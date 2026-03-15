Résultat municipale 2026 à Roquefort (40120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Roquefort a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Roquefort, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Roquefort [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bertrand PEDELUCQ
Bertrand PEDELUCQ (16 élus) Agir avec Vous 		586 60,47%
  • Bertrand PEDELUCQ
  • Anne-Marie BRISBARRE
  • Gérald LEVASSEUR
  • Bernadette HALLARD
  • Bertrand MEYNOT
  • Catherine LAGARROSSE
  • Guillaume BRETON
  • Marie-Pierre LAFITTE
  • Thierry GUILLEM
  • Eliane COLLAVOLI
  • Stéphane BARDUGONI
  • Bénédicte LACAZE
  • Guillaume ORZECHOWSKI
  • Isabelle DALLA-VECCHIA
  • Guillaume MILLEREAUX
  • Sophie NAU
Serife AUBERGER
Serife AUBERGER (3 élus) Construire l'avenir de Roquefort 		383 39,53%
  • Serife AUBERGER
  • Damien Nicolas AUBERGER
  • Pascale TASTET
Participation au scrutin Roquefort
Taux de participation 71,09%
Taux d'abstention 28,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,77%
Nombre de votants 1 018

Source : ministère de l’Intérieur

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