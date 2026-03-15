Résultat municipale 2026 à Rontignon (64110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rontignon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rontignon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rontignon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno ZIÉMÉ
Bruno ZIÉMÉ (12 élus) UN NOUVEL ÉLAN POUR RONTIGNON 		289 60,33%
  • Bruno ZIÉMÉ
  • Véronique HOURCADE-MÉDEBIELLE
  • Thierry SAYOUS
  • Rosy LABADIE
  • Didier LATASTE
  • Audrey PAIS
  • Timothée BASSON
  • Laurence JACQUELIN-VALLEE
  • David CARRÈRE
  • Anne-Marie MONGE
  • Jean-Marc BADEK
  • Carey LUCAS
Tony BORDENAVE ANCHORDOQUI
Tony BORDENAVE ANCHORDOQUI (3 élus) "RONTIGNON ENSEMBLE ET POUR TOUS" 		190 39,67%
  • Tony BORDENAVE ANCHORDOQUI
  • Brigitte DEL REGNO
  • Bernard NAVARRO
Participation au scrutin Rontignon
Taux de participation 72,94%
Taux d'abstention 27,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Nombre de votants 488

Source : ministère de l’Intérieur

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