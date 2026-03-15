Résultat municipale 2026 à Roncourt (57860) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Roncourt - Tour 1
- Election municipale 2026 à Roncourt [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Roncourt
- Roncourt (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Roncourt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Roncourt, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Roncourt [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Antoine POSTERA (12 élus) RONCOURT COEUR D'AVENIR
|291
|51,60%
|
|Marie-Anne STAEHLE (2 élus) IMPULSONS L'AVENIR
|173
|30,67%
|
|Martine KOWALCZYK (1 élu) ENSEMBLE : RENOUVEAU et TRANSPARENCE
|100
|17,73%
|
|Participation au scrutin
|Roncourt
|Taux de participation
|70,54%
|Taux d'abstention
|29,46%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,25%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|577
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Roncourt [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Roncourt en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Roncourt
19:19 - Comment la composition démographique de Roncourt façonne les résultats électoraux ?
Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Roncourt comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 048 habitants répartis dans 443 logements, ce bourg présente une densité de 156 hab/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 47 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 529 foyers fiscaux. Dans le bourg, 35% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 23,56% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 30,97% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 51,42% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 57,39 €, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. À Roncourt, les spécificités locales, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, se mêlent aux défis français.
17:57 - À Roncourt, le vote RN s'annonce massif aux municipales 2026
Le parti d'extrême droite était absent à la dernière élection municipale à Roncourt il y a six ans, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen séduisait 37,54% des votes lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron dans la commune avec 63,25% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 38,49% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le Rassemblement national sécurisait 60,23% des voix au niveau local. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 55,61% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier round, par un résultat de 60,08% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 65,95% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à Belkhir Belhaddad.
16:58 - Rétrospective : la participation à Roncourt avant 2026
Pour cette municipale, l'absence ou non d'électeurs à Roncourt sera déterminante dans l'aboutissement du scrutin. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 44,16 % lors de la dernière élection du conseil municipal, une abstention modeste alors que débutait la crise du coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été accompagnée d'une abstention à 24,97 % dans la ville (et donc 75,03 % de participation). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 60,43 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 34,75 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 50,97 % d'abstention. Ce retour sur la participation depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une commune distancée du processus électoral en comparaison de l'ensemble du pays.
15:59 - En marge de la dissolution, comment Roncourt a-t-elle voté ?
Lors des élections européennes, le résultat à Roncourt s'était cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (55,61%), talonnée par Valérie Hayer (8,82%) et Raphaël Glucksmann (6,95%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Roncourt avaient ensuite propulsé aux avants-postes Grégoire Laloux (Rassemblement National) avec 60,08% au premier tour, devant Belkhir Belhaddad (Majorité présidentielle) avec 19,96%. Le second round n'a pas changé grand chose, Grégoire Laloux culminant à 65,95% des voix sur place. De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.
14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Roncourt : les résultats qu'il faut comprendre
La physionomie politique de Roncourt révèle une zone d'implantation forte pour la droite radicale. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Roncourt était en effet marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 37,54% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 22,66%. Le second tour entérinait ensuite cette entrée en matière en donnant 63,25% pour Marine Le Pen, contre 36,75% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Roncourt plébiscitaient Grégoire Laloux (RN) avec 38,49% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,23%.
12:58 - Impôts locaux à Roncourt : une question brûlante avant les municipales 2026 ?
Alors que les impôts locaux ont baissé à Roncourt depuis 2020, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 16,30 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant 4 210 € la même année. Une recette bien loin des 187 670 € récoltés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Roncourt s'est établi à 26,39 % en 2024 (contre 12,13 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Roncourt a représenté 547 euros en 2024 (contre 575 € en 2020).
11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Roncourt ?
À Roncourt, les résultats du scrutin municipal il y a six ans ont été particulièrement instructifs sur le paysage politique local. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Antoine Postera a fait la course en tête en totalisant 155 bulletins (38,17%). À sa poursuite, Philippe Fichter a capté 139 suffrages en sa faveur (34,23%). Avec un écart aussi maigre, la fin du 2e tour semblait insaisissable. Faute de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Antoine Postera l'a finalement emporté avec 166 suffrages (37,13%), face à Marie-Anne Staehle s'adjugeant 31,54% des électeurs et Philippe Fichter avec 31,31% des voix. La dynamique s’est progressivement clarifiée jusqu’à donner une large victoire marquée par un écart significatif. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix., récupérant 11 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Bureau de vote de Roncourt : les horaires d'ouverture
L'unique bureau de vote de la commune de Roncourt est ouvert jusqu'à 18 h pour permettre aux votants de décider. A l'occasion des municipales, les nouveaux représentants locaux vont être renouvelés lors d'un scrutin identique pour toutes les communes. Plus précisément, ce dimanche, les votants de Roncourt vont devoir se prononcer sur les différents candidats de leur ville et cette fois, la possibilité de panacher les listes disparaît dans les communes de moins de 1 000 habitants. Vous pouvez consulter ci-dessous la liste de ceux qui souhaitent gouverner la commune à Roncourt. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
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