Résultat de l'élection municipale 2026 à Roncq : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Roncq [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Roncq sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Roncq.
L'actu des élections municipales 2026 à Roncq
13:09 - La liste Divers droite en tête à Roncq lors des dernières municipales
Les dynamiques politiques locales sont aujourd'hui encore influencées par le résultat du dernier scrutin communal à Roncq. Lors du premier rendez-vous électoral, Rodrigue Desmet (Divers droite) a fait la course en tête en obtenant 71,89% des suffrages. En deuxième position, Eric Zajda (Ecologiste) a recueilli 963 votes (28,10%). Cette victoire écrasante du candidat Divers droite a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Roncq, cette répartition historique des voix offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Pour ébranler cette domination ce dimanche, les forces d'opposition devront récolter bien plus de bulletins, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Premier tour des municipales à Roncq : horaires des 12 bureaux de vote
Afin de faire leur devoir électoral, les votants de l'agglomération ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Roncq. Les élections municipales 2026 doivent permettre aux habitants de Roncq d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Le bilan du dernier mandat est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal a été publiée ci-dessous. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Roncq
|Tête de listeListe
|
Rodrigue Desmet
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR RONCQ AVEC RODRIGUE DESMET
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rodrigue Desmet (29 élus) Ensemble pour roncq avec rodrigue desmet
|2 464
|71,89%
|
|Eric Zajda (4 élus) Roncq autrement
|963
|28,10%
|
|Participation au scrutin
|Roncq
|Taux de participation
|32,97%
|Taux d'abstention
|67,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 555
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vincent Ledoux (29 élus) Ensemble pour roncq avec vincent ledoux
|4 226
|69,60%
|
|Patrick Vandamme (3 élus) Roncq avenir
|1 205
|19,84%
|
|Guy Plouvier (1 élu) Action roncquoise citoyenne
|640
|10,54%
|
|Participation au scrutin
|Roncq
|Taux de participation
|57,13%
|Taux d'abstention
|42,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,79%
|Nombre de votants
|6 245
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