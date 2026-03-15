Résultat de l'élection municipale 2026 à Roquebrune-Cap-Martin : les infos en direct
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- Candidats municipale 2026 à Roquebrune-Cap-Martin
- Résultat municipale 2020 Roquebrune-Cap-Martin
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Roquebrune-Cap-Martin [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Roquebrune-Cap-Martin sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Roquebrune-Cap-Martin.
L'actu des élections municipales 2026 à Roquebrune-Cap-Martin
13:09 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Roquebrune-Cap-Martin
À Roquebrune-Cap-Martin, les résultats du scrutin municipal il y a six ans se sont révélés très éclairants sur le paysage politique local. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Patrick Cesari (Les Républicains) a viré en tête avec 1 697 bulletins (49,66%). À ses trousses, Anthony Malvault (Divers) a rassemblé 892 bulletins valides (26,10%). Un delta conséquent. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Patrick Cesari l'a finalement emporté avec 1 923 bulletins (52,11%), face à Anthony Malvault avec 1 217 électeurs (32,98%) et Marie-Christine Franc De Ferriere avec 14,90% des votants. L'écart initial s'est confirmé et encore élargi, conduisant à une victoire écrasante et sans équivoque. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Bien que Anthony Malvault ait bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 325 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Les Républicains a certainement profité du report de voix des listes éliminées. L'équipe concurrente se doit nécessairement d'unir plus largement aujourd'hui dès le premier tour, au moment où le conseil municipal sortant, lui, veillera à empêcher toute union de ses adversaires.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Roquebrune-Cap-Martin
En 2026, les habitants de Roquebrune-Cap-Martin sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal se trouve plus bas dans cette page. Retenez également que les horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote de Roquebrune-Cap-Martin sont les suivants : de 8 h à 20 h sans interruption. Pour connaître les résultats du premier tour à Roquebrune-Cap-Martin, rendez vous ici à 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Roquebrune-Cap-Martin
|Tête de listeListe
|
Patrick Cesari
Liste divers droite
S'engager Pour Roquebrune Cap Martin avec Patrick Césari
|
|
Gilbert Furlan
Liste Divers
CAP ROCABRUNA - ROQUEBRUNE AUTREMENT
|
|
Guillaume Contesse
Liste du Rassemblement National
ROQUEBRUNE AU COEUR
|
|
Sameh Hassan
Liste Divers
ALLIANCE MÉDITERRANÉENNE
|
|
Anthony Malvault
Liste divers droite
PROTEGER ROQUEBRUNE CAP MARTIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Cesari (26 élus) Unis pour roquebrune cap martin
|1 923
|52,11%
|
|Anthony Malvault (5 élus) Agir pour roquebrune cap martin
|1 217
|32,98%
|
|Marie-Christine Franc De Ferriere (2 élus) Cap rocabruna
|550
|14,90%
|
|Participation au scrutin
|Roquebrune-Cap-Martin
|Taux de participation
|42,02%
|Taux d'abstention
|57,98%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 791
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Cesari Unis pour roquebrune cap martin
|1 697
|49,66%
|Anthony Malvault Agir pour roquebrune cap martin
|892
|26,10%
|Marie-Christine Franc De Ferriere Cap rocabruna
|828
|24,23%
|Participation au scrutin
|Roquebrune-Cap-Martin
|Taux de participation
|39,22%
|Taux d'abstention
|60,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 539
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Cesari (28 élus) Unis pour roquebrune cap martin
|3 319
|66,98%
|
|Marie-Christine Franc De Ferriere (4 élus) Ensemble pour roquebrune cap martin
|1 145
|23,10%
|
|Francis Leborgne (1 élu) Servir roquebrune
|491
|9,90%
|
|Participation au scrutin
|Roquebrune-Cap-Martin
|Taux de participation
|54,75%
|Taux d'abstention
|45,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,60%
|Nombre de votants
|5 140
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