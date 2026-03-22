Résultat de l'élection municipale 2026 à Roquebrune-sur-Argens : les résultats du 2e tour

Programme de Ken Tissier à Roquebrune-sur-Argens (RASSEMBLÉS POUR ROQUEBRUNE)

Engagement citoyen

Les élections municipales sont un moment crucial pour la démocratie locale. Ken TISSIER et son équipe encouragent les habitants à s'impliquer activement dans le processus électoral. Ils mettent en avant l'importance de voter pour un avenir meilleur à Roquebrune.

Indépendance politique

La liste de Ken TISSIER se distingue par le fait que 100% de ses colistiers sont sans étiquette politique. Cela permet de garantir une gestion indépendante, centrée sur les besoins des habitants. L'objectif est de ne rendre compte qu'aux citoyens de Roquebrune.

Programme clair

Le programme proposé par Ken TISSIER est décrit comme une feuille de route concise et réalisable. Il s'agit d'un contrat de confiance entre les élus et les habitants, promettant que chaque engagement sera respecté. Les priorités incluent la préservation de l'identité de Roquebrune et l'amélioration du quotidien des citoyens.

Équipe diversifiée

La force de la liste repose sur une équipe représentative des différents quartiers de Roquebrune. Composée de citoyens engagés dans la vie associative, elle assure une diversité de parcours et de métiers. Cette diversité est essentielle pour garantir la cohérence et l'efficacité de l'action municipale.