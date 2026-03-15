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19:21 - Romorantin-Lanthenay aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Romorantin-Lanthenay émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 18 377 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 1 203 entreprises, Romorantin-Lanthenay offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (71,98%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Romorantin-Lanthenay abrite une communauté diversifiée, avec ses 1 535 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 509 euros par an, la commune affiche un taux de chômage de 15,28%, synonyme d'une situation économique instable. À Romorantin-Lanthenay, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Municipales : vers une poussée du RN à Romorantin-Lanthenay ? Le RN enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des municipales à Romorantin-Lanthenay il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen engrangeait 28,53% des voix comptabilisées lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 46,16% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 22,67% au parti lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le RN obtenait 48,05% des voix dans la commune. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 40,69% aux européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier round, un résultat de 45,32% pour le RN. Il achèvera sa course avec 47,52% lors du vote définitif.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 54,29 % d'abstention L'absence ou non de votants dans les bureaux de vote à Romorantin-Lanthenay sera une variable majeure pour ces élections municipales 2026. L'abstention se montait à 54,29 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un niveau conforme aux 55,3 % du pays alors que bon nombre d'électeurs avaient choisi de rester chez eux en raison de l'épidémie de coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est à ce titre stabilisé à 31,41 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 52,52 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 38,78 %, loin des 56,49 % affichés aux législatives de 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville assez abstentionniste.

15:59 - Qui a dominé les élections en 2024 à Romorantin-Lanthenay ? À l'occasion du match européen de 2024, les électeurs de Romorantin-Lanthenay avaient poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 40,69% des inscrits. Roger Chudeau (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des législatives à Romorantin-Lanthenay quelques semaines plus tard avec 45,32%. Sylvie Mayer (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 23,47%. Mais c'est pourtant Nils Aucante (Divers droite) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 52,48% des suffrages exprimés. Le paysage politique de Romorantin-Lanthenay a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une zone de flou électoral, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Romorantin-Lanthenay, une localité difficile à étiqueter au regard des résultats d'élections Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Romorantin-Lanthenay accordaient leurs suffrages à Emmanuelle Chaplault (Ensemble !) avec 23,42% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Emmanuelle Chaplault virant de nouveau en tête avec 51,95% des voix. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques semaines auparavant, les citoyens de Romorantin-Lanthenay votaient par ailleurs en priorité pour Marine Le Pen (28,53%), devant Emmanuel Macron avec 27,66%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 53,84% pour Emmanuel Macron, contre 46,16% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Romorantin-Lanthenay révèle ainsi une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - La commune a-t-elle contenu la fiscalité locale à Romorantin-Lanthenay ? Tandis que les impôts locaux ont grimpé à Romorantin-Lanthenay entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 25,43 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), rapportant à la ville 369 630 €. Une somme loin des 5 322 850 € enregistrés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Romorantin-Lanthenay a évolué pour se fixer à environ 56,30 % en 2024 (contre 31,90 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Avec tous ces changements, la facture fiscale moyenne à Romorantin-Lanthenay s'est chiffrée à 1 110 € en 2024 contre 1 061 euros en début de mandat.

11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Romorantin-Lanthenay Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Romorantin-Lanthenay ont fourni un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Au terme du premier tour à l'époque, Jeanny Lorgeoux (Divers gauche) a terminé en tête en totalisant 1 971 soutiens (34,28%). Derrière, Louis De Redon (Divers centre) a obtenu 23,79% des votes. Un delta notable. A défaut de majorité absolue, la quadrangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 4 listes alignées. Jeanny Lorgeoux l'a finalement emporté avec 39,58% des bulletins, face à Louis De Redon qui a obtenu 1 721 électeurs inscrits (32,21%) et Didier Guénin obtenant 927 voix (17,34%). Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Si Louis De Redon a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 353 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.