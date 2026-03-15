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19:19 - Comment la composition démographique de Roncourt façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Roncourt comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 048 habitants répartis dans 443 logements, ce bourg présente une densité de 156 hab/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 47 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 529 foyers fiscaux. Dans le bourg, 35% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 23,56% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 30,97% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 51,42% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 57,39 €, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. À Roncourt, les spécificités locales, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, se mêlent aux défis français.

17:57 - À Roncourt, le vote RN s'annonce massif aux municipales 2026 Le parti d'extrême droite était absent à la dernière élection municipale à Roncourt il y a six ans, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen séduisait 37,54% des votes lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron dans la commune avec 63,25% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 38,49% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le Rassemblement national sécurisait 60,23% des voix au niveau local. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 55,61% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier round, par un résultat de 60,08% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 65,95% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à Belkhir Belhaddad.

16:58 - Rétrospective : la participation à Roncourt avant 2026 Pour cette municipale, l'absence ou non d'électeurs à Roncourt sera déterminante dans l'aboutissement du scrutin. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 44,16 % lors de la dernière élection du conseil municipal, une abstention modeste alors que débutait la crise du coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été accompagnée d'une abstention à 24,97 % dans la ville (et donc 75,03 % de participation). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 60,43 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 34,75 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 50,97 % d'abstention. Ce retour sur la participation depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une commune distancée du processus électoral en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Roncourt a-t-elle voté ? Lors des élections européennes, le résultat à Roncourt s'était cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (55,61%), talonnée par Valérie Hayer (8,82%) et Raphaël Glucksmann (6,95%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Roncourt avaient ensuite propulsé aux avants-postes Grégoire Laloux (Rassemblement National) avec 60,08% au premier tour, devant Belkhir Belhaddad (Majorité présidentielle) avec 19,96%. Le second round n'a pas changé grand chose, Grégoire Laloux culminant à 65,95% des voix sur place. De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Roncourt : les résultats qu'il faut comprendre La physionomie politique de Roncourt révèle une zone d'implantation forte pour la droite radicale. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Roncourt était en effet marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 37,54% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 22,66%. Le second tour entérinait ensuite cette entrée en matière en donnant 63,25% pour Marine Le Pen, contre 36,75% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Roncourt plébiscitaient Grégoire Laloux (RN) avec 38,49% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,23%.

12:58 - Impôts locaux à Roncourt : une question brûlante avant les municipales 2026 ? Alors que les impôts locaux ont baissé à Roncourt depuis 2020, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 16,30 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant 4 210 € la même année. Une recette bien loin des 187 670 € récoltés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Roncourt s'est établi à 26,39 % en 2024 (contre 12,13 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Roncourt a représenté 547 euros en 2024 (contre 575 € en 2020).

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Roncourt ? À Roncourt, les résultats du scrutin municipal il y a six ans ont été particulièrement instructifs sur le paysage politique local. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Antoine Postera a fait la course en tête en totalisant 155 bulletins (38,17%). À sa poursuite, Philippe Fichter a capté 139 suffrages en sa faveur (34,23%). Avec un écart aussi maigre, la fin du 2e tour semblait insaisissable. Faute de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Antoine Postera l'a finalement emporté avec 166 suffrages (37,13%), face à Marie-Anne Staehle s'adjugeant 31,54% des électeurs et Philippe Fichter avec 31,31% des voix. La dynamique s’est progressivement clarifiée jusqu’à donner une large victoire marquée par un écart significatif. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix., récupérant 11 voix supplémentaires entre les deux tours.