Redon
  • Dominique Giraudet
  • Claude Naudion
  • Agnès Ciappuccini
  • Olivier Jolivet
Didier Guénin
Didier Guénin (3 élus) Un avenir pour romo 		927 17,34%
  • Didier Guénin
  • Anicette Pauchard
  • Yannick Cordonnier
Raphaël Hougnon
Raphaël Hougnon (1 élu) Agissons pour romorantin-lanthenay 		580 10,85%
  • Raphaël Hougnon
Participation au scrutin Romorantin-Lanthenay
Taux de participation 42,57%
Taux d'abstention 57,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 539

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jeanny Lorgeoux
Jeanny Lorgeoux Fiers de romorantin-lanthenay, notre ville 		1 971 34,28%
Louis De Redon
Louis De Redon Ensemble pour romo 		1 368 23,79%
Didier Guénin
Didier Guénin Un avenir pour romo 		816 14,19%
Raphaël Hougnon
Raphaël Hougnon Agissons pour romorantin-lanthenay 		710 12,34%
Marianne Coupé
Marianne Coupé Romo citoyenne 		464 8,07%
Alain Retsin
Alain Retsin Nouvel r pour romo 		420 7,30%
Participation au scrutin Romorantin-Lanthenay
Taux de participation 45,71%
Taux d'abstention 54,29%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 946

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jeanny Lorgeoux
Jeanny Lorgeoux (24 élus) Romorantin-lanthenay, notre ville 		3 415 45,29%
  • Jeanny Lorgeoux
  • Nicole Roger
  • Didier Guenin
  • Hélène Le Déan
  • Michel Barré
  • Sylvie Baudat
  • Bruno Harnois
  • Agnès Doyon
  • Michel Guimonet
  • Stéphanie Marques
  • Michel Duval
  • Colette Gery
  • Michel Houry
  • Andrée Pouget
  • Roger Leroy
  • Touria Dehmej
  • Yannick Cordonnier
  • Claudine Bonnisseau
  • Michel Cheminot
  • Catherine Orth
  • Marc Dupuis
  • Anny Pitault
  • Dominique Fuster
  • Roseline Bretel
Louis De Redon
Louis De Redon (7 élus) Ensemble pour romo 		3 092 41,01%
  • Louis De Redon
  • Isabelle Hermsdorff
  • Joseph Augugliaro
  • Brigitte Dewaele
  • Pascal Giraudet
  • Danielle Cottereau
  • Olivier Jolivet
François Gabillas
François Gabillas (2 élus) Romorantin bleu marine 		1 032 13,68%
  • François Gabillas
  • Katia Vacher
Participation au scrutin Romorantin-Lanthenay
Taux de participation 62,31%
Taux d'abstention 37,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,46%
Nombre de votants 7 891

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jeanny Lorgeoux
Jeanny Lorgeoux Romorantin-lanthenay, notre ville 		3 040 40,59%
Louis De Redon
Louis De Redon Ensemble pour romo 		1 732 23,12%
François Gabillas
François Gabillas Romorantin bleu marine 		1 275 17,02%
José Leserre
José Leserre Un maire pour romo 		745 9,94%
Emmanuel Labro
Emmanuel Labro "romorantin, votre ville citoyenne et solidaire" 		697 9,30%
Participation au scrutin Romorantin-Lanthenay
Taux de participation 60,94%
Taux d'abstention 39,06%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,34%
Nombre de votants 7 748

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