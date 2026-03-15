Résultat municipale 2026 à Roquebrune-Cap-Martin (06190) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Roquebrune-Cap-Martin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Roquebrune-Cap-Martin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Roquebrune-Cap-Martin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick CESARI
Patrick CESARI S'engager Pour Roquebrune Cap Martin avec Patrick Césari 		2 258 44,48%
Guillaume CONTESSE
Guillaume CONTESSE ROQUEBRUNE AU COEUR 		1 358 26,75%
Gilbert FURLAN
Gilbert FURLAN CAP ROCABRUNA - ROQUEBRUNE AUTREMENT 		636 12,53%
Anthony MALVAULT
Anthony MALVAULT PROTEGER ROQUEBRUNE CAP MARTIN 		523 10,30%
Sameh HASSAN
Sameh HASSAN ALLIANCE MÉDITERRANÉENNE 		302 5,95%
Participation au scrutin Roquebrune-Cap-Martin
Taux de participation 53,47%
Taux d'abstention 46,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Nombre de votants 5 234

Source : ministère de l’Intérieur

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