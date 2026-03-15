Résultat de l'élection municipale 2026 à Roquebrune-sur-Argens : les infos en direct

Didier Lemaître Liste divers droite

VIVRE A ROQUEBRUNE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Didier Lemaître Programme de Didier Lemaître à Roquebrune-sur-Argens (VIVRE A ROQUEBRUNE) Engagement pour Roquebrune Le candidat se positionne comme un maire de proximité, à l'écoute des besoins des Roquebrunois. Il met en avant son expérience en tant que vice-président de l'ECCAA et son expertise dans la gestion des enjeux locaux. Son objectif est de garantir un leadership bienveillant et dynamique pour tous les habitants. Sécurité et Prévention La sécurité est une priorité pour le candidat, qui propose des mesures concrètes pour renforcer la protection des quartiers. Il prévoit un déploiement massif de la vidéo-surveillance et une augmentation de la présence policière. Ces actions visent à rassurer les citoyens et à prévenir la criminalité. Développement Économique Le candidat souhaite dynamiser l'économie locale par des partenariats avec les entrepreneurs et les commerçants. Il met l'accent sur la création d'emplois pour les jeunes et l'amélioration des services essentiels. Une gestion budgétaire maîtrisée est également au programme pour favoriser les investissements. Protection de l'Environnement La préservation de l'environnement est au cœur des préoccupations du candidat, qui s'engage à lutter contre les inondations et à économiser l'énergie. Il propose des initiatives pour protéger les ressources en eau et embellir la ville. Ces actions visent à rendre Roquebrune plus agréable à vivre.

Didier Lemaître

Céline Pétroni

Jean-Michel Benhamou

Marie Segard

Aldrick Fernaud

Catherine Aernouts

Patrick Flèche

Dominique Mintzior

Michel Acacio

Angelique Le Canu

Michel Delamaide

Marine Gauthier

Bruno Julien

Karine Racapé

Olivier Coulon

Laure Enouf

Serge Guniat

Giulia Martin

Hervé Dumont

Marie Delbos

Richard Gassies

Stéphanie Damay

Alioune Seye

Isabelle Fichou

Jean-Pierre Ferrier

Sandrine Batsalle

Jean-Bernard Petroli

Karine Lanoote

François Martin

Isabelle Gimenez

Rémi Lourenco

Marine Ghigo

Thierry Tedaldi

Ken Tissier Liste divers centre

ROQUEBRUNE EN MIEUX Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Ken Tissier Programme de Ken Tissier à Roquebrune-sur-Argens (ROQUEBRUNE EN MIEUX) Engagement pour Roquebrune Le candidat Ken TISSIER met en avant la nécessité d'un nouvel élan pour la commune de Roquebrune. Il souligne que sa liste est prête à gérer la ville avec un projet clair et ambitieux. L'objectif est de remettre Roquebrune en mouvement et de répondre aux attentes des habitants. Indépendance politique La liste de Ken TISSIER se compose uniquement de colistiers sans étiquette politique. Cette indépendance est présentée comme un atout, permettant de représenter la société civile sans contraintes partisanes. Le candidat s'engage à prendre des décisions en concertation avec les habitants, sans être influencé par des partis politiques. Priorité aux habitants Le programme de Ken TISSIER met l'accent sur le quotidien des Roquebrunois, avec une attention particulière portée à leurs besoins immédiats. L'équipe se veut représentative de tous les quartiers et de la diversité des parcours des citoyens. L'objectif est de garantir une action cohérente et solide au service de la communauté. Transparence et déontologie La charte déontologique que tous les élus signeront vise à assurer un exercice des fonctions basé sur des valeurs telles que l'honneur, la transparence et l'intégrité. Ken TISSIER souhaite instaurer un climat de confiance entre les élus et les habitants. Cette démarche est essentielle pour éviter les conflits d'intérêts et garantir une gouvernance exemplaire.

Ken Tissier

Annie Cormier

Daniel Very

Vanessa Perez de San Roman

Stéphane Conte

Line Kergourlay

Robert Jaume

Orlane Beuf

Guillaume Uba

Christine Guerin

Jamal M'Hanna

Magali Pellegrin

Christophe Fourniaudou

Pauline Daniel

Christophe Demajean

Gaëlle Cabaret

Sofiane Boureghida

Louison Jaume

David Lefebvre

Céline Ramplou

Eddy Bianchi

Cindy Grandin

Thomas Coulet

Annick Schils

Jean Charles Fatela

Marianne Moncomble

Hervé Van Belle

Sandy Bensimon

Guillaume Guerin

Camille Revel

Anthony Shingleton

Nathalia Pieranski

René Corgnolo

Lindsay Joly

Cyrille Cabaret

Julie Lechanteux Liste d'union à l'extrême-droite

UN NOUVEL ÉLAN POUR ROQUEBRUNE ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Julie Lechanteux Programme de Julie Lechanteux à Roquebrune-sur-Argens (UN NOUVEL ÉLAN POUR ROQUEBRUNE !) Engagement pour Roquebrune Julie Lechanteux se présente aux élections municipales par attachement à sa commune et volonté d'agir. Elle prône un maire accessible, protecteur et responsable, déterminé à améliorer la qualité de vie des habitants. Son objectif est de mettre fin à l'immobilisme et de saisir les opportunités pour le développement de Roquebrune-sur-Argens. Priorités de la candidature Les priorités de Julie Lechanteux incluent l'écoute des attentes des citoyens et le renforcement de la Police Municipale. Elle souhaite également réviser le plan local d’urbanisme pour préserver l'identité de la commune. La valorisation des acteurs économiques et des productions locales est essentielle pour soutenir l'économie de Roquebrune. Gestion rigoureuse des finances La candidate s'engage à analyser chaque euro dépensé pour éliminer les mauvaises dépenses. Cette approche vise à garantir une gestion rigoureuse des finances publiques au service de l'intérêt général. Julie Lechanteux veut s'assurer que chaque dépense contribue réellement au bien-être des habitants. Consultation citoyenne Julie Lechanteux propose de lancer des consultations des habitants pour élaborer les grands projets de la commune. Cette démarche vise à impliquer les citoyens dans les décisions qui les concernent directement. Elle considère que chaque habitant mérite d'être traité avec respect et considération dans le processus décisionnel.

Julie Lechanteux

Jean-Claude Savio

Mégane Milliot

Christian Meyer

Gwenaelle Buisson

Philippe Faure

Julia Roux

Didier Raulet

Elodie Houillez

André Cavrois

Barbara Marsot

Kader Merimeche

Christelle Lefebvre

Alexandre Dunand

Erine Bigel

Hervé Felez

Angélique Gal

Ludovic Ferro

Nathalie Trommenschlager

Vincent Adelantado

Sandrine Pisciotta

Serge Esposito

Béatrice Garnham

Vianney Eckert

Florence Thin

David Capuron

Nathalie d'Hulst

Patrick Houillez

Isabelle de Chavigny

William Eluecque

Magalie Mohamed

Marc Gally

Catherine Ruault

Sylvain Rodier

Catherine Cavrois

Jean Cayron Liste divers droite

CONTINUONS AVEC JEAN CAYRON Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jean Cayron Programme de Jean Cayron à Roquebrune-sur-Argens (CONTINUONS AVEC JEAN CAYRON) Confiance en l'avenir La commune de Roquebrune se présente avec un projet ambitieux et réaliste pour son avenir. Le candidat, Jean Cayron, met en avant son engagement et sa connaissance approfondie des enjeux locaux. L'objectif est de préserver le cadre de vie tout en dynamisant la commune. Équipe renouvelée La liste de Jean Cayron est composée de personnes compétentes aux profils variés, ce qui assure une approche pluraliste. Cette équipe est à la fois renouvelée et rassemblée autour d'un projet commun. Ensemble, ils visent à offrir un avenir serein aux habitants de Roquebrune. Progrès et concertation Voter pour Jean Cayron signifie soutenir un projet de progrès et de concertation. Le candidat appelle à l'unité et à l'ambition pour la commune. Il souhaite impliquer les citoyens dans les décisions pour construire un futur collectif. Sécurité et sérénité Le projet met également l'accent sur la sécurité et la sérénité pour tous les habitants. L'objectif est de garantir un cadre de vie paisible et protecteur. Cela passe par des actions concrètes et une gestion rigoureuse des services municipaux.