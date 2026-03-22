Résultat de l'élection municipale 2026 à Romorantin-Lanthenay : les résultats du 2e tour

Programme de Louis de Redon à Romorantin-Lanthenay (ROMORANTIN-LANTHENAY AU COEUR)

Engagement pour Romorantin-Lanthenay

Le candidat Louis de Redon exprime un fort engagement envers la ville de Romorantin-Lanthenay, promettant de redynamiser la commune. Il souligne l'importance d'une campagne respectueuse et constructive, centrée sur les préoccupations des habitants. L'objectif est de créer une majorité solide pour agir efficacement dès le début du mandat.

Priorités de la municipalité

Les priorités incluent la santé, la sécurité, la fiscalité et le bien-vivre des citoyens. Des mesures concrètes sont proposées, comme l'ajout de médecins, l'augmentation des policiers municipaux et la réduction des impôts locaux. Ces initiatives visent à améliorer la qualité de vie des habitants au quotidien.

Financement des projets

Le projet de Romorantin-Lanthenay est décrit comme clair et finançable, avec un focus sur des actions concrètes. L'accent est mis sur la gestion efficace des ressources et l'arrêt de projets coûteux au profit d'améliorations tangibles pour les citoyens. La mairie sera rétablie comme un lieu de transparence et d'équité.

Équipe et proximité

Une équipe engagée sera présente dans chaque quartier pour répondre aux besoins des habitants. Louis de Redon s'engage à être un maire accessible et à restaurer les permanences d'élus pour favoriser le dialogue. L'objectif est de faire de la mairie une maison commune, ouverte à tous les citoyens.