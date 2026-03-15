Résultat municipale 2026 à Roques (31120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Roques a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Roques, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Roques [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain MABIRE
Sylvain MABIRE (22 élus) roques avenir 		1 007 52,50%
  • Sylvain MABIRE
  • Dominique PERELLO
  • Michel MOLINIER
  • Sylvie TOURNÉ
  • Michel HAMMEN
  • Amandine-Léa BOURGUIGNON
  • Jean-Claude CASAGRANDE
  • Sandra MAHAIE-SUSMAN
  • Pascal COLLET
  • Fani BAILLON
  • Jonathan GUIBERT
  • Lila SARETTA BENHARRAT
  • Christophe TESTA
  • Céline TROGANT
  • Stéphane BILLON
  • Chantal GARCIA
  • Yves Jean-Marie DUPRAT
  • Isabelle Christine RIVES
  • Laurent TOLSAN
  • Sandrine CARILLO
  • Jérome TRAVAUX
  • Christtelle GOMES
Nadine HUBERT
Nadine HUBERT (7 élus) ROQUES AVEC VOUS 		911 47,50%
  • Nadine HUBERT
  • Éric TISSOT
  • Anna MARE
  • Florian PINALIE
  • Christine CHHEANG
  • Yann TAILLAN
  • Isma TESTA
Participation au scrutin Roques
Taux de participation 55,87%
Taux d'abstention 44,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,28%
Nombre de votants 2 014

Source : ministère de l’Intérieur

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