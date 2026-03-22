Résultat de l'élection municipale 2026 à Rosny-sous-Bois : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rosny-sous-Bois

Le deuxième tour des élections municipales à Rosny-sous-Bois a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Anaïs Warda Kaci
Anaïs Warda Kaci Liste de La France insoumise
Les Insoumis.es : Parole de rosnéen.nes
  • Anaïs Warda Kaci
  • Laurent Saille
  • Nora Rizki
  • Julie Dubois
  • Margaux Baudere
  • Bernard Collet
  • Bleuène Anne Hélène Collet
  • Nourdine Tabi
  • Alexia Pion
  • Paul Furnari
  • Adjia Alitouche
  • Dario Galy
  • Bakhta Nouria Belmezioud
  • Jimmy Adin
  • Anne Marie Dory Ben Hadid
  • Gabin Schittek
  • Sabine Schaller
  • Benjamin Maudet
  • Nora Belbachir
  • Pierre Macina
  • Linda de Oliveira
  • Brahim Nomoko
  • Isabelle Quincé
  • Daniel Drazic
  • Muriel Laye
  • Mahamoud Hamadi
  • Marie-Emilienne Giora
  • Georges Bacquier
  • Elisa Schreiner
  • Gérard Colin
  • Amandine Sroussi
  • Amine Benrahou
  • Manuela Vainqueur
  • Ahmed Hamed
  • Rose Mathelier
  • Hamid Kaci
  • Myrtille Renard
  • Jeremy Pares
  • Lana Kaci
  • Philippe Drouillard
  • Alicia Haro
  • Karim Aïchi
  • Safa Bouacha
  • Ismail Rahoual
  • Nadia Ghersbraham
Magalie Thibault
Magalie Thibault Liste d'union à gauche
ROSNY ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
  • Magalie Thibault
  • Bernard Jarrige
  • Salima Zerrour
  • Franck Delalande
  • Fatiha Keloua Hachi
  • Benoît Lemaire
  • Marie-Laure Audo
  • Hugo Guiraudou
  • Magali Feron
  • El Hocine Ramoul
  • Sophie Cabot
  • Hamid Hachi
  • Délhia Viney Leghmizi
  • Moumin Ismael Aden
  • Louisa Moussouni
  • Clément Garcia
  • Véronique Raimond
  • Philippe Vachieri
  • Leïla Mellouk
  • François Hameau
  • Saïda Tiriche
  • Christian Michel
  • Flavie Foulon
  • Guillaume Foutrier
  • Fatima Benbelkacem
  • Jean-Marc Thisse
  • Sandrine Crie
  • Yohann Charlotte
  • Armelle Chabert
  • Karim Soal
  • Catherine Ojalvo
  • Raphaël Bosch Joubert
  • Agnès Leroux
  • Ted Cesaire-Valery
  • Agathe Carpéna
  • Philippe Pautre
  • Mathilde Gailing
  • Hassane Oulbou
  • Clémence Rivet
  • Victor Pires Henriques
  • Fatima Moumene
  • Joël Desbrueres
  • Ann Simpson
  • Jacques Geoffre
  • Cinzia Hopital
Ivan Itzkovitch
Ivan Itzkovitch Liste divers droite
Rosny que nous voulons
  • Ivan Itzkovitch
  • Sylvie Jacament
  • Claude Capillon
  • Katia Da Costa
  • Mathéo Moreno
  • Julie Federowski
  • Menahd Ouchenir
  • Imen Sahnoun
  • Didier Fort
  • Patricia Vavassori
  • Cheick Diallo
  • Christine Provost
  • Antonio Nobre
  • Zahira Benabdallah
  • Cyrille Lakomy
  • Stéphanie Awad
  • Halim Allam
  • Fabienne Nicolas
  • Steeve Chamboraire
  • Michèle Baroghel
  • Farid El Ghebontni
  • Aminata Konate-Boune
  • Alexandre Markovic
  • Monique Deshogues
  • Gökhan Demir
  • Lucienne Dargere
  • Dylan Paulus
  • Patricia Da Silva
  • Waren Lecoq
  • Fatima Ouchni
  • Léon Zhou
  • Nedjima Kasraoui
  • Julien Carimalo
  • Edith Mard
  • Frantzy Plastivene
  • Seta Farhadian
  • Michel Belcram
  • Aïssata Amadou
  • Patrick Ruotte
  • Irène de Oliveira
  • Bernard Leverd
  • Anne-Marie Grossain
  • Marc Boulé
  • Josette Pozzecco
  • Serge Denneulin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rosny-sous-Bois

Tête de listeListe Voix % des voix
Magalie THIBAULT
Magalie THIBAULT (Ballotage) ROSNY ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 		3 359 29,11%
Ivan ITZKOVITCH
Ivan ITZKOVITCH (Ballotage) Rosny que nous voulons 		2 456 21,29%
Jean-Paul FAUCONNET
Jean-Paul FAUCONNET (Ballotage) LE ROSNY QUE VOUS AIMEZ 		1 956 16,95%
Anaïs Warda KACI
Anaïs Warda KACI (Ballotage) Les Insoumis.es : Parole de rosnéen.nes 		1 269 11,00%
Sébastien JOLIVET
Sébastien JOLIVET RASSEMBLEMENT POUR ROSNY 		988 8,56%
Pierre-Olivier CAREL
Pierre-Olivier CAREL En avant Rosny 		777 6,73%
Samir BENAMAR
Samir BENAMAR Changeons Rosny 		733 6,35%
Participation au scrutin Rosny-sous-Bois
Taux de participation 46,73%
Taux d'abstention 53,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 11 831

Source : ministère de l’Intérieur

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