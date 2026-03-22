Résultat municipale 2026 à Roquefort-des-Corbières (11540) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Roquefort-des-Corbières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Roquefort-des-Corbières, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Roquefort-des-Corbières [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Christine THERON-CHET (12 élus) ENSEMBLE
|488
|56,09%
|
|Jean-Pierre FOURNIER (3 élus) LA COHESION EN AVENIR
|382
|43,91%
|
|Participation au scrutin
|Roquefort-des-Corbières
|Taux de participation
|79,88%
|Taux d'abstention
|20,12%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,33%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,11%
|Nombre de votants
|901
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Roquefort-des-Corbières - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie Christine THERON CHET (Ballotage) ENSEMBLE
|431
|49,48%
|Jean-Pierre FOURNIER (Ballotage) LA COHESION EN AVENIR
|221
|25,37%
|Luc CASTAN (Ballotage) 100% VOTRE VILLAGE
|219
|25,14%
|Participation au scrutin
|Roquefort-des-Corbières
|Taux de participation
|79,17%
|Taux d'abstention
|20,83%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,79%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,67%
|Nombre de votants
|893
Election municipale 2026 à Roquefort-des-Corbières [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Roquefort-des-Corbières sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Roquefort-des-Corbières.
L'actu des élections municipales 2026 à Roquefort-des-Corbières
18:35 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Roquefort-des-Corbières
Lors du match européen de juin 2024, les citoyens de Roquefort-des-Corbières avaient placé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 48,45% des votes. Frédéric Falcon (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des législatives à Roquefort-des-Corbières après la dissolution de l'Assemblée avec 52,78%. Viviane Thivent (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 23,94%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Frédéric Falcon culminant à 61,86% des voix localement. Cette analyse des scrutins de 2024 a ainsi révélé que Roquefort-des-Corbières restait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite, solidifiant sa position.
15:57 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Roquefort-des-Corbières ?
Les résultats des dernières municipales à Roquefort-des-Corbières ont fourni un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Marie-Christine Theron-Chet a pris les commandes en recueillant 327 suffrages (50,15%). À ses trousses, Luc Castan a capté 325 votes (49,84%). Ce succès d'emblée de Marie-Christine Theron-Chet a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour ces municipales 2026 à Roquefort-des-Corbières, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le camp adverse devra décupler le nombre de voix favorables ce dimanche afin de contester cette domination, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Un duel pour le 2e tour des municipales de Roquefort-des-Corbières
Le duel final oppose donc ce dimanche Jean-Pierre Fournier (DIV) et sa liste "La Cohesion En Avenir" et Marie-Christine Theron-Chet (DIV) et sa liste "Ensemble", d'après les candidatures au second tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur. En dépit d'un score suffisant pour se qualifier, Marie Christine Theron Chet est absent de ce second tour. Luc Castan a pour sa part opté pour le retrait, malgré une qualification acquise au tour précédent. Ouvert jusqu'à 18 heures, le bureau de vote de la commune de Roquefort-des-Corbières permet aux 1 128 électeurs figurant sur les listes électorales de faire leur choix.
11:59 - Les élections municipales ont déjà livré un résultat instructif
Marie Christine Theron Chet a terminé en tête du premier volet des municipales à Roquefort-des-Corbières dimanche dernier, avec 49,48 % des bulletins valides. Derrière, Jean-Pierre Fournier est arrivé en deuxième position avec 25,37 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré une domination claire. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Luc Castan s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Roquefort-des-Corbières, l'élection a mobilisé 79,17 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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