En direct

19:20 - Comment la composition démographique de Rosières-en-Santerre façonne les résultats électoraux ? Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Rosières-en-Santerre montrent des tendances nettes susceptibles d'influer sur les résultats des municipales. Avec une densité de population de 226 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 16,67%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (77,29%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 1433 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,13%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,04%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Rosières-en-Santerre mettent en relief une diversité de qualifications, avec 37,75% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

17:57 - Les votants de Rosières-en-Santerre toujours plus séduits par le RN Le parti nationaliste n'avait pas concouru pour la dernière campagne municipale à Rosières-en-Santerre en 2020, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la localité. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 39,25% des voix comptabilisées lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 60,56% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 31,00% au parti lepéniste au tour 1. Au second tour, le RN réunissait 54,58% des voix locales. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 52,17% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin donneront, lors du premier round, un résultat de 55,17% pour le RN. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Yaël Menache.

16:58 - Rosières-en-Santerre classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Dans le cadre de cette élection municipale à Rosières-en-Santerre, la mobilisation des électeurs jouera un rôle pivot sur les résultats. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 51,68 % lors des municipales de 2020 (un score meilleur que les 44,7 % nationaux), bon nombre d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de la pandémie du Covid. Soulignons que les élections municipales demeurent en effet de longue date, avec l'élection présidentielle, celles où les électeurs votent le plus. L'élection suprême en 2022 avait à ce titre provoqué un fort engouement, avec 72,10 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 27,90 %). Le taux de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 47,44 % au premier tour en 2022 à 62,66 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes se situait à 48,25 % (51,49 % au national). En regardant l'ensemble, les données semblent constituer une contrée moins participative que la moyenne par rapport au reste de la France.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Rosières-en-Santerre Un retour sur les résultats de 2024 confirme que Rosières-en-Santerre restait à l'époque une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Lors des élections européennes, le résultat à Rosières-en-Santerre s'était en effet dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (52,17%), devant Valérie Hayer (13,99%) et Raphaël Glucksmann (8,79%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Rosières-en-Santerre avaient ensuite favorisé Yaël Menache (Rassemblement National) avec 55,17% au premier tour, devant Loïc Folleat (Majorité présidentielle) avec 20,33%. L'élection se concluait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.

14:57 - À Rosières-en-Santerre, la dernière présidentielle était marquée par un vote pour l'extrême droite Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Rosières-en-Santerre portaient leur choix sur Yael Menache (RN) avec 31,00% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Yael Menache virant de nouveau en tête avec 54,58% des voix. Au premier tour de l'élection du président de la République qui avait précédé, les citoyens de Rosières-en-Santerre choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 39,25% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 23,36%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,56% pour Marine Le Pen, contre 39,44% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Rosières-en-Santerre s'affirme comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Impôts locaux : une pression fiscale en hausse à Rosières-en-Santerre À Rosières-en-Santerre, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 10,92 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 24 600 euros la même année, marquant une forte baisse face aux 319 500 euros engrangés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Rosières-en-Santerre est passé à un peu moins de 32,03 % en 2024 (contre 6,49 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Rosières-en-Santerre s'est chiffrée à environ 661 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 347 € relevés en 2020.

11:59 - Françoise Maille-Barbare gagnante de la dernière élection à Rosières-en-Santerre Les équilibres politiques locaux en 2026 sont plus que jamais conditionnés par le résultat des dernières municipales à Rosières-en-Santerre. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Françoise Maille-Barbare a devancé l'ensemble de ses concurrents en obtenant 55,88% des soutiens. Sur la seconde marche, Eric Proot a engrangé 44,11% des bulletins valides. Ce succès d'emblée de Françoise Maille-Barbare a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette municipale 2026 à Rosières-en-Santerre, ce décor pose les bases. Au vu de cette victoire sans appel, la tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour le camp adverse, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.