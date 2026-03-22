Résultat de l'élection municipale 2026 à Rosny-sous-Bois : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rosny-sous-Bois [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Rosny-sous-Bois sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rosny-sous-Bois.
L'actu des élections municipales 2026 à Rosny-sous-Bois
11:52 - Magalie Thibault et Ivan Itzkovitch aux premières places dimanche dernier
Pour le lancement des municipales à Rosny-sous-Bois, le scrutin a mobilisé 46,73 % des électeurs sur place, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Au terme de ce vote, c'est Magalie Thibault (Union de la gauche) qui a pris la pole position en récoltant 29,11 % des votes. À sa suite, Ivan Itzkovitch (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 21,29 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Une belle revanche pour Magalie Thibault qui a grimpé d'une marche dans la hiérarchie depuis 2020, et elle a même progressé avec 2,9 points de plus. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Paul Fauconnet (Les Républicains) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Anaïs Warda Kaci, avec la nuance La France insoumise, a récolté 11,00 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rosny-sous-Bois
Le deuxième tour des élections municipales à Rosny-sous-Bois a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Anaïs Warda Kaci
Liste de La France insoumise
Les Insoumis.es : Parole de rosnéen.nes
|
|
Magalie Thibault
Liste d'union à gauche
ROSNY ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
|
|
Ivan Itzkovitch
Liste divers droite
Rosny que nous voulons
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rosny-sous-Bois
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Magalie THIBAULT (Ballotage) ROSNY ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
|3 359
|29,11%
|Ivan ITZKOVITCH (Ballotage) Rosny que nous voulons
|2 456
|21,29%
|Jean-Paul FAUCONNET (Ballotage) LE ROSNY QUE VOUS AIMEZ
|1 956
|16,95%
|Anaïs Warda KACI (Ballotage) Les Insoumis.es : Parole de rosnéen.nes
|1 269
|11,00%
|Sébastien JOLIVET RASSEMBLEMENT POUR ROSNY
|988
|8,56%
|Pierre-Olivier CAREL En avant Rosny
|777
|6,73%
|Samir BENAMAR Changeons Rosny
|733
|6,35%
|Participation au scrutin
|Rosny-sous-Bois
|Taux de participation
|46,73%
|Taux d'abstention
|53,27%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,48%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 831
Source : ministère de l’Intérieur
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