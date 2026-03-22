Résultat de l'élection municipale 2026 à Romorantin-Lanthenay : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Romorantin-Lanthenay

Le deuxième tour des élections municipales à Romorantin-Lanthenay a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Louis de Redon
Louis de Redon Liste divers centre
ROMORANTIN-LANTHENAY AU COEUR
  • Louis de Redon
  • Dominique Giraudet
  • Pascal Blanchard
  • Céline Jardel
  • Thierry Villemont
  • Marie Faisant
  • Christophe Théodon
  • Séverine Le Bihan
  • Sezer Puskullu
  • Monique Savary
  • Paul Guillemoz
  • Marianne Valy
  • Sébastien Ravier
  • Katia Weiss
  • Claude Naudion
  • Marie-Line Le Naon
  • Mathieu Albertini
  • Sylvie Lewaszewski
  • Kévin Goulet
  • Patricia Amard
  • Dominique Kajsza
  • Corinne Jeanblanc
  • Raphaël Lucas
  • Annie Auzier
  • Antoine Corbeau
  • Brigitte Brequeville
  • Fabrice Lambert
  • Anita Lutrand
  • Ramzy Hafsi
  • Dominique Merle
  • Benoît Daguin
  • Frédérique Lelièvre
  • André Château
Jeanny Lorgeoux
Jeanny Lorgeoux Liste Divers
Romorantin-Lanthenay, notre histoire, notre avenir
  • Jeanny Lorgeoux
  • Anne Degrais
  • Bruno Harnois
  • Nicole Roger
  • Jean-Baptiste Baudat
  • Stéphanie Escamez
  • Justin Boisseau
  • Elisa Rouxel
  • Philippe Seguin
  • Angélique Barry
  • Benjamin Fleurier
  • Andrée Pouget
  • Stéphane Gaveau
  • Hélène Carsuzaa
  • Cédric Sabourdy
  • Roseline Bretel
  • Michel Guimonet
  • Léa Persegol
  • Pierre Bouffart
  • Lucie Vieuville
  • Pierre-Richard Bourard
  • Patricia Buffereau-Leriche
  • Alexis Darme
  • Catherine Orth
  • Bruno Frapier
  • Charlotte Caillard
  • Christian Subrenat
  • Isabelle Robin
  • Jean-Luc Morin
  • Magalie Loiseaux
  • Michel Cheminot
  • Agnès Doyon
  • Michel Houry

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Romorantin-Lanthenay

Tête de listeListe Voix % des voix
Louis DE REDON
Louis DE REDON (Ballotage) ROMORANTIN-LANTHENAY AU COEUR 		2 633 38,12%
Jeanny LORGEOUX
Jeanny LORGEOUX (Ballotage) Romorantin-Lanthenay, notre histoire, notre avenir 		2 337 33,84%
Didier GUÉNIN
Didier GUÉNIN (Ballotage) Romorantin-Lanthenay en action 		1 374 19,89%
Yvon CHÉRY
Yvon CHÉRY ROMO CITOYENNE 2026 		563 8,15%
Participation au scrutin Romorantin-Lanthenay
Taux de participation 54,37%
Taux d'abstention 45,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Nombre de votants 7 184

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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