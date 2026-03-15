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19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Roquebrune-Cap-Martin Dans la ville de Roquebrune-Cap-Martin, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des municipales ? Avec 26% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 10,26%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Un revenu moyen par foyer fiscal de 36 592 euros par an souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 6059 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 18,98% et d'une population immigrée de 23,65% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Un pourcentage de résidences secondaires de 49,89%, comme à Roquebrune-Cap-Martin, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.

17:57 - Avant les municipales 2026, le RN en posture de force à Roquebrune-Cap-Martin Le parti à la flamme restait loin du podium lors des municipales à Roquebrune-Cap-Martin en 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen obtenait 28,07% des suffrages lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 53,35% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 29,41% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national sécurisait 52,66% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 43,26% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 55,16% pour le Rassemblement national. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Alexandra Masson.

16:58 - La commune de Roquebrune-Cap-Martin plutôt abstentionniste lors des élections Au soir de cette élection municipale de 2026, l'état de l'abstention pèsera sur les résultats de Roquebrune-Cap-Martin. En 2020, l'abstention avait atteint 60,78 % au premier round, proche des 55,3 % observés au niveau national alors que sévissait l'épidémie de Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 26,55 % des inscrits. Même si les dynamiques diffèrent selon le type d'élection, il est pertinent d'examiner l'évolution des législatives de 2022 à celles de 2024. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 55,49 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 35,41 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 47,26 %. Regarder à la loupe ces variations lors des dernières élections permet in fine de ranger Roquebrune-Cap-Martin comme une commune assez abstentionniste.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Roquebrune-Cap-Martin Lors du scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Roquebrune-Cap-Martin accordaient leurs suffrages à Alexandra Masson (Rassemblement National) avec 55,16% au premier tour. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs convoqué dans la circonscription. Les Européennes quelques semaines plus tôt à Roquebrune-Cap-Martin avaient cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (43,26%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 14,06% des voix. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Quels furent les suffrages municipaux de Roquebrune-Cap-Martin lors de la dernière présidentielle ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Roquebrune-Cap-Martin s'affirme comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Roquebrune-Cap-Martin voyait en effet Marine Le Pen prendre la tête localement avec 28,07% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 27,19%. Le second tour n'a fait que confirmer ce choix en offrant 53,35% pour Marine Le Pen, contre 46,65% pour d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Roquebrune-Cap-Martin portaient leur choix sur Alexandra Masson (RN) avec 29,41% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,66% des suffrages.

12:58 - Patrick CESARI a-t-il contenu les impôts locaux à Roquebrune-Cap-Martin ? Avec la montée des prélèvements locaux à Roquebrune-Cap-Martin, la taxe d'habitation a affiché un taux à 15,34 % en 2024 (dernière date de relevé), rapportant à la ville 6 771 810 €, marquant une forte baisse face aux quelque 9,79095 millions d'euros enregistrés en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant une recette marginale, justifiant cette baisse drastique de rendement pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Roquebrune-Cap-Martin atteint désormais 23,77 % en 2024 (contre 13,15 % en 2020). Un pourcentage à comparer avec la moyenne du pays, qui approche les 40 %, en hausse de 1,2 point ces quatre dernières années. Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Roquebrune-Cap-Martin a atteint environ 1 702 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 571 € quatre ans auparavant.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Roquebrune-Cap-Martin À Roquebrune-Cap-Martin, les résultats du scrutin municipal il y a six ans se sont révélés très éclairants sur le paysage politique local. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Patrick Cesari (Les Républicains) a viré en tête avec 1 697 bulletins (49,66%). À ses trousses, Anthony Malvault (Divers) a rassemblé 892 bulletins valides (26,10%). Un delta conséquent. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Patrick Cesari l'a finalement emporté avec 1 923 bulletins (52,11%), face à Anthony Malvault avec 1 217 électeurs (32,98%) et Marie-Christine Franc De Ferriere avec 14,90% des votants. L'écart initial s'est confirmé et encore élargi, conduisant à une victoire écrasante et sans équivoque. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Bien que Anthony Malvault ait bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 325 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Les Républicains a certainement profité du report de voix des listes éliminées. L'équipe concurrente se doit nécessairement d'unir plus largement aujourd'hui dès le premier tour, au moment où le conseil municipal sortant, lui, veillera à empêcher toute union de ses adversaires.