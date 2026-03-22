Résultat de l'élection municipale 2026 à Rosheim : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rosheim

Le deuxième tour des élections municipales à Rosheim a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Francis Bachelet
Francis Bachelet Liste divers centre
Un nouveau souffle pour Rosheim
  • Francis Bachelet
  • Aymeline Faivre
  • Thierry Loth
  • Valérie Meyer Valentin
  • Nicolas Friederich
  • Christine Acconcia-Spielmann
  • Thierry Reminiac
  • Helen Bondeux
  • Nicolas Diebold
  • Laura Wettling
  • Pierre Stirn
  • Aline Jost
  • Gilles Arnold
  • Marie-Laure Pacevicius
  • Pascal Pfister
  • Brigitte Messer-Emma
  • Pierre-Alexis Darthout
  • Corinne Kirmann Oberlin
  • Guillaume Lucas
  • Marie-Odile Meyer
  • Bruno Vilain
  • Gaëlle Jaeger
  • Nicolas Montaudie
  • Muriel Koch
  • Gregory Rodriguez
  • Elodie Diebold
  • Adam Schaedler
  • Danièle Lips
  • Pierre Bertrand
Michel Herr
Michel Herr Liste divers droite
L'Expérience au service de demain
  • Michel Herr
  • Martine Ohresser
  • Emmanuel Heydler
  • Isabelle Rouvray
  • Nicolas Zirn
  • Adeline Courmont
  • André Genin
  • Emilie Niebel
  • Vincent Fliegans
  • Catherine Garrido
  • Christophe Ichtertz
  • Catherine Widemann
  • Romain Speisser
  • Christel Hamm
  • Michel Roquebernou
  • Carine Maetz
  • Christophe Fischer
  • Fabienne Jehl
  • Patrick Fliegans
  • Christine Hoefferlin
  • Said Zouitane
  • Emel Huberschwiller
  • Mathieu Moerckel
  • Danielle Risch
  • Jean Fischer
  • Stéphanie Bronner
  • Emilien Affolter
  • Béatrice Andlauer
  • Rodolphe Forestieri
Philippe Elsass
Philippe Elsass Liste divers centre
Cap Rosheim 2026
  • Philippe Elsass
  • Martine Dreyer-Paulin
  • Olivier Bourderont
  • Karine Minec
  • Jean-Pierre Vonbank
  • Valérie Laurent
  • Eric Bach
  • Dominique Weber-Meyer
  • Christophe Milion
  • Aurélie Simonin
  • Jean Kordian
  • Nathalie Poulain
  • Charles Frey
  • Anouchka Haegy-Metz
  • Pascal Beller
  • Christelle Ganter-Taillez
  • Bernard Troestler
  • Murielle Salmon-Klein
  • Gilles Groslier
  • Christiane Bertin
  • André Gross
  • Florence Maetz
  • Bernard Meyer
  • Claudine Dreyer
  • Robert Loeber
  • Marianne Thione-Troestler
  • Noël Vaillant
  • Corine Steiner
  • Lukas Han

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rosheim

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis BACHELET
Francis BACHELET (Ballotage) Un nouveau souffle pour Rosheim 		1 257 44,24%
Michel HERR
Michel HERR (Ballotage) L'Expérience au service de demain 		976 34,35%
Philippe ELSASS
Philippe ELSASS (Ballotage) Cap Rosheim 2026 		608 21,40%
Participation au scrutin Rosheim
Taux de participation 63,44%
Taux d'abstention 36,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 2 919

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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