Résultat municipale 2026 à Rosières-en-Santerre (80170) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rosières-en-Santerre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rosières-en-Santerre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rosières-en-Santerre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume ANCELET
Guillaume ANCELET (18 élus) FAIRE ROSIERES ENSEMBLE 		790 57,71%
  • Guillaume ANCELET
  • Céline VERDY
  • Patrice JOSSE
  • Carine CZERYBA
  • Fréderic STOWIK
  • Isabelle VILTART
  • Thibaut WILLAME
  • Pauline CORDE
  • Jean-Noël PINARD
  • Céline SCHIETEQUATTE
  • Jean-Marie MARGRY
  • Aurelie ANCELET
  • Maxime LEFEVRE
  • Edwige FLAVIGNY
  • Nicolas LACOURTE
  • Rehana MOIN KHAN
  • Bernard LEFEVRE
  • Melanie DELAPORTE
Eric PROOT
Eric PROOT (5 élus) NOUVEL ELAN POUR ROSIERES 		579 42,29%
  • Eric PROOT
  • Annie BATTEUR
  • Joel GLACHANT
  • Laurence MICHAELIS
  • Michel GUIRAUT
Participation au scrutin Rosières-en-Santerre
Taux de participation 64,13%
Taux d'abstention 35,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,96%
Nombre de votants 1 452

Source : ministère de l’Intérieur

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