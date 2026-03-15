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19:17 - Roscoff aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la ville de Roscoff, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des municipales ? Avec 21% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 11,04%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de familles propriétaires (70,22%) met en avant le poids des questions liées au logement et à l'urbanisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (50,05%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 2148 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,77%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (17,02%) indique des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 33,85%, comme à Roscoff, indique la présence d'une population plus aisée. Les mesures de régulation des résidences secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des résidents.

17:57 - Le RN séduit-il les électeurs de Roscoff ? Le Rassemblement national était absent pour la dernière campagne municipale à Roscoff en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la localité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen recueillait 15,06% des voix lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 24,06% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 8,52% au candidat RN au tour 1. Un score trop limité, à Roscoff comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 19,71% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 19,37% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 20,88% le dimanche suivant.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Roscoff ? Pour rappel, l'abstention s'élevait à 44,85 % à Roscoff lors des précédentes élections municipales, une abstention modeste alors que sévissait l'épidémie de Covid. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois vu l'abstention s'établir à 23,04 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 43,96 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 25,52 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 41,95 %. En prenant du recul, les données esquissent in fine une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport au reste de la France. Dans le cadre de cette municipale de 2026 à Roscoff, cet élément jouera quoi qu'il en soit un rôle essentiel sur les résultats locaux.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Roscoff a-t-elle voté ? Pour le tour unique des européennes 2024 à Roscoff, les choix s'étaient majoritairement portés sur la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (25,17%). Les élections des députés à Roscoff provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Sandrine Le Feur (Ensemble !) en pole position avec 43,72% au premier tour, devant Sylvaine Vulpiani (Union de la gauche) avec 23,92%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Sandrine Le Feur culminant à 52,87% des voix localement. Cette analyse des scrutins de 2024 révèle donc que Roscoff demeurait à l'époque une terre centriste.

14:57 - Quels étaient les suffrages municipaux de Roscoff lors de la dernière présidentielle ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Roscoff se positionne comme une place forte du courant central. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Roscoff plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 40,14% des inscrits, devant Jean-Luc Mélenchon avec 15,15%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 75,94% pour Emmanuel Macron, contre 24,06% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Roscoff accordaient leurs suffrages à Sandrine Le Feur (Ensemble !) avec 45,55% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sandrine Le Feur virant de nouveau en tête avec 68,35% des voix.

12:58 - Tendance clé en amont des municipales 2026 : des impôts en hausse à Roscoff Témoignage d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Roscoff, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 12,07 % en 2024 (dernière date de relevé), rapportant à la ville 770 610 €, en net recul par rapport aux 1,13844 million d'euros récoltés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Roscoff a évolué pour se fixer à 31,91 % en 2024 (contre 15,94 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, approchant les 40 % et en augmentation de 1,2 point depuis 2020, offre un point de comparaison éclairant. Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Roscoff s'est établi à 1 524 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 053 € quatre ans auparavant.

11:59 - Odile Thubert Montagne gagnante des dernières élections à Roscoff Se pencher sur les résultats de la dernière élection municipale à Roscoff peut être éclairant. Dès le premier tour, Odile Thubert Montagne a creusé l'écart avec 789 voix (51,53%). En deuxième position, Daniel Hyrien a rassemblé 742 votes (48,46%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Odile Thubert Montagne a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Roscoff, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Pour le camp adverse, faire basculer une telle majorité sera ce dimanche un défi immense, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.