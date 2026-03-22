Résultat de l'élection municipale 2026 à Roquebrune-sur-Argens : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Roquebrune-sur-Argens [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Roquebrune-sur-Argens sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Roquebrune-sur-Argens.
L'actu des élections municipales 2026 à Roquebrune-sur-Argens
11:51 - Rappel des résultats de dimanche dernier à Roquebrune-sur-Argens pour l'élection municipale
Les élections municipales 2026 à Roquebrune-sur-Argens ont vu Jean Cayron (Divers droite) arriver en tête il y a une semaine avec 38,78 % des voix. Derrière, Julie Lechanteux a obtenu la seconde place avec 26,34 %. La confrontation a abouti à une domination très nette du leader. Jean Cayron a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a enregistré une petite baisse de 1 point vis-à-vis des municipales de 2020. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Ken Tissier (Divers centre) s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Didier Lemaître, portant la nuance Divers droite, a obtenu 14,25 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Roquebrune-sur-Argens, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 38,02 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Roquebrune-sur-Argens
Le deuxième tour des élections municipales à Roquebrune-sur-Argens a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Ken Tissier
Liste divers centre
RASSEMBLÉS POUR ROQUEBRUNE
|
|
Julie Lechanteux
Liste d'union à l'extrême-droite
UN NOUVEL ÉLAN POUR ROQUEBRUNE !
|
|
Jean Cayron
Liste divers droite
CONTINUONS AVEC JEAN CAYRON
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Roquebrune-sur-Argens
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean CAYRON (Ballotage) CONTINUONS AVEC JEAN CAYRON
|3 251
|38,78%
|Julie LECHANTEUX (Ballotage) UN NOUVEL ÉLAN POUR ROQUEBRUNE !
|2 208
|26,34%
|Ken TISSIER (Ballotage) ROQUEBRUNE EN MIEUX
|1 730
|20,63%
|Didier LEMAÎTRE (Ballotage) VIVRE A ROQUEBRUNE
|1 195
|14,25%
|Participation au scrutin
|Roquebrune-sur-Argens
|Taux de participation
|61,98%
|Taux d'abstention
|38,02%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,82%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,70%
|Nombre de votants
|8 514
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Roquebrune-sur-Argens
- Roquebrune-sur-Argens (83380)
- Ecole primaire à Roquebrune-sur-Argens
- Maternités à Roquebrune-sur-Argens
- Crèches et garderies à Roquebrune-sur-Argens
- Classement des collèges à Roquebrune-sur-Argens
- Salaires à Roquebrune-sur-Argens
- Impôts à Roquebrune-sur-Argens
- Dette et budget de Roquebrune-sur-Argens
- Climat et historique météo de Roquebrune-sur-Argens
- Accidents à Roquebrune-sur-Argens
- Délinquance à Roquebrune-sur-Argens
- Inondations à Roquebrune-sur-Argens
- Nombre de médecins à Roquebrune-sur-Argens
- Pollution à Roquebrune-sur-Argens
- Entreprises à Roquebrune-sur-Argens
- Prix immobilier à Roquebrune-sur-Argens