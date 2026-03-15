Résultat de l'élection municipale 2026 à Rosny-sous-Bois : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rosny-sous-Bois

Tête de listeListe
Anaïs Warda Kaci
Anaïs Warda Kaci Liste de La France insoumise
Les Insoumis.es : Parole de rosnéen.nes
  • Anaïs Warda Kaci
  • Laurent Saille
  • Nora Rizki
  • Julie Dubois
  • Margaux Baudere
  • Bernard Collet
  • Bleuène Anne Hélène Collet
  • Nourdine Tabi
  • Alexia Pion
  • Paul Furnari
  • Adjia Alitouche
  • Dario Galy
  • Bakhta Nouria Belmezioud
  • Jimmy Adin
  • Anne Marie Dory Ben Hadid
  • Gabin Schittek
  • Sabine Schaller
  • Benjamin Maudet
  • Nora Belbachir
  • Pierre Macina
  • Linda de Oliveira
  • Brahim Nomoko
  • Isabelle Quincé
  • Daniel Drazic
  • Muriel Laye
  • Mahamoud Hamadi
  • Marie-Emilienne Giora
  • Georges Bacquier
  • Elisa Schreiner
  • Gérard Colin
  • Amandine Sroussi
  • Amine Benrahou
  • Manuela Vainqueur
  • Ahmed Hamed
  • Rose Mathelier
  • Hamid Kaci
  • Myrtille Renard
  • Jeremy Pares
  • Lana Kaci
  • Philippe Drouillard
  • Alicia Haro
  • Karim Aïchi
  • Safa Bouacha
  • Ismail Rahoual
  • Nadia Ghersbraham
Pierre-Olivier Carel
Pierre-Olivier Carel Liste d'union au centre
En avant Rosny
  • Pierre-Olivier Carel
  • Karima Thighilet
  • Victorio Riccardi
  • Joyce Yerro
  • Fabrice Le Floch
  • Nathalie Haidamous
  • Philippe Le Gall
  • Hayat Zemouri
  • Jean-Pierre Boyer
  • Martine Roussel
  • Douglas Smadja
  • Michèle Soussana
  • Fabrice Cavanna
  • Christine Alberic
  • Felipe Do Espirito Santo
  • Bernadette Samy
  • Jean-Claude Nunige
  • Oumy Niane
  • Aimé Conigliaro
  • Angela Tandura
  • Sacha Stoiljkovic
  • Eliza Mauléon
  • Stéphane Agostino
  • Loubna Mimouni
  • Olivier Paschung
  • Laurence Pellen
  • Reda Bensaïd
  • Afi Dandjoa
  • Kpomassi-Edouard Assilatam
  • Aurore Lefelle
  • Adame Cornée
  • Lorène Bogliari
  • Matthias Dureuil
  • Aurélie Ty-Josse
  • Benjamin Goueslard
  • Mariam Santara
  • Gustavo Marin
  • Elettra Shields
  • Gérard Garnier
  • Joëlle Zignin
  • Dimitrije Ilic
  • Marie-Pierre Carbonell
  • Mohade Ghediri
  • Micheline Tournay
  • Patrick Asfaux
Sébastien Jolivet
Sébastien Jolivet Liste d'union à l'extrême-droite
RASSEMBLEMENT POUR ROSNY
  • Sébastien Jolivet
  • Michele Tchuam
  • Denis Cretin-Gielly
  • Sandrine Murguet
  • Benoît Werner
  • Françoise Nuvoloni
  • Pascal Mauny
  • Christine Drozdzynski
  • Cyrille Laporte
  • Gisèle Leroy
  • Louis Gerlin
  • Danièle Morin
  • Claude Vidon-Brouillard
  • Nathalie Richard
  • Daniel Lellouche
  • Adrienne Rambozi
  • Jean Madjarian
  • Christine Behaeghel
  • Stéphane Plataux
  • Jacqueline Chekroune
  • Norbert Masson
  • Charline Botti
  • Serge Barbaran
  • Dorotéa Putaggio
  • Franck Weber
  • Nadine Lorenzini
  • André Dupont
  • Nathalie Laurent
  • Bademou Konaté
  • Magy Lamberty
  • Gaël Weber
  • Marie Broudic
  • Tony Moro
  • Sabrina Dorkel
  • Alain Berthias
  • Tory Moro
  • Marie Petel
  • Christiane Bousquet
  • Gabriel Cabot
  • Valérie Cavanna
  • Yves Journo
  • Christiane Colon
  • Franck Heburderie
Magalie Thibault
Magalie Thibault Liste d'union à gauche
ROSNY ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
  • Magalie Thibault
  • Bernard Jarrige
  • Salima Zerrour
  • Franck Delalande
  • Fatiha Keloua Hachi
  • Benoît Lemaire
  • Marie-Laure Audo
  • Hugo Guiraudou
  • Magali Feron
  • El Hocine Ramoul
  • Sophie Cabot
  • Hamid Hachi
  • Délhia Viney Leghmizi
  • Moumin Ismael Aden
  • Louisa Moussouni
  • Clément Garcia
  • Véronique Raimond
  • Philippe Vachieri
  • Leïla Mellouk
  • François Hameau
  • Saïda Tiriche
  • Christian Michel
  • Flavie Foulon
  • Guillaume Foutrier
  • Fatima Benbelkacem
  • Jean-Marc Thisse
  • Sandrine Crie
  • Yohann Charlotte
  • Armelle Chabert
  • Karim Soal
  • Catherine Ojalvo
  • Raphaël Bosch Joubert
  • Agnès Leroux
  • Ted Cesaire-Valery
  • Agathe Carpéna
  • Philippe Pautre
  • Mathilde Gailing
  • Hassane Oulbou
  • Clémence Rivet
  • Victor Pires Henriques
  • Fatima Moumene
  • Joël Desbrueres
  • Ann Simpson
  • Jacques Geoffre
  • Cinzia Hopital
Samir Benamar
Samir Benamar Liste Divers
Changeons Rosny
  • Samir Benamar
  • Nadège Babulik
  • Samel Agchariou
  • Noelle Zaghouani
  • Farid Ghenimi
  • Stéphanie Cabalé
  • Kamel Bellakhdar
  • Naouara Moussaoui
  • William Schartier
  • Corine Millerant
  • Nourouddine Abdoulhoussen
  • Isra Zarrouk
  • Djibril Sissoko
  • Nadège Marx
  • Patrice Martin
  • Loïs Lecoq
  • Staney Jeeva Sivasooriyalingam
  • Aurélie Moussavou
  • Curtis Dorquelle
  • Vanessa Rousseau
  • Andres Mendez
  • Fatima Djaïz
  • Philippe Anthoine
  • Vierginie Srilingam
  • Mustapha Touil
  • Iness Arbaoui
  • Alexandre Sztulman
  • Amel Djaïz
  • Cem-Tufan Akdogan
  • Nathalie Hunkeler
  • Medhi Zarrouk
  • Sabrina Lamberty
  • Azzouz Benzakri
  • Imane Marghany
  • Loïc Kpan
  • Shalinee Mampalam
  • Mohamed Ben Amar
  • Michèle Chevallier
  • Bradley Schartier
  • Hawa Diarra
  • Jean-Jacques Chevallier
  • Asma Ben Youssef
  • Antoine Rebeiz
  • Lydie Dorquelle
  • Jason Guerre
Jean-Paul Fauconnet
Jean-Paul Fauconnet Liste des Républicains
LE ROSNY QUE VOUS AIMEZ
  • Jean-Paul Fauconnet
  • Cynthia Rizzo-Henriques
  • François Carbon Nadim
  • Catherine Ventura
  • Sabah Bakir
  • Virginie Girardet
  • Morgan Smadja
  • Caroline Pezy
  • Pierre Mangon
  • Danielle Paillot
  • Charles Mesa Giraldo
  • Nadia Znagui
  • Christophe Pernès
  • Danièle Maillot
  • Pascal Willig
  • Germaine Flean
  • Yoann Ciani
  • Haliman Maïga
  • Stéphane Uda
  • Isabelle Desclaux
  • Thomas Granié
  • Odile Faivre-Tissot
  • Patrick Delamare
  • Nadia Alabarce
  • Fabrice Mauricia
  • Gwenaëlle Chartier
  • Didier Le Castel
  • Danielle Bonheur
  • Fataï Abiola
  • Patricia Debuire
  • Philippe Zana
  • Sylvie Boisson
  • Deniz Mendes
  • Kawtar Bouzit
  • Jean-Marie Morel
  • Céline Gentilhomme
  • Jean-Claude Devismes
  • Marie-Jo Caron
  • Letroy Joseph
  • Dominique Capolongo
  • Paul Doremus
  • Elisabeth Constantino
  • Jean-Marie Zacchi
  • Danielle Pinchon
  • René Meheux
Ivan Itzkovitch
Ivan Itzkovitch Liste divers droite
Rosny que nous voulons
  • Ivan Itzkovitch
  • Sylvie Jacament
  • Claude Capillon
  • Katia Da Costa
  • Mathéo Moreno
  • Julie Federowski
  • Menahd Ouchenir
  • Imen Sahnoun
  • Didier Fort
  • Patricia Vavassori
  • Cheick Diallo
  • Christine Provost
  • Antonio Nobre
  • Zahira Benabdallah
  • Cyrille Lakomy
  • Stéphanie Awad
  • Halim Allam
  • Fabienne Nicolas
  • Steeve Chamboraire
  • Michèle Baroghel
  • Farid El Ghebontni
  • Aminata Konate-Boune
  • Alexandre Markovic
  • Monique Deshogues
  • Gökhan Demir
  • Lucienne Dargere
  • Dylan Paulus
  • Patricia Da Silva
  • Waren Lecoq
  • Fatima Ouchni
  • Léon Zhou
  • Nedjima Kasraoui
  • Julien Carimalo
  • Edith Mard
  • Frantzy Plastivene
  • Seta Farhadian
  • Michel Belcram
  • Aïssata Amadou
  • Patrick Ruotte
  • Irène de Oliveira
  • Bernard Leverd
  • Anne-Marie Grossain
  • Marc Boulé
  • Josette Pozzecco
  • Serge Denneulin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Fauconnet
Jean-Paul Fauconnet (29 élus) Le rosny que nous aimons 		2 600 34,10%
  • Jean-Paul Fauconnet
  • Patricia Vavassori
  • Pierre-Olivier Carel
  • Stéphanie Awad
  • Patrick Arceluz
  • Martine Roussel
  • Charles Mesa Giraldo
  • Ninette Smadja
  • Fabrice Le Floch
  • Catherine Ventura
  • Sabah Bakir
  • Marie-Pierre Carbonell
  • Pierre Mangon
  • Christine Provost
  • Victorio Riccardi
  • Virginie Lefelle
  • Christophe Pernès
  • Nathalie Regnauld
  • Yoann Ciani
  • Danièle Maillot
  • Fabrice Cavanna
  • Danielle Paillot
  • Salim Ansary
  • Khadija Chajid
  • Felipe Do Espirito Santo
  • Christine Elice
  • Philippe Salliot
  • Stéphanie Baubry
  • Steeve Chamboraire
Claude Capillon
Claude Capillon (7 élus) Capillon 2020 		2 554 33,50%
  • Claude Capillon
  • Sylvie Jacament
  • Ivan Itzkovitch
  • Shannon Seban
  • Pierre Poinsignon
  • Katia Da Costa
  • Fabien Parise
Magalie Thibault
Magalie Thibault (7 élus) Rosny ecologique et solidaire 		2 469 32,38%
  • Magalie Thibault
  • Eric Béal
  • Bertine Bönner
  • Franck Delalande
  • Fatiha Keloua
  • Philippe Pautre
  • Salima Zerrour
Participation au scrutin Rosny-sous-Bois
Taux de participation 33,54%
Taux d'abstention 66,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 817

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude Capillon
Claude Capillon Capillon 2020 		2 004 27,16%
Magalie Thibault
Magalie Thibault Rosny ecologique et solidaire 		1 934 26,21%
Jean-Paul Fauconnet
Jean-Paul Fauconnet Le rosny que nous aimons 		1 909 25,87%
Pierre-Olivier Carel
Pierre-Olivier Carel En avant rosny ! 		895 12,13%
Nicolas Haas
Nicolas Haas Décidons rosny ! 		481 6,52%
Sarra Mozdari
Sarra Mozdari Decidons ensemble l'avenir de rosny sous bois 		154 2,08%
Participation au scrutin Rosny-sous-Bois
Taux de participation 32,68%
Taux d'abstention 67,32%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 595

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude Capillon
Claude Capillon (33 élus) Capillon 2014 		5 461 49,43%
  • Claude Capillon
  • Sabrina Adjam-Hammour
  • Didier Fort
  • Elisabeth Boyer
  • Serge Denneulin
  • Nathalie Baudonniere
  • Jean-Paul Fauconnet
  • Nathalie Haidamous
  • Mohade Ghediri
  • Monique Deshogues
  • Patrick Capillon
  • Patricia Vavassori
  • Ivan Itzkovitch
  • Ninette Smadja
  • Jacques Bouvard
  • Stéphanie Cottin
  • Samir Benamar
  • Geneviève Rullon
  • Pierre Poinsignon
  • Lucienne Dargere
  • Eddy Cyrilla
  • Stéphanie Awad
  • Jean-Pierre Boyer
  • Sylvie Jacament
  • Menahd Ouchenir
  • Cynthia Rizzo
  • Mohammed Amor
  • Sylviane Menard
  • Charles Mesa
  • Danielle Pinchon
  • Pierre Mangon
  • Nedjima Kasraoui
  • Jean-Pierre Thommas
Philippe Vachieri
Philippe Vachieri (6 élus) Rosny écologique et solidaire 		3 359 30,40%
  • Philippe Vachieri
  • Magalie Thibault
  • Jean-Pierre Mercadal
  • Michèle Bretel
  • Eric Béal
  • Myriem Le Castel
Daniel Bousselaire
Daniel Bousselaire (2 élus) Rosny-sous-bois fait front 		1 159 10,49%
  • Daniel Bousselaire
  • Renée Asselin
Pierre-Olivier Carel
Pierre-Olivier Carel (2 élus) Rosny sous béton, c'est non 		1 067 9,65%
  • Pierre-Olivier Carel
  • Valérie Monville
Participation au scrutin Rosny-sous-Bois
Taux de participation 49,12%
Taux d'abstention 50,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,91%
Nombre de votants 11 496

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude Capillon
Claude Capillon Capillon 2014 		4 901 45,22%
Philippe Vachieri
Philippe Vachieri Rosny écologique et solidaire 		3 133 28,90%
Pierre-Olivier Carel
Pierre-Olivier Carel Rosny sous béton, c'est non 		1 407 12,98%
Daniel Bousselaire
Daniel Bousselaire Rosny-sous-bois fait front 		1 397 12,88%
Participation au scrutin Rosny-sous-Bois
Taux de participation 48,71%
Taux d'abstention 51,29%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,92%
Nombre de votants 11 399

Villes voisines de Rosny-sous-Bois

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