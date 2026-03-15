Résultat municipale 2026 à Roquefort-la-Bédoule (13830) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Roquefort-la-Bédoule a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Roquefort-la-Bédoule, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Roquefort-la-Bédoule [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc DEL GRAZIA
Marc DEL GRAZIA (25 élus) CONTINUONS ENSEMBLE SUR LE BON CHEMIN 		1 916 62,57%
  • Marc DEL GRAZIA
  • Marjorie MINUTOLO
  • Laurent DIAS
  • Diane LAMOTTE
  • Gilbert CARPENTIER
  • Martine DALLEST
  • Pierre-Yves CHABAUD
  • Évelyne DOMANICO
  • Guillaume BEAUMOND
  • Viviane NAUDIN
  • Max FREY
  • Brigitte CALDERONE
  • Philippe BELTRANDO
  • Nathalie NAISSANT
  • Marc VANDEVOIR
  • Marie-Christine MORUZZI-COQUELIN
  • Nicolas IMPAGNATIELLO
  • Virginie DELEAU YGORRA
  • Sebastien ZOYO
  • Christine LE GALL
  • Ludovic COQUILLAT
  • Marina HOCQUET
  • Cyril BOSSELUT
  • Anne-Marie VIET
  • Alexandre DE PALMA
Yannick GUSSE
Yannick GUSSE (3 élus) PASSION COMMUNE 		765 24,98%
  • Yannick GUSSE
  • Aline SORINI
  • Patrice ENSARGUEX
Théau FOURNET
Théau FOURNET (1 élu) LA PROVENCE QU'ON AIME 		381 12,44%
  • Théau FOURNET
Participation au scrutin Roquefort-la-Bédoule
Taux de participation 65,44%
Taux d'abstention 34,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 3 154

Source : ministère de l’Intérieur

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