Résultat de l'élection municipale 2026 à Roquebrune-sur-Argens : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Roquebrune-sur-Argens

Tête de listeListe
Didier Lemaître
Didier Lemaître Liste divers droite
VIVRE A ROQUEBRUNE
  • Didier Lemaître
  • Céline Pétroni
  • Jean-Michel Benhamou
  • Marie Segard
  • Aldrick Fernaud
  • Catherine Aernouts
  • Patrick Flèche
  • Dominique Mintzior
  • Michel Acacio
  • Angelique Le Canu
  • Michel Delamaide
  • Marine Gauthier
  • Bruno Julien
  • Karine Racapé
  • Olivier Coulon
  • Laure Enouf
  • Serge Guniat
  • Giulia Martin
  • Hervé Dumont
  • Marie Delbos
  • Richard Gassies
  • Stéphanie Damay
  • Alioune Seye
  • Isabelle Fichou
  • Jean-Pierre Ferrier
  • Sandrine Batsalle
  • Jean-Bernard Petroli
  • Karine Lanoote
  • François Martin
  • Isabelle Gimenez
  • Rémi Lourenco
  • Marine Ghigo
  • Thierry Tedaldi
Ken Tissier
Ken Tissier Liste divers centre
ROQUEBRUNE EN MIEUX
  • Ken Tissier
  • Annie Cormier
  • Daniel Very
  • Vanessa Perez de San Roman
  • Stéphane Conte
  • Line Kergourlay
  • Robert Jaume
  • Orlane Beuf
  • Guillaume Uba
  • Christine Guerin
  • Jamal M'Hanna
  • Magali Pellegrin
  • Christophe Fourniaudou
  • Pauline Daniel
  • Christophe Demajean
  • Gaëlle Cabaret
  • Sofiane Boureghida
  • Louison Jaume
  • David Lefebvre
  • Céline Ramplou
  • Eddy Bianchi
  • Cindy Grandin
  • Thomas Coulet
  • Annick Schils
  • Jean Charles Fatela
  • Marianne Moncomble
  • Hervé Van Belle
  • Sandy Bensimon
  • Guillaume Guerin
  • Camille Revel
  • Anthony Shingleton
  • Nathalia Pieranski
  • René Corgnolo
  • Lindsay Joly
  • Cyrille Cabaret
Julie Lechanteux
Julie Lechanteux Liste d'union à l'extrême-droite
UN NOUVEL ÉLAN POUR ROQUEBRUNE !
  • Julie Lechanteux
  • Jean-Claude Savio
  • Mégane Milliot
  • Christian Meyer
  • Gwenaelle Buisson
  • Philippe Faure
  • Julia Roux
  • Didier Raulet
  • Elodie Houillez
  • André Cavrois
  • Barbara Marsot
  • Kader Merimeche
  • Christelle Lefebvre
  • Alexandre Dunand
  • Erine Bigel
  • Hervé Felez
  • Angélique Gal
  • Ludovic Ferro
  • Nathalie Trommenschlager
  • Vincent Adelantado
  • Sandrine Pisciotta
  • Serge Esposito
  • Béatrice Garnham
  • Vianney Eckert
  • Florence Thin
  • David Capuron
  • Nathalie d'Hulst
  • Patrick Houillez
  • Isabelle de Chavigny
  • William Eluecque
  • Magalie Mohamed
  • Marc Gally
  • Catherine Ruault
  • Sylvain Rodier
  • Catherine Cavrois
Jean Cayron
Jean Cayron Liste divers droite
CONTINUONS AVEC JEAN CAYRON
  • Jean Cayron
  • Isabelle Nouri
  • Yoann Gnerucci
  • Caroline Demonein
  • Jacques Bacquet
  • Marie-Reine Paule Louisa
  • Jérôme Busnel
  • Pascale Tessonneau
  • François Carrozza
  • Martine Bouvard
  • Robert Masson
  • Corinne Henry
  • Julien Fabre
  • Stéphanie Métivier
  • Nicolas Debaisieux
  • Isabelle Rabet
  • Jean-Luc Gaydan
  • Darine Khalifa
  • Alain Millanello
  • Françoise Guien
  • Frank Jean
  • Svetlana Legrand
  • Elio Damo
  • Sylvie Leleu
  • Christian Besserer
  • Katharina Schneider
  • André Rubin
  • Lise Henriot
  • Swann Brivio
  • Catherine Picq
  • Julien Taxil
  • Natalia Albanese
  • Jean Tolle
  • Valérie Billard
  • Khemissi Khelil

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Cayron
Jean Cayron (26 élus) Réussir ensemble 		2 853 56,74%
  • Jean Cayron
  • Jeanne Perrin
  • Yoann Gnerucci
  • Isabelle Nouri
  • Robert Masson
  • Eve Steinmetz
  • Jean-Claude Savio
  • Marie-Reine Paule Louisa
  • Jacques Bacquet
  • Catherine Picq
  • Gilles Priarone
  • Martine Bouvard
  • Julien Fabre
  • Caroline Demonein
  • Christian Besserer
  • Carole Schwaller
  • Didier Lemaitre
  • Pascale Tessonneau
  • Jean-Michel Benhamou
  • Sylvie Leleu
  • Elio Damo
  • Marie-Line Bianchi
  • Jérôme Busnel
  • Svetlana Legrand
  • Kader Merimeche
  • Stéphanie Metivier
Ken Tissier
Ken Tissier (4 élus) Ken tissier 		1 253 24,92%
  • Ken Tissier
  • Isabelle Suchet
  • Guillaume François Mathieu Guérin
  • Line Carine Kergourlay
Julien Luchini
Julien Luchini (3 élus) J'aime roquebrune avec julien luchini 		922 18,33%
  • Julien Luchini
  • Michèle Auzolat
  • Samuel Wartelle
Participation au scrutin Roquebrune-sur-Argens
Taux de participation 41,24%
Taux d'abstention 58,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 176

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Cayron
Jean Cayron Réussir ensemble 		2 171 40,69%
Julien Luchini
Julien Luchini J'aime roquebrune avec julien luchini 		811 15,20%
Ken Tissier
Ken Tissier Ken tissier 		774 14,50%
Johnny Rodrigues
Johnny Rodrigues Roquebrune 2020 		460 8,62%
Patrice Amado
Patrice Amado En avant roquebrune 		420 7,87%
Laurent Gregoriou
Laurent Gregoriou Et pourquoi pas ! pour roquebrune 		306 5,73%
Jacky Vallauri
Jacky Vallauri Autrement avec jacky vallauri 		298 5,58%
Joel Pasquette
Joel Pasquette Roquebrune a'venir 		95 1,78%
Participation au scrutin Roquebrune-sur-Argens
Taux de participation 43,73%
Taux d'abstention 56,27%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 489

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Luc Jousse
Luc Jousse (24 élus) Poursuivons ensemble avec luc jousse pour toujours mieux vivre a roquebrune 		3 639 43,73%
  • Luc Jousse
  • Annie Cabasse-Laroche
  • Jean-Paul Ollivier
  • Valérie Michau
  • Sebastien Perrin
  • Ludivine Braca-Soler
  • Jean-Christophe Milliot
  • Joëlle Neveux
  • Thierry Calvet
  • Nicole Lotito
  • Jean-Pierre Lechene
  • Elodie Gigant
  • Florent Villanova
  • Colette Anglade
  • Philippe Lefevre
  • Stéphanie Semsioglu
  • Paul Heim
  • Dominique Mazier-Brial
  • Michel Ting
  • Sylvie Serge-Cabiten
  • André Courtil
  • Michèle Letot
  • René Corgnolo
  • Lucienne Ichard
Jean Cayron
Jean Cayron (7 élus) Ensemble, roquebrune sortira la tete de l'eau 		3 477 41,78%
  • Jean Cayron
  • Josette Mimouni
  • Gilbert Branchet
  • Pascale Tessonneau
  • Yoann Gnerucci
  • Anissa Naamane
  • Arnaud Plasse
Joël Pasquette
Joël Pasquette (1 élu) Roquebrune sur argens rassemblement bleu marine 		738 8,86%
  • Joël Pasquette
Francesco Lio
Francesco Lio (1 élu) Roquebrune en grand, roquebrune ensemble 		467 5,61%
  • Francesco Lio
Participation au scrutin Roquebrune-sur-Argens
Taux de participation 71,92%
Taux d'abstention 28,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,43%
Nombre de votants 8 528

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Luc Jousse
Luc Jousse Poursuivons ensemble avec luc jousse pour toujours mieux vivre a roquebrune 		3 102 38,43%
Jean Cayron
Jean Cayron Ensemble, roquebrune sortira la tete de l'eau 		2 295 28,43%
Joël Pasquette
Joël Pasquette Roquebrune sur argens rassemblement bleu marine 		1 026 12,71%
Francesco Lio
Francesco Lio Roquebrune en grand, roquebrune ensemble 		823 10,19%
Martine Bouvard
Martine Bouvard Roquebrune avenir 		593 7,34%
Vincent Adelantado
Vincent Adelantado Ma vie, ma commune 		232 2,87%
Participation au scrutin Roquebrune-sur-Argens
Taux de participation 70,46%
Taux d'abstention 29,54%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,39%
Nombre de votants 8 354

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