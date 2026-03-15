Résultat municipale 2026 à Rosheim (67560) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rosheim a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rosheim, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rosheim [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis BACHELET
Francis BACHELET Un nouveau souffle pour Rosheim 		1 257 44,24%
Michel HERR
Michel HERR L'Expérience au service de demain 		976 34,35%
Philippe ELSASS
Philippe ELSASS Cap Rosheim 2026 		608 21,40%
Participation au scrutin Rosheim
Taux de participation 63,44%
Taux d'abstention 36,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 2 919

Source : ministère de l’Intérieur

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