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19:16 - Analyse démographique et économique des élections municipales à Roquefort-la-Bédoule Au cœur de la campagne électorale municipale, Roquefort-la-Bédoule est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 27,82% de cadres pour 5 784 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 636 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 438 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 29% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 31,81% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les 162 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 44,83% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 186,71 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Roquefort-la-Bédoule, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'intégration, se mêlent aux défis français.

17:57 - À quel niveau se place le RN à Roquefort-la-Bédoule ? Le parti à la flamme était resté en retrait lors du scrutin municipal à Roquefort-la-Bédoule il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 28,63% des voix lors du tour de chauffe, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 50,97% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 22,69% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le RN réunissait 59,91% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 39,85% aux élections européennes. Les législatives enfin apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 44,50% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 56,82% lors du vote final, actant la victoire pour Joëlle Mélin.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Roquefort-la-Bédoule au crible Les données de 2020 révèlent qu'au premier tour des municipales à Roquefort-la-Bédoule, l'abstention concernait 47,90 % du corps électoral (une abstention modeste) alors que le Covid-19 affectait la population. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois vu l'abstention s'élever à 21,52 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 42,13 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 27,36 %, loin des 49,49 % affichés aux législatives de 2022. Regarder à la loupe cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet de ranger Roquefort-la-Bédoule comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention. Dans le cadre de la municipale à Roquefort-la-Bédoule, cette variable jouera quoi qu'il en soit un rôle essentiel sur les résultats.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Roquefort-la-Bédoule Joëlle Mélin (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des législatives à Roquefort-la-Bédoule après la dissolution de 2024 avec 44,50%. Bernard Ougourlou-Oglou (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 23,85%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Joëlle Mélin culminant à 56,82% des suffrages exprimés localement. Pour le tour unique des européennes avant qu'une dissolution ne passe par là, les choix s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (39,85%). .

14:57 - Roquefort-la-Bédoule : regard sur les scores clés de la présidentielle et des législatives 2022 Globalement, le paysage électoral fait de Roquefort-la-Bédoule une ville au vote identitaire très marqué. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Roquefort-la-Bédoule était en effet marquée par la domination de Marine Le Pen avec 28,63% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 23,10%. Lors de la finale de l'élection à Roquefort-la-Bédoule, les électeurs accordaient 50,97% pour Marine Le Pen, contre 49,03% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Roquefort-la-Bédoule accordaient leurs suffrages à Joëlle Mélin (RN) avec 22,69% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,91%.

12:58 - Fiscalité à Roquefort-la-Bédoule : une question brûlante avant les municipales 2026 ? Reflet d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Roquefort-la-Bédoule, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 15,32 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de 89 300 € la même année. Une somme bien en-dessous des 1 385 960 € enregistrés en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait désormais une recette marginale, ce qui justifie cette chute importante de recettes pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Roquefort-la-Bédoule s'est établi à 32,11 % en 2024 (contre 17,06 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Roquefort-la-Bédoule s'est établi à environ 790 euros en 2024 (contre 755 € en 2020).

11:59 - Résultat des municipales 2020 : comment Marc Del Grazia s'est imposé à Roquefort-la-Bédoule Il peut être édifiant de s'intéresser aux scores des dernières élections municipales à Roquefort-la-Bédoule. Dès le premier tour à l'époque, Jérôme Orgeas (Divers droite) a coiffé ses adversaires au poteau en recueillant 911 soutiens (38,60%). À ses trousses, Marc Del Grazia (Divers centre) a engrangé 38,26% des suffrages. Ce résultat particulièrement serré débouchait sur d'importantes interrogations pour le deuxième tour. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Marc Del Grazia l'a finalement emporté avec 1 328 suffrages (50,57%), face à Jérôme Orgeas rassemblant 1 298 électeurs inscrits (49,42%). Après un premier tour particulièrement serré, la dynamique a fini par s'inverser, confirmant le renversement attendu., récupérant 417 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp adverse se doit absolument d'obtenir plus de voix dès le premier tour ce dimanche soir, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.