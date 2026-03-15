Résultat de l'élection municipale 2026 à Ronchin : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Ronchin [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Ronchin sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Ronchin.
L'actu des élections municipales 2026 à Ronchin
13:10 - Patrick Geenens vainqueur des dernières élections municipales à Ronchin
À Ronchin, les résultats du scrutin municipal il y a six ans se sont avérés très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Patrick Geenens (Parti socialiste) a viré en tête en totalisant 1 899 voix (52,45%). Derrière, Virginie Drapier (Europe Ecologie-Les Verts) a rassemblé 30,16% des suffrages. Ce triomphe au premier tour de Patrick Geenens a rendu tout second tour superflu. Pour cette municipale 2026 à Ronchin, cette répartition historique des voix sert de matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. La tâche s'annonce colossale ce dimanche pour le camp adverse face à ce succès éclatant, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à Ronchin
Les 13 bureaux de vote de l'agglomération de Ronchin sont accessibles jusqu'à 18 heures pour permettre aux citoyens de s'exprimer. Le premier tour des élections municipales se tient ce dimanche à Ronchin. Ce scrutin doit permettre de désigner les nouveaux maires des 35 000 communes françaises. En 2020, le deuxième tour n’a pas eu lieu à la date initialement prévue en raison du covid. Il avait été repoussé de trois mois. Plus bas dans la page vous pourrez vérifier la liste des candidats aux municipales à Ronchin. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ronchin
|Tête de listeListe
|
Ulric Vanacker
Liste divers gauche
PROTEGER & SOUTENIR AVEC ULRIC VANACKER
|
|
Damien Kebdani
Liste d'union à gauche
Unis pour Ronchin
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Geenens (26 élus) J'aime ronchin avec patrick geenens
|1 899
|52,45%
|
|Virginie Drapier (5 élus) Ronchin, l'écologie en commun
|1 092
|30,16%
|
|Jean-François Pyl (2 élus) Les ronchinois.es aux commandes
|629
|17,37%
|
|Participation au scrutin
|Ronchin
|Taux de participation
|31,48%
|Taux d'abstention
|68,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 793
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Geenens (25 élus) Ronchin, durable et solidaire
|3 101
|44,81%
|
|Thérèse Lesaffre (3 élus) Ronchin bleu marine
|1 536
|22,19%
|
|Patrick Matthews (3 élus) Ronchin, notre ville !
|1 249
|18,05%
|
|Louis-Alexandre Osinski (2 élus) Ronchin a venir
|1 033
|14,92%
|
|Participation au scrutin
|Ronchin
|Taux de participation
|54,66%
|Taux d'abstention
|45,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,57%
|Nombre de votants
|7 175
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Geenens Ronchin, durable et solidaire
|2 768
|39,62%
|Thérèse Lesaffre Ronchin bleu marine
|1 383
|19,79%
|Patrick Matthews Ronchin, notre ville !
|1 154
|16,51%
|Louis-Alexandre Osinski Ronchin a venir
|1 063
|15,21%
|Raymond Bavye Ma ville j'y tiens. liste de rassemblement du front de gauche
|618
|8,84%
|Participation au scrutin
|Ronchin
|Taux de participation
|55,18%
|Taux d'abstention
|44,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,56%
|Nombre de votants
|7 244
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