Résultat de l'élection municipale 2026 à Roquebrune-sur-Argens : les infos en direct
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- Résultat municipale 2020 Roquebrune-sur-Argens
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Roquebrune-sur-Argens [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Roquebrune-sur-Argens sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Roquebrune-sur-Argens.
L'actu des élections municipales 2026 à Roquebrune-sur-Argens
13:09 - L'écart important qui a marqué le résultat des municipales de 2020 à Roquebrune-sur-Argens
Qui avait gagné les élections municipales il y a six ans à Roquebrune-sur-Argens ? À l'occasion du premier vote, Jean Cayron (Divers centre) a fait la course en tête avec 2 171 voix (40,69%). Juste derrière, Julien Luchini (Divers droite) a obtenu 811 suffrages en sa faveur (15,20%). Ken Tissier (Divers) suivait, avec 14,50% des suffrages. Ce gain particulier plaçait la première liste dans de bonnes dispositions. Faute de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Jean Cayron l'a finalement emporté avec 2 853 voix (56,74%), face à Ken Tissier rassemblant 24,92% des votants et Julien Luchini avec 18,33% des électeurs. La hiérarchie a été respectée, le fossé se creusant pour offrir un succès retentissant. L'éparpillement des voix a sans doute pesé., ajoutant 682 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Bureaux de vote à Roquebrune-sur-Argens : les horaires d'ouverture
Les élections municipales offrent la possibilité aux 12 887 électeurs de Roquebrune-sur-Argens de donner leur opinion sur la façon dont est organisée leur localité. À Roquebrune-sur-Argens comme ailleurs, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Quel candidat succédera à Jean Cayron, qui a conquis la mairie en 2020 au deuxième tour ? Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? La liste des prétendants en 2026 est consultable ci-dessous. Les 16 bureaux de vote de l'agglomération de Roquebrune-sur-Argens seront ouverts jusqu'à 18 heures pour permettre aux citoyens de décider. Les résultats à Roquebrune-sur-Argens seront en ligne ici dès 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Roquebrune-sur-Argens
|Tête de listeListe
|
Didier Lemaître
Liste divers droite
VIVRE A ROQUEBRUNE
|
|
Ken Tissier
Liste divers centre
ROQUEBRUNE EN MIEUX
|
|
Julie Lechanteux
Liste d'union à l'extrême-droite
UN NOUVEL ÉLAN POUR ROQUEBRUNE !
|
|
Jean Cayron
Liste divers droite
CONTINUONS AVEC JEAN CAYRON
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Cayron (26 élus) Réussir ensemble
|2 853
|56,74%
|
|Ken Tissier (4 élus) Ken tissier
|1 253
|24,92%
|
|Julien Luchini (3 élus) J'aime roquebrune avec julien luchini
|922
|18,33%
|
|Participation au scrutin
|Roquebrune-sur-Argens
|Taux de participation
|41,24%
|Taux d'abstention
|58,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 176
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Cayron Réussir ensemble
|2 171
|40,69%
|Julien Luchini J'aime roquebrune avec julien luchini
|811
|15,20%
|Ken Tissier Ken tissier
|774
|14,50%
|Johnny Rodrigues Roquebrune 2020
|460
|8,62%
|Patrice Amado En avant roquebrune
|420
|7,87%
|Laurent Gregoriou Et pourquoi pas ! pour roquebrune
|306
|5,73%
|Jacky Vallauri Autrement avec jacky vallauri
|298
|5,58%
|Joel Pasquette Roquebrune a'venir
|95
|1,78%
|Participation au scrutin
|Roquebrune-sur-Argens
|Taux de participation
|43,73%
|Taux d'abstention
|56,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 489
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luc Jousse (24 élus) Poursuivons ensemble avec luc jousse pour toujours mieux vivre a roquebrune
|3 639
|43,73%
|
|Jean Cayron (7 élus) Ensemble, roquebrune sortira la tete de l'eau
|3 477
|41,78%
|
|Joël Pasquette (1 élu) Roquebrune sur argens rassemblement bleu marine
|738
|8,86%
|
|Francesco Lio (1 élu) Roquebrune en grand, roquebrune ensemble
|467
|5,61%
|
|Participation au scrutin
|Roquebrune-sur-Argens
|Taux de participation
|71,92%
|Taux d'abstention
|28,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,43%
|Nombre de votants
|8 528
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luc Jousse Poursuivons ensemble avec luc jousse pour toujours mieux vivre a roquebrune
|3 102
|38,43%
|Jean Cayron Ensemble, roquebrune sortira la tete de l'eau
|2 295
|28,43%
|Joël Pasquette Roquebrune sur argens rassemblement bleu marine
|1 026
|12,71%
|Francesco Lio Roquebrune en grand, roquebrune ensemble
|823
|10,19%
|Martine Bouvard Roquebrune avenir
|593
|7,34%
|Vincent Adelantado Ma vie, ma commune
|232
|2,87%
|Participation au scrutin
|Roquebrune-sur-Argens
|Taux de participation
|70,46%
|Taux d'abstention
|29,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,39%
|Nombre de votants
|8 354
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