Résultat de l'élection municipale 2026 à Ronchin : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ronchin

Tête de listeListe
Ulric Vanacker
Ulric Vanacker Liste divers gauche
PROTEGER & SOUTENIR AVEC ULRIC VANACKER
  • Ulric Vanacker
  • Aurelie Ammeux Minguet
  • Frederic Dupre
  • Beatrice Hoflack
  • Claude Estievenart
  • Therese Weyenbergh
  • Benjamin Delahaye
  • Isabelle Delacroix
  • Maxime Adamski
  • Meriem Amouri
  • Georges Leruste
  • Celine Durot
  • Francois Gimenez
  • Sarah Dimus
  • Enzo Duforet
  • Celine Plunian
  • Boubeker Boumezlag
  • Perrine Laurier
  • Abdel Halim Mebarkia
  • Stephanie Curnelle
  • Gregory Debackere
  • Justine Guervain
  • Antoine Bernard
  • Marie Dupont
  • Edouard Le Friec
  • Gwennaelle Desion
  • Armel Songuessa
  • Maude Leclercq
  • Patrick Versaevel
  • Celine Butel Collignon
  • Christophe Soares
  • Patricia Stil
  • Sylvain Duboile
  • Chantal Delsalle
  • Johann Paul
Damien Kebdani
Damien Kebdani Liste d'union à gauche
Unis pour Ronchin
  • Damien Kebdani
  • Virginie Drapier
  • Massinissa Mechouek
  • Maureen Celet
  • Joseph Demeulemeester
  • Dominique Pierre-Renard
  • Nicolas Breton
  • Estelle Montreuil
  • Pierre Duflot
  • Yasmine Benmouffok
  • Fayçal Laouar
  • Jeanne Blanquart
  • Thomas Busschaert
  • Laetitia Turquin
  • Maxime Deroch
  • Audrey Lemaire
  • Franck Milon
  • Isabelle Dupont
  • Vincent Soler
  • Mélissa Vandendooren
  • François Poulain
  • Sylvie Bocquet N'Guessan
  • Christophe Evrard
  • Virginie Agag
  • Olivier Pucher
  • Liliane Lesaffre
  • Fabien Deruyck
  • Martine Fleury
  • Raphaël Vial
  • Paule Lebecq
  • Jean-Marie Bonnet
  • Marie-Pierre Fontaine
  • Alain Mathon
  • Annie Dumont
  • Dominique Tetelin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Geenens
Patrick Geenens (26 élus) J'aime ronchin avec patrick geenens 		1 899 52,45%
  • Patrick Geenens
  • Dominique Pierre-Renard
  • Jean-Michel Lemoisne
  • Maude Leclercq
  • Bernard Doutement
  • Béatrice Hoflack
  • Faycal Laouar
  • Johanne Merchez
  • Jérémy Cadart
  • Valérie Evrard
  • Pierre Duflot
  • Céline Durot
  • Alain Prost
  • Stéphanie Cambien-Delzenne
  • Massinissa Mechouek
  • Isabelle Delacroix
  • Jérôme Malfaisan
  • Michèle Huc
  • Damien Kebdani
  • Nora Melloul
  • Vincent Soler
  • Khalissa Mebarkia
  • Christian Bernard
  • Yvane Sachet Debrabant
  • Léon Fleury
  • Aurélie Ammeux-Minguet
Virginie Drapier
Virginie Drapier (5 élus) Ronchin, l'écologie en commun 		1 092 30,16%
  • Virginie Drapier
  • Thomas Busschaert
  • Maureen Celet
  • Raphaël Vial
  • Cindy Vanacker
Jean-François Pyl
Jean-François Pyl (2 élus) Les ronchinois.es aux commandes 		629 17,37%
  • Jean-François Pyl
  • Inès Magouri
Participation au scrutin Ronchin
Taux de participation 31,48%
Taux d'abstention 68,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 793

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Geenens
Patrick Geenens (25 élus) Ronchin, durable et solidaire 		3 101 44,81%
  • Patrick Geenens
  • Dominique Pierre-Renard
  • Jean-Michel Lemoisne
  • Danièle Segers
  • Bernard Doutement
  • Virginie Drapier
  • Ulric Vanacker
  • Colette Verhaeghe
  • Frédéric Dupré
  • Nadine Vermeersch
  • Faycal Laouar
  • Johanne Merchez
  • Raphaël Vial
  • Céline Durot
  • André Vasseur
  • Maude Leclercq
  • Alain Prost
  • Michèle Huc
  • Assi N'guessan
  • Anne-Sophie Dufour
  • Karim Ayad
  • Nora Melloul
  • Damien Kebdani
  • Maureen Celet
  • Serge Wadoux
Thérèse Lesaffre
Thérèse Lesaffre (3 élus) Ronchin bleu marine 		1 536 22,19%
  • Thérèse Lesaffre
  • Daniel Trenchant
  • Patricia Lefevre
Patrick Matthews
Patrick Matthews (3 élus) Ronchin, notre ville ! 		1 249 18,05%
  • Patrick Matthews
  • Valérie Deleu
  • Alain Gadel
Louis-Alexandre Osinski
Louis-Alexandre Osinski (2 élus) Ronchin a venir 		1 033 14,92%
  • Louis-Alexandre Osinski
  • Victoria Parry
Participation au scrutin Ronchin
Taux de participation 54,66%
Taux d'abstention 45,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,57%
Nombre de votants 7 175

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Geenens
Patrick Geenens Ronchin, durable et solidaire 		2 768 39,62%
Thérèse Lesaffre
Thérèse Lesaffre Ronchin bleu marine 		1 383 19,79%
Patrick Matthews
Patrick Matthews Ronchin, notre ville ! 		1 154 16,51%
Louis-Alexandre Osinski
Louis-Alexandre Osinski Ronchin a venir 		1 063 15,21%
Raymond Bavye
Raymond Bavye Ma ville j'y tiens. liste de rassemblement du front de gauche 		618 8,84%
Participation au scrutin Ronchin
Taux de participation 55,18%
Taux d'abstention 44,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,56%
Nombre de votants 7 244

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