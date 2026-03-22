Résultat municipale 2026 à Roquefort-des-Corbières (11540) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Roquefort-des-Corbières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Roquefort-des-Corbières, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Roquefort-des-Corbières [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Christine THERON-CHET
Marie-Christine THERON-CHET (12 élus) ENSEMBLE 		488 56,09%
  • Marie-Christine THERON-CHET
  • David COMBES
  • Sophie GILLIOT
  • Pierre VIÉ
  • Marjorie MAS
  • Jacques BETRIU
  • Hélène WALSH
  • Morgan CANDAU
  • Céline OTH
  • Christian FERRERES
  • Marie-Christine NORVEZ
  • Yves VIAN
Jean-Pierre FOURNIER
Jean-Pierre FOURNIER (3 élus) LA COHESION EN AVENIR 		382 43,91%
  • Jean-Pierre FOURNIER
  • Gwenaëlle NÉDELLEC
  • Christian GUIPET
Participation au scrutin Roquefort-des-Corbières
Taux de participation 79,88%
Taux d'abstention 20,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,11%
Nombre de votants 901

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Roquefort-des-Corbières - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie Christine THERON CHET
Marie Christine THERON CHET (Ballotage) ENSEMBLE 		431 49,48%
Jean-Pierre FOURNIER
Jean-Pierre FOURNIER (Ballotage) LA COHESION EN AVENIR 		221 25,37%
Luc CASTAN
Luc CASTAN (Ballotage) 100% VOTRE VILLAGE 		219 25,14%
Participation au scrutin Roquefort-des-Corbières
Taux de participation 79,17%
Taux d'abstention 20,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 893

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