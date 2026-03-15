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19:17 - Roques : quand les données démographiques façonnent les urnes En pleine campagne électorale municipale, Roques est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 5 295 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 400 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 320 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (88,58%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les 251 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 821 euros par an, la ville aspire à un avenir prospère. Pour finir, Roques incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - À quel niveau se trouve le RN à Roques ? Le Rassemblement national récoltait un résultat relativement faible lors du scrutin municipal à Roques il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 22,62% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 41,89% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 21,74% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop décevant, à Roques comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 33,49% pour les européennes. Les législatives enfin apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 35,20% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 38,23% lors du vote final.

16:58 - Roques : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Lors des municipales de 2020, la participation à Roques était montée à 39,99 % au premier tour, proche des 44,7 % observés au niveau national, représentant 1 293 votants, le Covid-19 ayant frappé de plein fouet la compétition. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois fédéré 80,33 % de votants au premier tour (la moyenne en France étant de 73,69 %). Certes, ces élections ne sont pas de même nature, mais les législatives de 2022 et 2024 offrent une base de comparaison tout à fait pertinente. Tandis que les législatives de 2022 avaient mobilisé 48,65 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation s'élever très nettement à 69,27 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait mobilisé 55,37 % des électeurs locaux. Si on suit la trajectoire globale, la commune se révèle in fine comme une zone soucieuse de voter. Dans le cadre des municipales à Roques, cette réalité jouera en définitive un rôle clé sur les résultats.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Roques Les élections législatives à Roques du printemps 2024, plaçaient Caroline Beout (Rassemblement National) en pole position avec 35,20% au premier tour, devant Christine Arrighi (Union de la gauche) avec 35,04%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Christine Arrighi (Union de la gauche), avec 40,90%. Lors des européennes une vingtaine de jours plus tôt, le podium à Roques s'était cette fois cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,49%), challengée par Raphaël Glucksmann (17,99%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (11,46%). Le paysage politique de Roques a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait un secteur difficile à classer, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Roques : ce qu'il faut retenir La physionomie politique de Roques laisse apparaître un territoire aux votes hétérogènes. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Roques votaient en priorité pour Emmanuel Macron (27,11%), devant Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 23,09%. Lors de la finale de l'élection à Roques, les électeurs accordaient 58,11% pour Emmanuel Macron, contre 41,89% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Roques soutenaient en priorité Christine Arrighi (Nupes) avec 30,72% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Christine Arrighi virant de nouveau en tête avec 50,14% des voix.

12:58 - Impôts locaux : une pression fiscale en hausse à Roques À Roques, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 9,60 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de près de 20 700 euros environ, en net recul par rapport aux 555 940 € enregistrés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Roques s'est établi à 48,60 % en 2024 (contre 21,70 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, approchant les 40 %, permet de situer ce chiffre. Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage à Roques s'est établi à 1 561 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 958 € quatre ans auparavant.

11:59 - Élections de 2020 à Roques : un résultat scellé dès le premier tour Quels enseignements tirer de l'issue du dernier scrutin municipal à Roques ? Dès le premier tour de scrutin, Sylvain Mabire (Divers droite) a fait la course en tête en obtenant 51,52% des voix. Dans la position du principal opposant, Sébastien Lery (Divers gauche) a recueilli 48,47% des votes. Cette victoire sans appel de Sylvain Mabire a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Roques, ce qui s'est passé à l'époque a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Ce triomphe écrasant place l'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.