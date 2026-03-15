Résultat de l'élection municipale 2026 à Roncq : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Roncq

Tête de listeListe
Rodrigue Desmet
Rodrigue Desmet Liste divers droite
ENSEMBLE POUR RONCQ AVEC RODRIGUE DESMET
  • Rodrigue Desmet
  • Anne Thorez
  • Romain Waquet
  • Annick Castelein
  • Antonio Da Silva
  • Dominique Ackou
  • Thibault Tellier
  • Edwige Cardenia
  • Julien Marien
  • Rose-Marie Buchet
  • Jean Motuelle
  • Claudie Rius
  • Franck Gilme
  • Alexandra Cousty
  • Mustapha Guirous
  • Virginie Lamblin
  • Olivier Dhont
  • Emilie Ledoux Livet
  • Xavier Duquesne
  • Stéphanie Penet
  • Michel Petillon
  • Claudine Zahm
  • Hervé Hazebrouck
  • Caroline Lescouffe
  • Nathan Djerni-Hayte
  • Charline Becquart
  • Paul André Leroy
  • Lana Cheroutre
  • Ludovic Delepierre
  • Nassima Ibaz
  • Alexandre Di Bartolo
  • Virginie Lecluyse
  • Baptiste Decrock
  • Bernadette Sanz
  • Thomas Bourghelle

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Rodrigue Desmet
Rodrigue Desmet (29 élus) Ensemble pour roncq avec rodrigue desmet 		2 464 71,89%
  • Rodrigue Desmet
  • Chantal Nys
  • Antonio Da Silva
  • Annick Castelein
  • Thibault Tellier
  • Anne Thorez
  • Michel Petillon
  • Claudine Zahm
  • Franck Gilme
  • Peggy Robert
  • Jean Motuelle
  • Rose-Marie Buchet
  • Julien Marien
  • Claudie Rius
  • Xavier Duquesne
  • Emilie Livet
  • Thierry Mittenaere
  • Virginie Lamblin
  • Dany Delbecque
  • Alexandra Cousty
  • Fernando Rocha
  • Edwige Cardenia
  • Mustapha Guirous
  • Alice Kinnen
  • Romain Waquet
  • Thérèse-Marie Couvreur
  • Olivier Dhont
  • Dominique Ackou
  • Simon Beaumont
Eric Zajda
Eric Zajda (4 élus) Roncq autrement 		963 28,10%
  • Eric Zajda
  • Sylvie Blottiaux
  • Mathieu Leclercq
  • Peggy Happe Dupret
Participation au scrutin Roncq
Taux de participation 32,97%
Taux d'abstention 67,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 555

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent Ledoux
Vincent Ledoux (29 élus) Ensemble pour roncq avec vincent ledoux 		4 226 69,60%
  • Vincent Ledoux
  • Chantal Nys
  • Rodrigue Desmet
  • Thérèse Marie Couvreur
  • Patrick Bossut
  • Annick Castelein
  • Antonio Da Silva
  • Anne Thorez
  • Michel Petillon
  • Nathalie Cardon
  • Thibault Tellier
  • Rose-Marie Buchet
  • Thierry Bucquoye
  • Jaquelina Fonseca
  • Laurent Windels
  • Claudine Zahm
  • Xavier Duquesne
  • Réjane Castel
  • Franck Gilme
  • Claudia Gelineau
  • Dany Delbecque
  • Catheleen Coppin-Quivron
  • Louis Cosyn
  • Claudie Rius
  • Mustapha Guirous
  • Alexandra Cousty
  • Thierry Mittenaere
  • Peggy Robert
  • Jonathan Glibert
Patrick Vandamme
Patrick Vandamme (3 élus) Roncq avenir 		1 205 19,84%
  • Patrick Vandamme
  • Valérie Willemetz
  • Eric Zajda
Guy Plouvier
Guy Plouvier (1 élu) Action roncquoise citoyenne 		640 10,54%
  • Guy Plouvier
Participation au scrutin Roncq
Taux de participation 57,13%
Taux d'abstention 42,87%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,79%
Nombre de votants 6 245

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