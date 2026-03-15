Résultat municipale 2026 à Roquefort-les-Pins (06330) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Roquefort-les-Pins a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Roquefort-les-Pins, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Roquefort-les-Pins [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel ROSSI
Michel ROSSI PROTEGEONS NOTRE VILLAGE 		1 838 45,20%
Ewan CORINALDESI
Ewan CORINALDESI Choisir Roquefort ! 		1 373 33,77%
Lionel RUBAUDO
Lionel RUBAUDO vivreROQUEFORT 		855 21,03%
Participation au scrutin Roquefort-les-Pins
Taux de participation 63,80%
Taux d'abstention 36,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 4 129

Source : ministère de l’Intérieur

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