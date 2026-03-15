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19:16 - Les défis socio-économiques de Roquefort-des-Corbières et leurs implications électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Roquefort-des-Corbières comme partout ailleurs. Dotée de 860 logements pour 1 021 habitants, la densité de la ville est de 22 habitants par km². Avec 91 entreprises, Roquefort-des-Corbières est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 13,03% des résidents sont des enfants, et 32,53% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 40,24% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 56,39% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 926,18 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour conclure, Roquefort-des-Corbières incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Le RN en position de force à Roquefort-des-Corbières avant la municipale 2026 Le mouvement lepéniste n'avait pas concouru lors de la dernière municipale à Roquefort-des-Corbières en 2020, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 32,25% des votes lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 55,51% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 25,05% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le RN obtenait 51,80% des voix au niveau local. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 48,45% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier round, un résultat de 52,78% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 61,86% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Frédéric Falcon.

16:58 - Les électeurs de Roquefort-des-Corbières vont-ils se mobiliser aux municipales ? En marge de la municipale 2026, le degré d'abstention pèsera assurément sur les résultats de Roquefort-des-Corbières. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 24,76 % lors des précédentes élections municipales, une participation locale remarquable alors que la pandémie du coronavirus semait le doute sur la compétition. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois vu l'abstention s'élever à 19,68 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 39,52 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 26,54 %, loin des 47,25 % affichés aux législatives de 2022. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans témoigne à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité qui résiste relativement bien à l'abstention en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Le vote de Roquefort-des-Corbières nettement ancré à l'extrême droite il y a deux ans L'exploration des résultats de 2024 confirme que Roquefort-des-Corbières s'affirmait alors toujours comme un territoire bleu marine, confortant encore un peu plus son ancrage. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (48,45%). Les législatives à Roquefort-des-Corbières provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Frédéric Falcon (Rassemblement National) en tête du peloton avec 52,78% au premier tour, devant Viviane Thivent (Union de la gauche) avec 23,94%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Frédéric Falcon culminant à 61,86% des votes dans la commune.

14:57 - Roquefort-des-Corbières : des résultats éminemment parlants lors des élections en 2022 L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Roquefort-des-Corbières s'inscrit comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Roquefort-des-Corbières plaçaient Marine Le Pen en tête avec 32,25% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 19,82%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,51% pour Marine Le Pen, contre 44,49% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Roquefort-des-Corbières accordaient leurs suffrages à Frédéric Falcon (RN) avec 25,05% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,80%.

12:58 - Les premières municipales à Roquefort-des-Corbières depuis la réforme fiscale Si l'on regarde de près la fiscalité de Roquefort-des-Corbières, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 13,50 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 56 910 €, contre 168 790 € enregistrés en 2020. Soulignons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement sa portée et contraignant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Roquefort-des-Corbières s'est établi à 54,61 % en 2024 (contre 23,92 % en 2020). Ce taux s'intègre dans un panorama national où la moyenne tourne autour de 40 %. Attention néanmoins : cette hausse est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Roquefort-des-Corbières a atteint 1 088 € en 2024, alors que ce montant se situait à 729 € quatre ans auparavant.

11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Marie-Christine Theron-Chet à Roquefort-des-Corbières Les rapports de force politiques locaux actuels demeurent, encore, façonnés par le résultat du dernier scrutin à Roquefort-des-Corbières. À l'occasion du premier vote, Marie-Christine Theron-Chet a imposé son rythme en obtenant 50,15% des suffrages. Sur la seconde marche, Luc Castan a capté 325 votes (49,84%). Ce succès d'emblée de Marie-Christine Theron-Chet a rendu tout second tour sans objet. Pour ces municipales 2026 à Roquefort-des-Corbières, cette dynamique pose les bases. Cette victoire écrasante met les forces d'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.