Résultat municipale 2026 à Roquefort-les-Pins (06330) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Roquefort-les-Pins a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Roquefort-les-Pins, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Roquefort-les-Pins [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ewan CORINALDESI (22 élus) Choisir Roquefort !
|2 077
|50,47%
|
|Michel ROSSI (7 élus) PROTEGEONS NOTRE VILLAGE
|2 038
|49,53%
|
|Participation au scrutin
|Roquefort-les-Pins
|Taux de participation
|64,67%
|Taux d'abstention
|35,33%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,96%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,74%
|Nombre de votants
|4 186
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Roquefort-les-Pins - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel ROSSI (Ballotage) PROTEGEONS NOTRE VILLAGE
|1 838
|45,20%
|Ewan CORINALDESI (Ballotage) Choisir Roquefort !
|1 373
|33,77%
|Lionel RUBAUDO (Ballotage) vivreROQUEFORT
|855
|21,03%
|Participation au scrutin
|Roquefort-les-Pins
|Taux de participation
|63,80%
|Taux d'abstention
|36,20%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,92%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,61%
|Nombre de votants
|4 129
Election municipale 2026 à Roquefort-les-Pins [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Roquefort-les-Pins sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Roquefort-les-Pins.
L'actu des élections municipales 2026 à Roquefort-les-Pins
18:35 - Le vote de Roquefort-les-Pins nettement ancré à l'extrême droite il y a deux ans
Thierry Ferrand (Rassemblement National) avait remporté le premier tour des législatives à Roquefort-les-Pins en 2024 avec 34,35%. Aline Abravanel (Majorité présidentielle) suivait à la deuxième place avec 25,87%. Le verdict a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Eric Pauget (Les Républicains), avec 61,10%. Pour le tour unique des européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,60%). La situation politique de Roquefort-les-Pins a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme une terre centriste-macroniste, elle s'est positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste.
15:57 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Roquefort-les-Pins
Les résultats des dernières municipales à Roquefort-les-Pins ont fourni un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Seule en lice, 'Ma ville a la campagne avec michel rossi' a naturellement obtenu 1 144 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition a naturellement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Roquefort-les-Pins, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. L'apparition ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux majeurs à la suite de cette élection sans véritable concurrence. Un indice est probablement donné dans la liste officielle des candidats.
13:58 - Le 2e tour des élections à Roquefort-les-Pins doit départager 2 listes
D'après les candidatures officielles au second tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, le match des minicipales connaît donc un nouveau chapitre ce dimanche, avec Michel Rossi (LDVD) et Ewan Corinaldesi sous l'étiquette LDIV. Rappelons que Lionel Rubaudo, qui pouvait concourir grâce à son score du premier tour, n'est pas présent à ce second tour. Les habitants de la ville sont en mesure de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 6 bureaux de vote de Roquefort-les-Pins, afin de se prononcer.
11:59 - Michel Rossi largement en tête de l'élection municipale il y a une semaine
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Roquefort-les-Pins dimanche dernier, le vote a vu 63,80 % des inscrits se déplacer dans la ville, malgré une abstention historiquement haute en France. À l'issue du dépouillement, c'est Michel Rossi (Divers droite) qui s'est placé en première position en récoltant 45,20 % des suffrages exprimés. Derrière, Ewan Corinaldesi a pris la position de dauphin avec 33,77 %. L'avance du gagnant provisoire a été importante d'emblée. Michel Rossi a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a subi néanmoins un fort recul de 54 points comparé à 2020. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Lionel Rubaudo, étiqueté Divers droite, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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