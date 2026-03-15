En direct

19:19 - Élections municipales à Rosheim : impact de la démographie et de l'économie locale Au cœur de la campagne électorale municipale, Rosheim se présente comme une ville dynamique et active. Dotée de 2 727 logements pour 5 409 habitants, la densité de la ville est de 183 habitants/km². Avec 621 entreprises, Rosheim se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 30% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 32,66% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 36,90% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,42%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 38 724 euros/an. En conclusion, à Rosheim, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Le Rassemblement national fermement enraciné à Rosheim Le parti nationaliste restait loin du podium lors des élections municipales à Rosheim en 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 22,80% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 38,83% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 15,26% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le parti d'extrême droite réunissait 35,25% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 28,34% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 31,40% pour le parti d'extrême droite. Il finira avec 38,14% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs de Rosheim vont-ils se mobiliser aux municipales ? Six ans avant l'élection de ce dimanche à Rosheim, le premier tour du scrutin municipal avait vu 45,67 % des inscrits aller jusqu'aux isoloirs dans la commune, proche des 44,7 % observés au niveau national. C'étaient 1 926 votants qui s'étaient manifestés alors que la pandémie du coronavirus faisait douter le pays. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 76,87 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient attiré 49,20 % des électeurs, celles de 2024 ont vu la participation se réhausser très nettement à 70,92 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait attiré 56,49 % des citoyens locaux. Ce retour sur la participation depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone relativement attachée au vote en comparaison de l'ensemble du pays. Dans le cadre de l'élection municipale de 2026 à Rosheim, cette particularité jouera en tout cas un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Que retenir pour les dernières élections à Rosheim ? Vincent Coussediere (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des élections législatives à Rosheim au printemps 2024 avec 31,40%. Louise Morel (Ensemble !) suivait à la deuxième place avec 30,90%. Au second tour, c'est en revanche Louise Morel (Majorité présidentielle) qui a doublé son adversaire avec 61,86% des suffrages exprimés. À l'occasion du scrutin européen en amont, les électeurs de Rosheim avaient cette fois donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 28,34% des votes. La situation politique de Rosheim a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Rosheim apparaissait comme difficile à étiqueter sur l'échiquier politique La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune politiquement très disputée. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Rosheim plaçait en effet Emmanuel Macron en pole position avec 33,66% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 22,80%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 61,17% pour Emmanuel Macron, contre 38,83% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Rosheim accordaient leurs suffrages à Philippe Meyer (LR) avec 29,24% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Louise Morel (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 64,75% des voix.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Rosheim Alors que les impôts locaux ont baissé à Rosheim depuis la dernière élection, le taux de la taxe d'habitation est passé à 23,00 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de 97 800 euros environ, bien en deçà des quelque 1,74135 million d'euros enregistrés en 2020. Supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette taxe est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Rosheim est passé à environ 27,32 % en 2024 (contre 14,15 % en 2020). Cette hausse est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Rosheim a représenté 745 € en 2024 (contre 959 € en 2020).

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Rosheim Les résultats des dernières municipales à Rosheim ont offert un éclairage précieux sur la configuration politique locale. Dès le premier tour de scrutin, Michel Herr (Divers droite) a imposé son rythme en rassemblant 1 141 suffrages (60,43%). Sur la seconde marche, Philippe Elsass (Ecologiste) a rassemblé 747 bulletins valides (39,56%). Ce succès d'emblée du candidat Divers droite a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette élection de 2026 à Rosheim, ce décor offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Les opposants devront accomplir un effort colossal ce dimanche pour ébranler cette suprématie, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.