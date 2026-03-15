Résultat de l'élection municipale 2026 à Roquebrune-Cap-Martin : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Roquebrune-Cap-Martin

Tête de listeListe
Patrick Cesari
Patrick Cesari Liste divers droite
S'engager Pour Roquebrune Cap Martin avec Patrick Césari
  • Patrick Cesari
  • Florence Casaro-Mazza
  • Dominique Nicolaï
  • Auréline Mari
  • Michel Mouradian
  • Patricia Lorenzi
  • Thierry Marcou
  • Hanna Kisrane
  • Bernard Gioan
  • Maryline Makeïeff-Zunino
  • Daniel Biso
  • Patricia Zana
  • Didier Leclinche
  • Nathalie Violi
  • Patrick Otto
  • Paola Bellaveglia
  • Antonio Fochi
  • Catherine Josseaux
  • Plakkham Francis Thammavong
  • Georgia Bedin-Lefebvre
  • Christian Martin
  • Isabelle Mc Loughlin
  • Pierre Walton
  • Audrey Sauvage
  • Gilles Di Lorenzo
  • Lisa-Marie Bourlitio
  • Jérôme Paquette
  • Lola Mabillon
  • Raffael Gagliardi
  • Harmony Laplaige-Bertrand
  • Ghislain Poulain
  • Cyntia Errico
  • Stephane Delval
  • Josiane Dulbecco
  • Armand Granato
Gilbert Furlan
Gilbert Furlan Liste Divers
CAP ROCABRUNA - ROQUEBRUNE AUTREMENT
  • Gilbert Furlan
  • Roselyne Barrois
  • Patrick Launois
  • Nathalie Hurel
  • Jerome Etienne
  • Pascale Revel
  • Georges Rigal
  • Marie-José Bertrand
  • Thibault Chambon-Aubry
  • Julie Melik-Mourad
  • Giovanni Priola
  • Sophie Colloc'h
  • Enrico Nicolini
  • Laurence Lemaire
  • Bernard Beuneiche
  • Dominique Boni
  • Jérôme Brismontier
  • Sarah Boissiere
  • Robert Lawson Hellu
  • Léna Hanns
  • Cyril Bouteleux
  • Alexandra Lin
  • Tommy Burte
  • Catherine Gautrais
  • Jean-Marc Magoules
  • Virginie Cauvry
  • Renato Cannavo
  • Sylvie Rencurel
  • Olivier Ferrer
  • Chantal Noblot
  • Andre Schenini
  • Marylène Cane
  • Marco Priola
  • Michèle Toussaint
  • Francis Etienne
Guillaume Contesse
Guillaume Contesse Liste du Rassemblement National
ROQUEBRUNE AU COEUR
  • Guillaume Contesse
  • Sylviane Mengin
  • Jean-Luc Delcroix
  • Catherine Barriere
  • Paul Simbsler
  • Noubya Ennaïm
  • Gilles Segouin-Defrançois
  • Valerie Zunino
  • Xavier Bedour
  • Ghislaine Dizac
  • Jean-Pierre Parietti
  • Martine Eyrolles
  • Gerard Vionne
  • Marjorie Tallarida
  • Khaled Youssef
  • Fanny Bedour
  • Hervé Pirroni
  • Alizé Gabbiani
  • Franck Braquet
  • Stéphane Brachet
  • Giovanni Pugliese
  • Christèle Pere
  • Lionnel Fischer
  • Sophie Julienne
  • Jean-Claude Simon
  • Nicole Perrot
  • Jean-Marie Sanchez
  • Nicole Colombani
  • Joseph Tuberoso
  • Dominique Dauba
  • Patrick Verpy
  • Elisabeth Larini
  • Antonio Marques Da Costa
Sameh Hassan
Sameh Hassan Liste Divers
ALLIANCE MÉDITERRANÉENNE
  • Sameh Hassan
  • Vanessa Diana
  • Mathieu Peronne
  • Océane Olmeta
  • Gregory Diana
  • Aline Lebrun
  • Abdel Ilah Antar
  • Laureen Vaulegard
  • Alain Julien
  • Fernande Caprani Vissio
  • Alain Chicheportiche
  • Ghislaine Gerace
  • Cyril Fortin
  • Virginie Payen
  • Benoit Gerace
  • Laurie Anne Krzemianowski
  • Olivier Ribaute
  • Alienor Meyer
  • Oualid Hamida
  • Muriel Darmon
  • Nicolas Cienzo
  • Sophie Sereno
  • Bernard Fasanelli
  • Julie Chavinier
  • Maurice Le Berre
  • Joana Maria Gomes Rodrigues
  • Hugo Cadona
  • Olga Chumachenko
  • André Otasso
  • Aissata Bane
  • Eric Jacquot
  • Fiona Amico
  • Daniel Filimon
  • Caroline Clanet
  • Amaël Chemin
Anthony Malvault
Anthony Malvault Liste divers droite
PROTEGER ROQUEBRUNE CAP MARTIN
  • Anthony Malvault
  • Ida Vandenbussche
  • Thierry Pastor
  • Marion Puglia
  • Agostino Pitzalis
  • Melanie Ponton
  • Romain Barral
  • Safia Benoumer
  • Julien Bauduin
  • Laura Pierre
  • Alexandre Gauci
  • Aline Durand
  • Sebastien Pedroni
  • Sonia Zammit
  • Romeo Torri
  • Veronique Rieunier
  • Sauveur Stephane Cacciatore
  • Annick Bulzomi
  • Cedric Cosentino
  • Katherine Paulin
  • Rafik Ounis Jerbi
  • Patricia Nunes Vieira
  • Gilbert Cacciatore
  • Malika Djilfrank
  • Yannik Lanteri
  • Noëlia Molina
  • Gregory Durand
  • Paola Galluzzi
  • Thierry Malvault
  • Ambre Gatti
  • Vincent Cacciatore
  • Marie Fundaro
  • Xavier Chavez
  • Françoise Bachevillier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Cesari
Patrick Cesari (26 élus) Unis pour roquebrune cap martin 		1 923 52,11%
  • Patrick Cesari
  • Solange Bernard
  • Jean-Louis Dedieu
  • Patricia Lorenzi
  • Christian Martin
  • Florence Mazza
  • Ghislain Poulain
  • Veronique Batonnier
  • Christophe Glasser
  • Patricia Zana
  • Maxime Peregrini
  • Chantal Martino
  • Valéry Monni
  • Chantal Pastor
  • Patrick Alvarez
  • Bettina Boucard
  • Patrick Otto
  • Maryline Makeieff Zunino
  • Jérome Paquette
  • Jeany Gueneret
  • Christophe Prot
  • Paola Bellaveglia
  • Daniel Biso
  • Brigitte Mai
  • Philippe Missonier
  • Annick Pillet
Anthony Malvault
Anthony Malvault (5 élus) Agir pour roquebrune cap martin 		1 217 32,98%
  • Anthony Malvault
  • Roselyne Barrois
  • Guillaume Contesse
  • Sylviane Mengin
  • Xavier Bedour
Marie-Christine Franc De Ferriere
Marie-Christine Franc De Ferriere (2 élus) Cap rocabruna 		550 14,90%
  • Marie-Christine Franc De Ferriere
  • Gilbert Furlan
Participation au scrutin Roquebrune-Cap-Martin
Taux de participation 42,02%
Taux d'abstention 57,98%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 791

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Cesari
Patrick Cesari Unis pour roquebrune cap martin 		1 697 49,66%
Anthony Malvault
Anthony Malvault Agir pour roquebrune cap martin 		892 26,10%
Marie-Christine Franc De Ferriere
Marie-Christine Franc De Ferriere Cap rocabruna 		828 24,23%
Participation au scrutin Roquebrune-Cap-Martin
Taux de participation 39,22%
Taux d'abstention 60,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 539

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Cesari
Patrick Cesari (28 élus) Unis pour roquebrune cap martin 		3 319 66,98%
  • Patrick Cesari
  • Solange Bernard
  • Richard Ciocchetti
  • Annick Pillet
  • Edmond Kucma
  • Patricia Lorenzi
  • Jean-Paul Zanin
  • Florence Mazza
  • Jean-Louis Dedieu
  • Michèle Bonsignour
  • Christian Martin
  • Catherine Guarini
  • Ghislain Poulain
  • Liliane Cognet
  • Mickaël Basquin
  • Chantal Martino
  • Patrick Otto
  • Annick Loubry
  • Christophe Glasser
  • Chantal Pastor
  • Elso Dagnes
  • Lia Uhry
  • Patrick Alvarez
  • Patricia Zana
  • Fernand Salti
  • Joëlle Roubio
  • Valéry Monni
  • Jeany Gueneret
Marie-Christine Franc De Ferriere
Marie-Christine Franc De Ferriere (4 élus) Ensemble pour roquebrune cap martin 		1 145 23,10%
  • Marie-Christine Franc De Ferriere
  • Hervé Martin
  • Christine Mirri-Tudes
  • Emile Serrano
Francis Leborgne
Francis Leborgne (1 élu) Servir roquebrune 		491 9,90%
  • Francis Leborgne
Participation au scrutin Roquebrune-Cap-Martin
Taux de participation 54,75%
Taux d'abstention 45,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,60%
Nombre de votants 5 140

Villes voisines de Roquebrune-Cap-Martin

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