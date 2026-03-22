Résultat de l'élection municipale 2026 à Roquebrune-Cap-Martin : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Roquebrune-Cap-Martin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Roquebrune-Cap-Martin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Roquebrune-Cap-Martin.
L'actu des élections municipales 2026 à Roquebrune-Cap-Martin
11:50 - Quels sont les rapports de force à Roquebrune-Cap-Martin pour ce 2e tour des élections ?
Pour le lancement des municipales à Roquebrune-Cap-Martin, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 53,47 % localement. À l'issue du dépouillement, c'est Patrick Cesari (Divers droite) qui a dominé en s'adjugeant 44,48 % des bulletins valides. Derrière, Guillaume Contesse (Rassemblement National) a obtenu la seconde place avec 26,75 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué un ascendant très fort. Patrick Cesari a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a vu son électorat s'éroder de 5 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Gilbert Furlan s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Anthony Malvault, avec la nuance Divers droite, a terminé avec 10,30 % des bulletins, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Roquebrune-Cap-Martin
Le deuxième tour des élections municipales à Roquebrune-Cap-Martin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Patrick Cesari
Liste divers droite
S'engager Pour Roquebrune Cap Martin avec Patrick Césari
|
|
Gilbert Furlan
Liste Divers
CAP ROCABRUNA - ROQUEBRUNE AUTREMENT
|
|
Guillaume Contesse
Liste du Rassemblement National
ROQUEBRUNE AU COEUR
|
|
Anthony Malvault
Liste divers droite
PROTEGER ROQUEBRUNE CAP MARTIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Roquebrune-Cap-Martin
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick CESARI (Ballotage) S'engager Pour Roquebrune Cap Martin avec Patrick Césari
|2 258
|44,48%
|Guillaume CONTESSE (Ballotage) ROQUEBRUNE AU COEUR
|1 358
|26,75%
|Gilbert FURLAN (Ballotage) CAP ROCABRUNA - ROQUEBRUNE AUTREMENT
|636
|12,53%
|Anthony MALVAULT (Ballotage) PROTEGER ROQUEBRUNE CAP MARTIN
|523
|10,30%
|Sameh HASSAN ALLIANCE MÉDITERRANÉENNE
|302
|5,95%
|Participation au scrutin
|Roquebrune-Cap-Martin
|Taux de participation
|53,47%
|Taux d'abstention
|46,53%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,36%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,64%
|Nombre de votants
|5 234
Source : ministère de l’Intérieur
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