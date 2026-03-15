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19:19 - L'avenir de la France se décide aussi à Rontalon Dans la ville de Rontalon, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections municipales ? La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans le village, 20,65% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 27,72% ont 60 ans et plus. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (88,89%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 689 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (8,24%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (3,87%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (40,51%), témoignent d'une population instruite à Rontalon, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Avant les élections de 2026, la progression du vote RN à Rontalon Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté lors de la dernière municipale à Rontalon en 2020, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 25,78% des voix lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 44,76% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 18,12% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Rontalon comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 28,92% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier round, un résultat de 33,73% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il achèvera sa course avec 42,07% lors du vote définitif.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 43,54 % d'abstention Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 56,46 % à Rontalon lors des municipales de 2020 (un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays) alors que l'épidémie de Covid-19 avait fait fuir bon nombre d'inscrits. Le choix du locataire de l'Elysée avait pour sa part fortement mobilisé, avec 82,31 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 17,69 %). Il y a quatre ans, les législatives affichaient quant à elles une participation de 55,08 % (47,51 % dans le pays), avant de bondir à 75,38 % en 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient fait venir 58,46 % des électeurs (soit environ 534 votants). Si on prend un peu de recul, la commune apparaît visiblement comme une contrée civiquement engagée. Pour cette municipale, cette contingence à Rontalon sera en définitive essentielle dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Le vote de Rontalon nettement ancré à droite en 2024 Les Européennes de 2024 à Rontalon avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,92%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait recueilli 12,48% des voix. Alexandre Humbert Dupalais (Union de l'extrême droite) avait par la suite enlevé au premier tour des législatives à Rontalon après la dissolution de l'Assemblée avec 33,73%. Jean-Luc Fugit (Majorité présidentielle) suivait à la deuxième place avec 23,67%. C'est finalement Jean-Luc Fugit (Majorité présidentielle) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 57,93% des suffrages exprimés. Le panorama politique de Rontalon a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une zone de flou électoral, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Qui l'a emporté lors des scrutins il y a 4 ans à Rontalon ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune politiquement très disputée. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Rontalon privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (25,78%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 25,64%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,24% pour Emmanuel Macron, contre 44,76% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Rontalon soutenaient en priorité Jean-Luc Fugit (Ensemble !) avec 27,08% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 61,52% des suffrages.

12:58 - Élections municipales : des impôts en baisse au cœur de la campagne à Rontalon Si on analyse la fiscalité de Rontalon, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 19,06 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant près de 18 900 euros, bien en deçà des quelque 210 200 euros engrangés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Rontalon s'est établi à un peu moins de 39,30 % en 2024 (contre 28,27 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Rontalon a représenté environ 599 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 722 € relevés en 2020.

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Rontalon À Rontalon, lors des élections municipales il y a 6 ans, les résultats ont offert un panorama précis des équilibres politiques locaux. Au terme du premier tour à l'époque, Christian Fromont a pris les commandes en obtenant 56,18% des soutiens. Juste derrière, Olivier Piechon a recueilli 43,81% des suffrages. Ce triomphe au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Rontalon, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce triomphe écrasant place les forces d'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.