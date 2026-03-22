Résultat municipale 2026 à Roquevaire (13360) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Roquevaire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Roquevaire, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Roquevaire [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric BOUILLÉ (22 élus) MIEUX VIVRE ROQUEVAIRE
|2 299
|44,94%
|
|Hélène SPINELLI (6 élus) ROQUEVAIRE UNE AMBITION RENOUVELEE
|2 161
|42,24%
|
|Marie France BERTIN (1 élu) ENSEMBLE POUR L'AVENIR
|656
|12,82%
|
|Participation au scrutin
|Roquevaire
|Taux de participation
|68,70%
|Taux d'abstention
|31,30%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,93%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,41%
|Nombre de votants
|5 185
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Roquevaire - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hélène SPINELLI (Ballotage) ROQUEVAIRE UNE AMBITION RENOUVELEE
|1 873
|38,06%
|Eric BOUILLÉ (Ballotage) MIEUX VIVRE ROQUEVAIRE
|1 265
|25,71%
|Marie France BERTIN (Ballotage) ENSEMBLE POUR L'AVENIR
|929
|18,88%
|Judith DOSSEMONT (Ballotage) ROQUEVAIRE AVENIR
|854
|17,35%
|Participation au scrutin
|Roquevaire
|Taux de participation
|66,39%
|Taux d'abstention
|33,61%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,22%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,50%
|Nombre de votants
|5 007
Election municipale 2026 à Roquevaire [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Roquevaire sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Roquevaire.
L'actu des élections municipales 2026 à Roquevaire
18:36 - Quelles leçons tirer pour 2024 à Roquevaire ?
Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux de la présidentielle et des législatives deux ans plus tôt. Lors des européennes, le podium à Roquevaire s'était en effet figé autour de l'équipe de Jordan Bardella (41,08%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (12,13%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (10,47%). Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite José Gonzalez (Rassemblement National) en pole position avec 47,69% au premier tour, devant Jimmy Bessaih (Union de la gauche) avec 21,63%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, José Gonzalez culminant à 54,87% des voix localement.
15:57 - Retour sur le résultat des élections de 2020 à Roquevaire
Les résultats des municipales il y a six ans à Roquevaire ont offert un panorama précis des forces politiques en présence. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Yves Mesnard (Divers gauche) a devancé l'ensemble de ses concurrents en rassemblant 53,25% des voix. Derrière, Eric Bouillé (Divers centre) a rassemblé 27,20% des voix. Ce succès d'emblée du candidat Divers gauche a scellé l'issue du scrutin d'emblée. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Roquevaire, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. La minorité devra fournir un effort titanesque ce dimanche afin de renverser cette mainmise, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Roquevaire pour le 2e tour ?
Comme l'indiquent les candidatures au second tour communiquées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, l'élection a donc une suite ce dimanche, avec Eric Bouillé avec la liste "Mieux Vivre Roquevaire", Hélène Spinelli avec la liste "Roquevaire Une Ambition Renouvelee" et la liste "Roquevaire A Coeur Ensemble Pour L'avenir" emmenée par Marie France Bertin. Malgré un score suffisant, Judith Dossemont a décidé de ne pas se lancer à cette élection décisive. Accessibles jusqu'à 18 heures, les 7 bureaux de vote de la commune de Roquevaire permettront aux résidents de voter.
11:59 - Qui est en tête à Roquevaire avant le 2e tour de cette élection municipale ?
Les élections municipales 2026 à Roquevaire ont vu Hélène Spinelli (Divers gauche) terminer en tête il y a une semaine avec 38,06 % des voix. À sa suite, Eric Bouillé (Divers centre) a pris la position de dauphin avec 25,71 %. Un écart conséquent s'est installé entre les deux candidats. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Marie France Bertin est arrivée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Judith Dossemont, avec la nuance Divers droite, a obtenu 17,35 % des voix, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. Pour rappel, lors de ce scrutin à Roquevaire, le vote a vu 66,39 % des inscrits se déplacer, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
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