Résultat de l'élection municipale 2026 à Roquebrune-Cap-Martin : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Roquebrune-Cap-Martin

Le deuxième tour des élections municipales à Roquebrune-Cap-Martin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Patrick Cesari
Patrick Cesari Liste divers droite
S'engager Pour Roquebrune Cap Martin avec Patrick Césari
  • Patrick Cesari
  • Florence Casaro-Mazza
  • Dominique Nicolaï
  • Auréline Mari
  • Michel Mouradian
  • Patricia Lorenzi
  • Thierry Marcou
  • Hanna Kisrane
  • Bernard Gioan
  • Maryline Makeïeff-Zunino
  • Daniel Biso
  • Patricia Zana
  • Didier Leclinche
  • Nathalie Violi
  • Patrick Otto
  • Paola Bellaveglia
  • Antonio Fochi
  • Catherine Josseaux
  • Plakkham Francis Thammavong
  • Georgia Bedin-Lefebvre
  • Christian Martin
  • Isabelle Mc Loughlin
  • Pierre Walton
  • Audrey Sauvage
  • Gilles Di Lorenzo
  • Lisa-Marie Bourlitio
  • Jérôme Paquette
  • Lola Mabillon
  • Raffael Gagliardi
  • Harmony Laplaige-Bertrand
  • Ghislain Poulain
  • Cyntia Errico
  • Stephane Delval
  • Josiane Dulbecco
  • Armand Granato
Gilbert Furlan
Gilbert Furlan Liste Divers
CAP ROCABRUNA - ROQUEBRUNE AUTREMENT
  • Gilbert Furlan
  • Roselyne Barrois
  • Patrick Launois
  • Nathalie Hurel
  • Jerome Etienne
  • Pascale Revel
  • Georges Rigal
  • Marie-José Bertrand
  • Thibault Chambon-Aubry
  • Julie Melik-Mourad
  • Giovanni Priola
  • Sophie Colloc'h
  • Enrico Nicolini
  • Laurence Lemaire
  • Bernard Beuneiche
  • Dominique Boni
  • Jérôme Brismontier
  • Sarah Boissiere
  • Robert Lawson Hellu
  • Léna Hanns
  • Cyril Bouteleux
  • Alexandra Lin
  • Tommy Burte
  • Catherine Gautrais
  • Jean-Marc Magoules
  • Virginie Cauvry
  • Renato Cannavo
  • Sylvie Rencurel
  • Olivier Ferrer
  • Chantal Noblot
  • Andre Schenini
  • Marylène Cane
  • Marco Priola
  • Michèle Toussaint
  • Francis Etienne
Guillaume Contesse
Guillaume Contesse Liste du Rassemblement National
ROQUEBRUNE AU COEUR
  • Guillaume Contesse
  • Sylviane Mengin
  • Jean-Luc Delcroix
  • Catherine Barriere
  • Paul Simbsler
  • Noubya Ennaïm
  • Gilles Segouin-Defrançois
  • Valerie Zunino
  • Xavier Bedour
  • Ghislaine Dizac
  • Jean-Pierre Parietti
  • Martine Eyrolles
  • Gerard Vionne
  • Marjorie Tallarida
  • Khaled Youssef
  • Fanny Bedour
  • Hervé Pirroni
  • Alizé Gabbiani
  • Franck Braquet
  • Stéphane Brachet
  • Giovanni Pugliese
  • Christèle Pere
  • Lionnel Fischer
  • Sophie Julienne
  • Jean-Claude Simon
  • Nicole Perrot
  • Jean-Marie Sanchez
  • Nicole Colombani
  • Joseph Tuberoso
  • Dominique Dauba
  • Patrick Verpy
  • Elisabeth Larini
  • Antonio Marques Da Costa
Anthony Malvault
Anthony Malvault Liste divers droite
PROTEGER ROQUEBRUNE CAP MARTIN
  • Anthony Malvault
  • Ida Vandenbussche
  • Thierry Pastor
  • Marion Puglia
  • Agostino Pitzalis
  • Melanie Ponton
  • Romain Barral
  • Safia Benoumer
  • Julien Bauduin
  • Laura Pierre
  • Alexandre Gauci
  • Aline Durand
  • Sebastien Pedroni
  • Sonia Zammit
  • Romeo Torri
  • Veronique Rieunier
  • Sauveur Stephane Cacciatore
  • Annick Bulzomi
  • Cedric Cosentino
  • Katherine Paulin
  • Rafik Ounis Jerbi
  • Patricia Nunes Vieira
  • Gilbert Cacciatore
  • Malika Djilfrank
  • Yannik Lanteri
  • Noëlia Molina
  • Gregory Durand
  • Paola Galluzzi
  • Thierry Malvault
  • Ambre Gatti
  • Vincent Cacciatore
  • Marie Fundaro
  • Xavier Chavez
  • Françoise Bachevillier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Roquebrune-Cap-Martin

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick CESARI
Patrick CESARI (Ballotage) S'engager Pour Roquebrune Cap Martin avec Patrick Césari 		2 258 44,48%
Guillaume CONTESSE
Guillaume CONTESSE (Ballotage) ROQUEBRUNE AU COEUR 		1 358 26,75%
Gilbert FURLAN
Gilbert FURLAN (Ballotage) CAP ROCABRUNA - ROQUEBRUNE AUTREMENT 		636 12,53%
Anthony MALVAULT
Anthony MALVAULT (Ballotage) PROTEGER ROQUEBRUNE CAP MARTIN 		523 10,30%
Sameh HASSAN
Sameh HASSAN ALLIANCE MÉDITERRANÉENNE 		302 5,95%
Participation au scrutin Roquebrune-Cap-Martin
Taux de participation 53,47%
Taux d'abstention 46,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Nombre de votants 5 234

Source : ministère de l’Intérieur

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