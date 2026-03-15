Résultat municipale 2026 à Roquecourbe (81210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Roquecourbe a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Roquecourbe, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Roquecourbe [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel PETIT
Michel PETIT (16 élus) ROQUECOURBE&VOUS 		739 60,97%
  • Michel PETIT
  • Nathalie TREBUTIEN
  • Gilles COMBES
  • Béatrice JEA
  • Christian MONTAGNE
  • Patricia LOYSANCE
  • Ludovic CANCIAN
  • Myriam PELFORT
  • Vincent POUSSINES
  • Elisabeth BENNE
  • Robin POSSANI
  • Nathalie RICHARD
  • Mathias CHACON
  • Anaïs FIORO
  • Joël JULIAN
  • Carine GOUTINES
Roger MEUNIER
Roger MEUNIER (2 élus) AGISSONS ! Ensemble pour ROQUECOURBE 		276 22,77%
  • Roger MEUNIER
  • Aurélie LAUR
Yoann LUBIATTO
Yoann LUBIATTO (1 élu) DEMAIN ROQUECOURBE 		197 16,25%
  • Yoann LUBIATTO
Participation au scrutin Roquecourbe
Taux de participation 69,42%
Taux d'abstention 30,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Nombre de votants 1 242

Source : ministère de l’Intérieur

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