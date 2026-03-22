Résultat de l'élection municipale 2026 à Rosheim : les résultats du 2e tour

Programme de Philippe Elsass à Rosheim (Cap Rosheim 2026)

Résultats électoraux

Cap Rosheim 2026 a reçu le soutien de 608 Rosheimoises et Rosheimois, représentant 21,4 % des suffrages exprimés. Ce résultat témoigne d'une reconnaissance significative de la démarche de l'équipe, axée sur la transparence et la proximité. L'équipe s'engage à poursuivre sa campagne avec sérieux et constance, respectant ainsi la confiance des électeurs.

Engagements pour Rosheim

Le projet de Cap Rosheim 2026 repose sur dix engagements clés visant à améliorer la commune. Parmi ces engagements, on trouve la gestion rigoureuse des finances publiques et la rénovation des bâtiments communaux. L'équipe souhaite également renforcer l'attractivité du centre-ville et soutenir les associations locales.

Aménagement et sécurité

Un des axes majeurs du projet est l'harmonisation du plan de circulation pour assurer la sécurité des usagers. Cela inclut la création d'une zone 30 au centre-ville et la sécurisation des flux entre vélos, voitures et piétons. Ces mesures visent à améliorer la qualité de vie des habitants tout en facilitant les déplacements.

Solidarité et inclusion

Cap Rosheim 2026 met un accent particulier sur la solidarité envers les personnes vulnérables. Des initiatives comme l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et le renforcement du Conseil des aînés sont prévues. L'équipe souhaite également dynamiser l'action du CCAS pour mieux répondre aux besoins de la communauté.