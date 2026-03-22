Résultat de l'élection municipale 2026 à Rosheim : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rosheim [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Rosheim sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rosheim.
L'actu des élections municipales 2026 à Rosheim
11:45 - Que disaient les résultats des municipales à Rosheim la semaine dernière ?
Dimanche dernier à Rosheim, malgré une abstention historiquement haute en France, le vote s'est soldé par une participation de 63,44 % localement. Pour ce premier tour, c'est Francis Bachelet (Divers centre) qui a terminé premier en rassemblant 44,24 % des votes. Dans son sillage, Michel Herr (Divers droite) s'est classé deuxième avec 34,35 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Philippe Elsass, étiqueté Divers centre, pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rosheim
Le deuxième tour des élections municipales à Rosheim a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Francis Bachelet
Liste divers centre
Un nouveau souffle pour Rosheim
|
|
Michel Herr
Liste divers droite
L'Expérience au service de demain
|
|
Philippe Elsass
Liste divers centre
Cap Rosheim 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rosheim
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francis BACHELET (Ballotage) Un nouveau souffle pour Rosheim
|1 257
|44,24%
|Michel HERR (Ballotage) L'Expérience au service de demain
|976
|34,35%
|Philippe ELSASS (Ballotage) Cap Rosheim 2026
|608
|21,40%
|Participation au scrutin
|Rosheim
|Taux de participation
|63,44%
|Taux d'abstention
|36,56%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,64%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Nombre de votants
|2 919
Source : ministère de l’Intérieur
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