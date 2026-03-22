Résultat municipale 2026 à Roquevaire (13360) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Roquevaire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Roquevaire, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Roquevaire [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric BOUILLÉ
Eric BOUILLÉ (22 élus) MIEUX VIVRE ROQUEVAIRE 		2 299 44,94%
  • Eric BOUILLÉ
  • Lyne FRICKER
  • Jean-Marie BUONUMANO
  • Judith DOSSEMONT
  • Didier GUILLOT
  • Claire NAVARRO
  • David MORANDEAU
  • Zahra BOUCHAALA
  • Mathieu CALAMY
  • Elodie LION
  • Frédéric JAMARD
  • Marido BOATTI
  • Sylvain CHAILLOU
  • Sandrine DUSCONI
  • Roberto RETA
  • Etiennette TARABLA
  • Smain KHELLACI
  • Virginie SIALELLI
  • Robert CAMMAROTA
  • Valery SOLAN LEVETTI
  • Ronan ANSQUER
  • Virginie DE NICOLA
Hélène SPINELLI
Hélène SPINELLI (6 élus) ROQUEVAIRE UNE AMBITION RENOUVELEE 		2 161 42,24%
  • Hélène SPINELLI
  • Jean-François GUIGOU
  • Martine MEGUENNI-TANI
  • Christian OLLIVIER
  • Monique RAVEL
  • Gilles TALOTÉ
Marie France BERTIN
Marie France BERTIN (1 élu) ENSEMBLE POUR L'AVENIR 		656 12,82%
  • Marie France BERTIN
Participation au scrutin Roquevaire
Taux de participation 68,70%
Taux d'abstention 31,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,41%
Nombre de votants 5 185

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Roquevaire - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hélène SPINELLI
Hélène SPINELLI (Ballotage) ROQUEVAIRE UNE AMBITION RENOUVELEE 		1 873 38,06%
Eric BOUILLÉ
Eric BOUILLÉ (Ballotage) MIEUX VIVRE ROQUEVAIRE 		1 265 25,71%
Marie France BERTIN
Marie France BERTIN (Ballotage) ENSEMBLE POUR L'AVENIR 		929 18,88%
Judith DOSSEMONT
Judith DOSSEMONT (Ballotage) ROQUEVAIRE AVENIR 		854 17,35%
Participation au scrutin Roquevaire
Taux de participation 66,39%
Taux d'abstention 33,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50%
Nombre de votants 5 007

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