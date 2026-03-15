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19:18 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Rosières Quel portrait faire de Rosières, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec une population de 1 536 habitants répartis dans 1 023 logements, cette ville présente une densité de 57 habitants/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 112 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 981 foyers fiscaux. Dans la ville, 27% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 32,78% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 34,12% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 48,82% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1382,80 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Chaque vote comptabilisé ce 15 mars 2026 à Rosières participe à l'histoire de la France.

17:57 - À quel niveau se trouve le RN à Rosières ? Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté lors de la dernière bataille municipale à Rosières il y a six ans, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 30,44% des votes lors du premier passage aux urnes, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron localement avec 50,54% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 12,50% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Rosières comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 38,54% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 30,15% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 37,07% le dimanche suivant.

16:58 - Résultats électoraux à Rosières : le point sur la participation La fuite des électeurs atteignait 33,73 % à Rosières pour le premier tour des municipales il y a six ans, un taux particulièrement faible alors que le pays était affecté par l'épidémie de Covid. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été définie par une abstention à 21,71 % dans la ville (78,29 % de participation). Si la nature de ces scrutins diffère des enjeux purement locaux, les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent tout à fait être mis en perspective. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 48,21 % en 2022 à seulement 29,49 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 41,86 % (contre 48,51 % en France). En prenant du recul, les chiffres semblent former une zone globalement épargnée par l'abstention au regard des moyennes nationales. En ce jour de municipale à Rosières, cette réalité sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.

15:59 - Comment Rosières a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Rosières. Lors du match européen du printemps 2024, les citoyens de Rosières avaient en effet poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 38,54% des bulletins. Laurent Wauquiez (Les Républicains) avait ensuite performé au premier tour des législatives à Rosières une vingtaine de jours plus tard avec 37,90%. Alexandre Heuzey (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 30,15%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Laurent Wauquiez culminant à 62,93% des voix dans la localité.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Rosières ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Rosières accordaient leurs suffrages à Isabelle Valentin (LR) avec 45,29% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 69,51%. Lors du premier tour de la présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Rosières votaient auparavant en priorité pour Marine Le Pen (30,44%), devançant ainsi Emmanuel Macron crédité de 22,75%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,54% pour Marine Le Pen, contre 49,46% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Rosières une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Le point sur l'évolution des impôts locaux à Rosières Si l'on examine la fiscalité de Rosières, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 14,36 % en 2024 (année des dernières données), ce qui représente un montant de 51 660 €, en net recul par rapport aux 238 160 € enregistrés en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement son rendement et forçant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Rosières s'est établi à près de 38,96 % en 2024 (contre 17,06 % en 2020). Attention néanmoins : cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Rosières s'est établi à 746 euros en 2024 contre 587 euros en début de mandat.

11:59 - Résultats des élections de 2020 : comment Fanny Sabatier s'est imposée à Rosières Les résultats des dernières élections municipales à Rosières ont livré un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Fanny Sabatier a décroché la première place en recueillant 59,36% des suffrages. En deuxième position, Serge Gidon a capté 306 bulletins valides (40,63%). Cette victoire au premier tour de Fanny Sabatier a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Rosières, cet équilibre pose les bases. Pour le camp adverse, renverser une majorité aussi écrasante constituera ce dimanche une épreuve titanesque, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.