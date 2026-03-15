Résultat municipale 2026 à Romorantin-Lanthenay (41200) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Romorantin-Lanthenay. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Romorantin-Lanthenay, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Romorantin-Lanthenay [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Louis DE REDON
Louis DE REDON ROMORANTIN-LANTHENAY AU COEUR 		2 380 38,71%
Jeanny LORGEOUX
Jeanny LORGEOUX Romorantin-Lanthenay, notre histoire, notre avenir 		2 027 32,97%
Didier GUÉNIN
Didier GUÉNIN Romorantin-Lanthenay en action 		1 237 20,12%
Yvon CHÉRY
Yvon CHÉRY ROMO CITOYENNE 2026 		504 8,20%
Participation au scrutin Romorantin-Lanthenay Partiels *
Taux de participation 54,92%
Taux d'abstention 45,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Nombre de votants 6 399

* Résultats partiels sur 90% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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