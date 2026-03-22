Résultat de l'élection municipale 2026 à Romorantin-Lanthenay : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Romorantin-Lanthenay [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Romorantin-Lanthenay sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Romorantin-Lanthenay.
L'actu des élections municipales 2026 à Romorantin-Lanthenay
11:49 - Les premiers résultats de l'élection municipale 2026 à Romorantin-Lanthenay
Dans le cadre du premier tour des municipales à Romorantin-Lanthenay, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 45,63 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Au terme de ce vote, c'est Louis De Redon (Divers centre) qui a terminé premier en rassemblant 38,12 % des voix. Derrière, Jeanny Lorgeoux (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 33,84 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Une belle revanche pour Louis De Redon qui a grimpé d'une marche dans la hiérarchie depuis 2020, et il a même bondi fortement dans les urnes avec un gain de 14,33 points. Par ailleurs, avec 19,89 %, Didier Guénin (Union de la gauche) a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Yvon Chéry, portant la nuance Divers gauche, a récolté 8,15 % des voix, trop peu pour se qualifier seul, mais lui laissant l'opportunité de s'allier.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Romorantin-Lanthenay
Le deuxième tour des élections municipales à Romorantin-Lanthenay a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Louis de Redon
Liste divers centre
ROMORANTIN-LANTHENAY AU COEUR
|
|
Jeanny Lorgeoux
Liste Divers
Romorantin-Lanthenay, notre histoire, notre avenir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Romorantin-Lanthenay
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Louis DE REDON (Ballotage) ROMORANTIN-LANTHENAY AU COEUR
|2 633
|38,12%
|Jeanny LORGEOUX (Ballotage) Romorantin-Lanthenay, notre histoire, notre avenir
|2 337
|33,84%
|Didier GUÉNIN (Ballotage) Romorantin-Lanthenay en action
|1 374
|19,89%
|Yvon CHÉRY ROMO CITOYENNE 2026
|563
|8,15%
|Participation au scrutin
|Romorantin-Lanthenay
|Taux de participation
|54,37%
|Taux d'abstention
|45,63%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,39%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,46%
|Nombre de votants
|7 184
Source : ministère de l’Intérieur
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