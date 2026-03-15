Résultat municipale 2026 à Roscoff (29680) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Roscoff a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Roscoff, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Roscoff [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc SIMON
Marc SIMON (18 élus) Oser Roscoff 		1 054 51,77%
  • Marc SIMON
  • Pascale BOU LAHDOU
  • Pascal CABIOCH
  • Sophie PAUGAM-VITEL
  • Gilbert CHAPALAIN
  • Emmanuelle RENAUD
  • Joseph QUEMENER
  • Camille BOURG
  • Jean-Luc LE BALP
  • Carole JACOB
  • Laurent MEIJER
  • Maïwenn MOAL
  • Jean-Marc NICOL
  • Caroline QUEMENER MACHIN
  • Noé LE GALL
  • Isabelle ROZEC
  • Julien MONOT
  • Marguerite ROBIN
Jean-Christophe SÉITÉ
Jean-Christophe SÉITÉ (3 élus) Roscoff, Faisons Cap Ensemble 		501 24,61%
  • Jean-Christophe SÉITÉ
  • Pauline CALLOCH
  • Bernard CHAPALAIN
Odile THUBERT MONTAGNE
Odile THUBERT MONTAGNE (2 élus) Roscoff, Unis pour Agir 		481 23,62%
  • Odile THUBERT MONTAGNE
  • Sébastien MEAR
Participation au scrutin Roscoff
Taux de participation 70,05%
Taux d'abstention 29,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Nombre de votants 2 075

Source : ministère de l’Intérieur

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