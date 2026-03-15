Résultat municipale 2026 à Rontalon (69510) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rontalon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rontalon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rontalon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christèle CROZIER
Christèle CROZIER (13 élus) RONTALON NOTRE AVENIR ENSEMBLE 		395 62,90%
  • Christèle CROZIER
  • Jean-Louis LACROIX
  • Christelle DIAZ
  • Roland CHANTRE
  • Valérie SALIGNAT
  • Eric MONOURY
  • Anne-Stephanie BESSON
  • Laurent BRALY
  • Delphine MONTLOUP
  • Jean-Vincent VILLON
  • Emilie ALBALADEJO
  • Bruno GOURDOL
  • Christelle MEGE
Olivier PIÉCHON
Olivier PIÉCHON (2 élus) Un nouvel élan pour Rontalon 		233 37,10%
  • Olivier PIÉCHON
  • Christel MACHON
Participation au scrutin Rontalon
Taux de participation 69,26%
Taux d'abstention 30,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,16%
Nombre de votants 633

Source : ministère de l’Intérieur

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