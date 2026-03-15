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19:16 - L'avenir de la France se décide aussi à Roquefort-les-Pins Dans la ville de Roquefort-les-Pins, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des municipales ? Avec 32% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,85%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 42,22%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 6,77% et d'une population immigrée de 9,72% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Un taux de résidences secondaires de 18,54%, comme à Roquefort-les-Pins, indique un tourisme important dans la région. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Municipales 2026 : vers une avancée du RN à Roquefort-les-Pins ? Le mouvement lepéniste ne pesait que marginalement lors des municipales à Roquefort-les-Pins il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen recueillait 18,65% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 38,92% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 15,19% au candidat RN au tour 1. Un score insuffisant, à Roquefort-les-Pins comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 28,60% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 34,35% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 38,90% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Roquefort-les-Pins peu mobilisés lors des scrutins Il y a six ans à Roquefort-les-Pins, le premier round de l'élection municipale avait vu 22,49 % des inscrits venir aux bureaux de votes dans la commune, une démobilisation notable (l'abstention avait donc culminé à 77,51 %) alors que le Covid-19 semait le doute dans la population. Il est pourtant établi de longue date que l'élection municipale demeure, avec l'élection présidentielle, le rendez-vous où les citoyens participent le plus. L'élection suprême en 2022 avait d'ailleurs largement mobilisé, avec 77,63 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 22,37 %). L'affluence pour les législatives, établie pour sa part à 47,38 % en 2022, a fortement progressé pour atteindre 73,36 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation atteignait 58,04 %. L'observation de ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de classer Roquefort-les-Pins comme une commune où la participation peine à décoller par rapport au reste de la France. En marge de ces municipales, le degré de la participation agira en définitive sur les résultats de Roquefort-les-Pins.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quels résultats à Roquefort-les-Pins ? La préférence des électeurs de Roquefort-les-Pins a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait une terre centriste, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme un territoire bleu marine. Lors des européennes, le podium à Roquefort-les-Pins s'était en effet dessiné autour de la liste menée par Jordan Bardella (28,60%), à la première place devant Valérie Hayer (20,28%) et François-Xavier Bellamy (12,64%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Roquefort-les-Pins avaient ensuite placé en tête Thierry Ferrand (Rassemblement National) avec 34,35% au premier tour, devant Aline Abravanel (Majorité présidentielle) avec 25,87%. Au second tour, c'est en revanche Eric Pauget (Les Républicains) qui a doublé son adversaire avec 61,10% des suffrages exprimés.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Roquefort-les-Pins reste un territoire orienté vers la majorité présidentielle Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Roquefort-les-Pins privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (35,54%), devançant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 18,65%. Lors de la finale de l'élection à Roquefort-les-Pins, les électeurs accordaient 61,08% pour Emmanuel Macron, contre 38,92% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Roquefort-les-Pins accordaient leurs suffrages à Eric Mele (Ensemble !) avec 36,04% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,33% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville acquise au bloc central.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Roquefort-les-Pins Pour ce qui est de la fiscalité de Roquefort-les-Pins, le produit fiscal par foyer s'est établi à 1 359 euros en 2024 (relevé le plus récent), un chiffre à comparer avec les 1 107 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 28,99 % en 2024 (contre près de 13,07 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 990 160 € en 2024, contre 2 778 690 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 15,91 %. Cette taxe est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Roquefort-les-Pins La lecture des résultats des élections municipales il y a six ans à Roquefort-les-Pins s'avère très instructive. Unique liste en présence, 'Ma ville a la campagne avec michel rossi' menée par Michel Rossi a naturellement engrangé 100,00% des suffrages lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Roquefort-les-Pins, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Lors de ces nouvelles élections ce dimanche soir, le défi sera de savoir si une opposition émerge. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un début de réponse assez éloquent a d'ores et déjà été apporté.