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19:18 - Roquefort : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quelle influence les habitants de Roquefort exercent-ils sur les résultats des élections municipales ? Avec 27% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,36%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (21,88%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 965 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (19,40%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (13,29%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Roquefort mettent en relief une diversité de qualifications, avec 24,74% des résidents sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

17:57 - Ce que montrent les données sur le vote RN à Roquefort Le Rassemblement national n'était pas représenté pour la dernière municipale à Roquefort en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 27,17% des suffrages lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 45,64% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 20,97% au candidat RN au tour 1. Un score trop limité, à Roquefort comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 33,80% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 37,57% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 43,10% lors du vote final.

16:58 - Rétrospective : la participation à Roquefort avant 2026 Pour rappel, l'abstention atteignait 53,55 % à Roquefort lors des précédentes municipales, un score dans la norme, la pandémie du Covid-19 ayant impacté fortement la compétition. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 20,97 % localement. Si la nature de ces élections se distingue des enjeux strictement locaux, il est instructif d'observer l'évolution entre les législatives de 2022 et celles de 2024. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 47,80 % en 2022 à seulement 31,66 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 46,58 % (contre 48,51 % en France). L'observation de ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de ranger Roquefort comme une localité qui résiste relativement bien à l'abstention. En parallèle de cette municipale, cette contingence pèsera en définitive fatalement sur les résultats de Roquefort.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Roquefort La préférence des électeurs de Roquefort a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme un secteur difficile à classer, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national. Les élections européennes de 2024 à Roquefort avaient en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (33,80%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 15,22% des suffrages. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Roquefort accordaient leurs suffrages à Veronique Fossey (Rassemblement National) avec 37,57% au premier tour. C'est finalement Geneviève Darrieussecq (Majorité présidentielle) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 56,90% des suffrages exprimés.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Roquefort était difficile à étiqueter sur l'échiquier politique Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Roquefort plaçaient Marine Le Pen en tête avec 27,17% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 26,46%. Lors de la finale de l'élection à Roquefort, les électeurs accordaient 54,36% pour Emmanuel Macron, contre 45,64% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Roquefort plébiscitaient Geneviève Darrieussecq (Ensemble !) avec 36,69% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Geneviève Darrieussecq virant de nouveau en tête avec 59,17% des voix. Cette physionomie politique de Roquefort dessine ainsi un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Roquefort touchée par la réforme fiscale avant ces municipales Illustration d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Roquefort, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 18,80 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), rapportant à la ville près de 64 000 euros la même année, contre 377 800 € enregistrés en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui explique cette baisse drastique de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Roquefort a évolué pour se fixer à 32,05 % en 2024 (contre 14,08 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Roquefort s'est établi à 614 € en 2024 (contre 555 € en 2020).

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Roquefort Les résultats des dernières municipales à Roquefort ont fourni un enseignement précieux sur la configuration politique locale. Sans aucune opposition, la liste menée par François Hubert a naturellement recueilli 100,00% des suffrages dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition n'a pas requis de second tour. Pour cette municipale 2026 à Roquefort, ce décor constitue un point de départ particulier. Six années après cette élection sans réelle confrontation, l'apparition ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux centraux. La liste des candidats (voir ci-dessous) donne certainement déjà une première réponse.