Résultat municipale 2026 à Rosières (43800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rosières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rosières, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rosières [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fanny SABATIER
Fanny SABATIER (17 élus) UNIS ET ENGAGÉS POUR ROSIÈRES 		620 70,22%
  • Fanny SABATIER
  • Georges BARRIER
  • Brigitte JOSSENT
  • Jean Luc GIRAUD
  • Léa LAVOREL
  • Guy MAREC
  • Séverine MONTEILLET
  • Théo CHABROL
  • Sophie SAHUC TAVERNIER
  • Éric CEYTE
  • Andrée RAMOUSSE
  • Jean-François LIOGIER
  • Céline LESOBRE
  • Serge GOUTEYRON
  • Alice SAVEL
  • Anthony CHAUTARD
  • Roselyne BONHOMME
Henri PATUREAU
Henri PATUREAU (2 élus) ÉCOUTER ET AGIR POUR ROSIÈRES 		263 29,78%
  • Henri PATUREAU
  • Marie MATHIAS
Participation au scrutin Rosières
Taux de participation 73,80%
Taux d'abstention 26,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Nombre de votants 904

Source : ministère de l’Intérieur

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