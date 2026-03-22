Résultat de l'élection municipale 2026 à Roquebrune-sur-Argens : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Roquebrune-sur-Argens

Le deuxième tour des élections municipales à Roquebrune-sur-Argens a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Ken Tissier
Ken Tissier Liste divers centre
RASSEMBLÉS POUR ROQUEBRUNE
  • Ken Tissier
  • Vanessa Perez de San Roman
  • Didier Lemaître
  • Magali Pellegrin
  • Michel Acacio
  • Annie Cormier
  • Stéphane Conte
  • Line Kergourlay
  • Daniel Very
  • Orlane Beuf
  • Bruno Julien
  • Christine Guerin
  • Christophe Demajean
  • Marie Segard
  • Guillaume Uba
  • Angelique Le Canu
  • Olivier Coulon
  • Gaëlle Cabaret
  • Patrick Flèche
  • Stéphanie Damay
  • Thomas Coulet
  • Pauline Daniel
  • Richard Gassies
  • Marianne Moncomble
  • Sofiane Boureghida
  • Cindy Grandin
  • Jamal M'Hanna
  • Annick Schils
  • Hervé Van Belle
  • Camille Revel
  • Eddy Bianchi
  • Lindsay Joly
  • David Lefebvre
  • Giulia Martin
  • Jean Charles Fatela
Julie Lechanteux
Julie Lechanteux Liste d'union à l'extrême-droite
UN NOUVEL ÉLAN POUR ROQUEBRUNE !
  • Julie Lechanteux
  • Jean-Claude Savio
  • Mégane Milliot
  • Christian Meyer
  • Gwenaelle Buisson
  • Philippe Faure
  • Julia Roux
  • Didier Raulet
  • Elodie Houillez
  • André Cavrois
  • Barbara Marsot
  • Kader Merimeche
  • Christelle Lefebvre
  • Alexandre Dunand
  • Erine Bigel
  • Hervé Felez
  • Angélique Gal
  • Ludovic Ferro
  • Nathalie Trommenschlager
  • Vincent Adelantado
  • Sandrine Pisciotta
  • Serge Esposito
  • Béatrice Garnham
  • Vianney Eckert
  • Florence Thin
  • David Capuron
  • Nathalie d'Hulst
  • Patrick Houillez
  • Isabelle de Chavigny
  • William Eluecque
  • Magalie Mohamed
  • Marc Gally
  • Catherine Ruault
  • Sylvain Rodier
  • Catherine Cavrois
Jean Cayron
Jean Cayron Liste divers droite
CONTINUONS AVEC JEAN CAYRON
  • Jean Cayron
  • Isabelle Nouri
  • Yoann Gnerucci
  • Caroline Demonein
  • Jacques Bacquet
  • Marie-Reine Paule Louisa
  • Jérôme Busnel
  • Pascale Tessonneau
  • François Carrozza
  • Martine Bouvard
  • Robert Masson
  • Corinne Henry
  • Julien Fabre
  • Stéphanie Métivier
  • Nicolas Debaisieux
  • Isabelle Rabet
  • Jean-Luc Gaydan
  • Darine Khalifa
  • Alain Millanello
  • Françoise Guien
  • Frank Jean
  • Svetlana Legrand
  • Elio Damo
  • Sylvie Leleu
  • Christian Besserer
  • Katharina Schneider
  • André Rubin
  • Lise Henriot
  • Swann Brivio
  • Catherine Picq
  • Julien Taxil
  • Natalia Albanese
  • Jean Tolle
  • Valérie Billard
  • Khemissi Khelil

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Roquebrune-sur-Argens

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean CAYRON
Jean CAYRON (Ballotage) CONTINUONS AVEC JEAN CAYRON 		3 251 38,78%
Julie LECHANTEUX
Julie LECHANTEUX (Ballotage) UN NOUVEL ÉLAN POUR ROQUEBRUNE ! 		2 208 26,34%
Ken TISSIER
Ken TISSIER (Ballotage) ROQUEBRUNE EN MIEUX 		1 730 20,63%
Didier LEMAÎTRE
Didier LEMAÎTRE (Ballotage) VIVRE A ROQUEBRUNE 		1 195 14,25%
Participation au scrutin Roquebrune-sur-Argens
Taux de participation 61,98%
Taux d'abstention 38,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 8 514

Source : ministère de l’Intérieur

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