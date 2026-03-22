Résultat municipale 2026 à Roquefort-les-Pins (06330) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Roquefort-les-Pins a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Roquefort-les-Pins, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Roquefort-les-Pins [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Ewan CORINALDESI
Ewan CORINALDESI (22 élus) Choisir Roquefort ! 		2 077 50,47%
  • Ewan CORINALDESI
  • Samira DEMARIA
  • Alexis MEROWKA
  • Veronique VAN DE BOR
  • Thierry BERTHIER
  • Florence BENICHOU
  • Jean-François AGNEL-VARIN
  • Marie-Virginie LUCAS
  • Julien MONTANT
  • Sandra TERRUSSE
  • Christian DUBOIS
  • Solène PIGNOREL
  • Frederic DIDIER
  • Carole GUERMONPREZ
  • Pascal Cyril LEYSSIEUX
  • Chantal CORINALDESI
  • Jean Claude CAVANI
  • Emilie BADAUD
  • Jerome TIGNEL
  • Melissa PIERRON
  • Philippe DEBAILLON-VESQUE
  • Isabelle ALBOUY
Michel ROSSI
Michel ROSSI (7 élus) PROTEGEONS NOTRE VILLAGE 		2 038 49,53%
  • Michel ROSSI
  • Sylvia TRANNOY-MOIRAND
  • Bernard POTTIER
  • Marie-Gabrielle GODARD
  • Antoine PACCHIONI
  • Nathalie MARÇAL
  • Marc-Laurent ALONSO
Participation au scrutin Roquefort-les-Pins
Taux de participation 64,67%
Taux d'abstention 35,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 4 186

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Roquefort-les-Pins - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel ROSSI
Michel ROSSI (Ballotage) PROTEGEONS NOTRE VILLAGE 		1 838 45,20%
Ewan CORINALDESI
Ewan CORINALDESI (Ballotage) Choisir Roquefort ! 		1 373 33,77%
Lionel RUBAUDO
Lionel RUBAUDO (Ballotage) vivreROQUEFORT 		855 21,03%
Participation au scrutin Roquefort-les-Pins
Taux de participation 63,80%
Taux d'abstention 36,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 4 129

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