Résultat municipale 2026 à Roncourt (57860) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Roncourt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Roncourt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Roncourt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Antoine POSTERA
Antoine POSTERA (12 élus) RONCOURT COEUR D'AVENIR 		291 51,60%
  • Antoine POSTERA
  • Kelly SENZANI
  • Joël GAVINA
  • Isabelle VISIONETTI
  • Maxime RISCHE
  • Céline SANCHEZ
  • Philippe ZAPALA
  • Victoria PIGEAT
  • Fabien PICCINELLI
  • Audrey KOHLER
  • Gilles ARCHEN
  • Noëlle STEIMETZ
Marie-Anne STAEHLE
Marie-Anne STAEHLE (2 élus) IMPULSONS L'AVENIR 		173 30,67%
  • Marie-Anne STAEHLE
  • Jean-Yves STABLO
Martine KOWALCZYK
Martine KOWALCZYK (1 élu) ENSEMBLE : RENOUVEAU et TRANSPARENCE 		100 17,73%
  • Martine KOWALCZYK
Participation au scrutin Roncourt
Taux de participation 70,54%
Taux d'abstention 29,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 577

Source : ministère de l’Intérieur

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