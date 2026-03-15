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19:20 - Élections à Roquecourbe : l'impact des caractéristiques démographiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Roquecourbe, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour exercer leur droit. Dotée de 1 248 logements pour 2 181 habitants, la densité de la ville est de 131 hab/km². Ses 127 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (76,12%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 40,60% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,11%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 23 799 €/an, témoignant un certain niveau de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 15 mars 2026 à Roquecourbe écrit une nouvelle page de l'histoire du pays.

17:57 - Les électeurs de Roquecourbe toujours plus conquis par le RN Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière municipale à Roquecourbe en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la commune. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 27,60% des voix lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 51,46% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 25,72% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le parti d'extrême droite réunissait 57,97% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 40,39% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 49,16% pour le parti d'extrême droite. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 53,56% lors du vote définitif, et un siège remporté par Philippe Bonnecarrere.

16:58 - Roquecourbe : des résultats d'ordinaire marqués par la participation En ce jour de municipales 2026 à Roquecourbe, la participation sera très observée. La mobilisation s'élevait à 56,51 % pour le premier tour des municipales il y a six ans (un score notable) alors que le rendez-vous avait été maintenu dans un contexte de pandémie de Covid-19. Le scrutin municipal demeure en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les citoyens participent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 1 449 citoyens qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 81,22 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 56,94 % des électeurs (soit environ 1 008 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 72,28 %, bien au-delà des 55,76 % enregistrés en 2022. Regarder ces variations lors des dernières élections permet in fine d'identifier Roquecourbe comme une contrée relativement attachée au vote.

15:59 - Roquecourbe : retour sur le vote de l'année de la dissolution Lors des législatives organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Roquecourbe accordaient leurs suffrages à Frédéric Cabrolier (Rassemblement National) avec 49,16% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Frédéric Cabrolier culminant à 53,56% des voix dans la localité. Pour le tour unique des européennes avant la dissolution, les choix s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,39%). Cette analyse des scrutins de 2024 a donc révélé que Roquecourbe demeurait à l'époque une terre de droite radicale, en cohérence avec les choix de 2022.

14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages municipaux de Roquecourbe lors de la dernière présidentielle ? La physionomie politique de Roquecourbe laisse apparaître une commune acquise au camp nationaliste. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Roquecourbe voyait en effet Marine Le Pen s'imposer localement avec 27,60% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 24,54%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 51,46% pour Marine Le Pen, contre 48,54% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Roquecourbe portaient leur choix sur Frédéric Cabrolier (RN) avec 25,72% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,97%.

12:58 - Fiscalité en hausse à Roquecourbe : un effet sur les municipales Alors que les impôts locaux se sont accrus à Roquecourbe entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 7,32 % en 2024 (derniers chiffres en date), rapportant à la ville près de 29 600 euros la même année, marquant une forte baisse face aux 209 020 € enregistrés en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait dorénavant une ressource secondaire, justifiant cette diminution significative de produit pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Roquecourbe est passé à un peu plus de 49,57 % en 2024 (contre 19,66 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Roquecourbe s'est chiffrée à environ 900 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 497 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Roquecourbe À Roquecourbe, à l'occasion des municipales il y a six ans, les résultats ont fourni un panorama précis des équilibres politiques locaux. Au soir du premier passage aux urnes, Michel Petit a terminé en tête en obtenant 61,80% des voix. À ses trousses, Roger Meunier a engrangé 364 votes (38,19%). Cette victoire sans appel de Michel Petit a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Roquecourbe, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Pour le camp adverse, renverser une majorité si large sera ce dimanche un challenge titanesque, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.