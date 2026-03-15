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19:19 - Rontignon : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Les facteurs démographiques et socio-économiques de Rontignon mettent en évidence des tendances claires qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des élections municipales. Avec un taux de chômage de 5,75% et une densité de population de 123 habitants par km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (10,24%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 499 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (3,94%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,89%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (41,43%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Rontignon, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et d'entrepreneuriat.

17:57 - Le RN gagne du terrain à Rontignon Le parti nationaliste n'avait pas concouru lors de la dernière bataille municipale à Rontignon il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la commune. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen amassait 14,09% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 33,03% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 14,65% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Rontignon comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 21,35% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 27,49% pour le parti nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 35,21% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Rontignon vont-ils se mobiliser aux municipales ? Dans le cadre de l'élection municipale de 2026 à Rontignon, le nombre total de bulletins dépouillés aura un rôle clé sur les résultats locaux. Les archives d'il y a six ans révèlent que 242 électeurs avaient voté au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 41,30 % (un niveau conforme aux 44,7 % du pays) alors que le pays était frappé par la pandémie du Covid-19. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a d'ailleurs été évalué à 86,69 %. Le nombre de votants aux élections législatives est passé de son côté de 58,67 % au premier tour en 2022 à 77,60 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes se situait à 58,35 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Regarder ces variations lors des dernières élections permet de classer Rontignon comme une localité soucieuse de voter au regard des moyennes nationales.

15:59 - Les leçons de l'année électorale 2024 à Rontignon Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 à Rontignon avait vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (21,35%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait recueilli 19,46% des suffrages. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Rontignon avaient ensuite placé en tête Josy Poueyto (Majorité présidentielle) avec 29,53% au premier tour, devant François Verriere (Rassemblement National) avec 27,49%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Josy Poueyto culminant à 64,79% des voix dans la localité. Une confirmation limpide des résultats des élections de 2022 à une présidentielle près.

14:57 - Rontignon présentait un profil politique atypique il y a 4 ans Globalement, le paysage électoral fait de Rontignon une zone au paysage politique évolutif. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Rontignon plaçait en effet Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 31,47% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 19,50%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 66,97% pour Emmanuel Macron, contre 33,03% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Rontignon accordaient leurs suffrages à Jean-Yves Lalanne (Nupes) avec 34,08% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jean-Yves Lalanne virant de nouveau en tête avec 53,12% des voix.

12:58 - Quelle est l'évolution des impôts locaux à Rontignon depuis 2020 ? À Rontignon, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 11,10 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 4 620 € la même année. Une somme bien en-dessous des 160 440 € perçus en 2020. Cette taxe, abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Rontignon est passé à 31,00 % en 2024 (contre 14,00 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Rontignon a atteint 698 € en 2024 contre 638 euros en début de mandat.

11:59 - Des candidats dans un mouchoir de poche : rappel des élections à Rontignon Les résultats des municipales il y a 6 ans à Rontignon ont fourni un tableau détaillé des forces politiques en présence. Signalons que les votants avaient la liberté de retenir plusieurs noms à l'époque, cette élection s'étant déroulée en l'absence de liste, avec exclusivement des candidatures individuelles. Dès le premier tour, 15 candidats ont par ailleurs été élus. Lors de ce premier round, Isabelle Paillon a remporté une victoire avec 98,25% des voix. Ensuite, Lauren Marchand a obtenu 224 suffrages en sa faveur (97,81%). Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Lors des municipales 2026 à Rontignon, les électeurs doivent à nouveau se prononcer dans ce contexte local très singulier. Il faut cependant noter que le scrutin individuel n'est plus applicable en France.