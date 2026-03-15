Résultat de l'élection municipale 2026 à Rosny-sous-Bois : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Rosny-sous-Bois [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Rosny-sous-Bois sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rosny-sous-Bois.
L'actu des élections municipales 2026 à Rosny-sous-Bois
13:10 - Jean-Paul Fauconnet vainqueur des dernières élections municipales à Rosny-sous-Bois
À Rosny-sous-Bois, les résultats du scrutin municipal de 2020 se sont révélés particulièrement parlants concernant la configuration politique locale. Au soir du premier tour, Claude Capillon (Divers droite) a pris les commandes avec 27,16% des soutiens. À sa poursuite, Magalie Thibault (Union de la gauche) a capté 1 934 suffrages en sa faveur (26,21%). Le petit écart en tête du peloton donnait suite à un 2ème tour très flou. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Jean-Paul Fauconnet l'a finalement emporté avec 34,10% des voix, face à Claude Capillon avec 33,50% des électeurs et Magalie Thibault réunissant 32,38% des votants. Comme le laissait entrevoir la première manche, le scrutin est demeuré particulièrement disputé jusqu'à la toute fin. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Claude Capillon a certes gagné le pari des ralliements en ajoutant 620 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.
09:57 - À quelle heure ferment les 27 bureaux de vote à Rosny-sous-Bois ?
Les 27 bureaux de vote de la commune de Rosny-sous-Bois sont ouverts jusqu'à 20 h pour permettre aux électeurs de s'exprimer. Les élections municipales sont l'occasion pour les votants de Rosny-sous-Bois de se faire entendre sur les enjeux qui affectent leur commune. Qui succédera à Jean-Paul Fauconnet (Divers droite), qui a remporté l'élection en 2020 au second tour ? Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? Découvrez ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Rosny-sous-Bois. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rosny-sous-Bois
|Tête de listeListe
|
Anaïs Warda Kaci
Liste de La France insoumise
Les Insoumis.es : Parole de rosnéen.nes
|
|
Pierre-Olivier Carel
Liste d'union au centre
En avant Rosny
|
|
Sébastien Jolivet
Liste d'union à l'extrême-droite
RASSEMBLEMENT POUR ROSNY
|
|
Magalie Thibault
Liste d'union à gauche
ROSNY ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
|
|
Samir Benamar
Liste Divers
Changeons Rosny
|
|
Jean-Paul Fauconnet
Liste des Républicains
LE ROSNY QUE VOUS AIMEZ
|
|
Ivan Itzkovitch
Liste divers droite
Rosny que nous voulons
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Fauconnet (29 élus) Le rosny que nous aimons
|2 600
|34,10%
|
|Claude Capillon (7 élus) Capillon 2020
|2 554
|33,50%
|
|Magalie Thibault (7 élus) Rosny ecologique et solidaire
|2 469
|32,38%
|
|Participation au scrutin
|Rosny-sous-Bois
|Taux de participation
|33,54%
|Taux d'abstention
|66,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 817
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude Capillon Capillon 2020
|2 004
|27,16%
|Magalie Thibault Rosny ecologique et solidaire
|1 934
|26,21%
|Jean-Paul Fauconnet Le rosny que nous aimons
|1 909
|25,87%
|Pierre-Olivier Carel En avant rosny !
|895
|12,13%
|Nicolas Haas Décidons rosny !
|481
|6,52%
|Sarra Mozdari Decidons ensemble l'avenir de rosny sous bois
|154
|2,08%
|Participation au scrutin
|Rosny-sous-Bois
|Taux de participation
|32,68%
|Taux d'abstention
|67,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 595
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude Capillon (33 élus) Capillon 2014
|5 461
|49,43%
|
|Philippe Vachieri (6 élus) Rosny écologique et solidaire
|3 359
|30,40%
|
|Daniel Bousselaire (2 élus) Rosny-sous-bois fait front
|1 159
|10,49%
|
|Pierre-Olivier Carel (2 élus) Rosny sous béton, c'est non
|1 067
|9,65%
|
|Participation au scrutin
|Rosny-sous-Bois
|Taux de participation
|49,12%
|Taux d'abstention
|50,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,91%
|Nombre de votants
|11 496
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude Capillon Capillon 2014
|4 901
|45,22%
|Philippe Vachieri Rosny écologique et solidaire
|3 133
|28,90%
|Pierre-Olivier Carel Rosny sous béton, c'est non
|1 407
|12,98%
|Daniel Bousselaire Rosny-sous-bois fait front
|1 397
|12,88%
|Participation au scrutin
|Rosny-sous-Bois
|Taux de participation
|48,71%
|Taux d'abstention
|51,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,92%
|Nombre de votants
|11 399
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