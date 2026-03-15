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19:21 - Analyse démographique et économique des municipales à Rosny-sous-Bois La structure démographique et socio-économique de Rosny-sous-Bois définit les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des élections municipales. La répartition démographique peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la commune, 21,13% des résidents sont des enfants, et 23,46% de 60 ans et plus. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (39,96%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 14814 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 24,53% et d'une population étrangère de 19,85% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (40,26%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Rosny-sous-Bois, soulignant ainsi l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Le Rassemblement national aux dernières élections à Rosny-sous-Bois Le RN était exclu du groupe de tête lors des élections municipales à Rosny-sous-Bois il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 13,98% des suffrages lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 29,34% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 12,08% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop limité, à Rosny-sous-Bois comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 20,46% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier tour, un résultat de 20,54% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 26,83% le dimanche suivant.

16:58 - Rosny-sous-Bois : 32,68 % de votants aux dernières municipales À l'occasion de l'élection municipale de 2026, le niveau d'abstention pèsera fatalement sur les résultats de Rosny-sous-Bois. L'absence d'électeurs dans les isoloirs atteignait 67,32 % pour le premier tour des élections il y a six ans, un niveau plutôt élevé alors que le pays était troublé par l'épidémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 31,08 % des habitants en mesure de voter. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 55,32 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 39,41 %, loin des 59,97 % affichés aux législatives de 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le territoire s'affiche in fine comme une zone distancée du processus électoral.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Rosny-sous-Bois a-t-elle voté ? Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections de 2022. À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Rosny-sous-Bois avaient en effet soutenu l'équipe menée par Manon Aubry avec 27,45% des bulletins. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Fatiha Keloua Hachi (Union de la gauche) aux avants-postes avec 53,57% au premier tour, devant Sébastien Jolivet (Rassemblement National) avec 20,54%. Le second round n'a pas changé grand chose, Fatiha Keloua Hachi culminant à 73,17% des votes localement.

14:57 - À Rosny-sous-Bois, l'élection il y a 4 ans fut d'abord en faveur de la gauche Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Rosny-sous-Bois portaient leur choix sur Fatiha Keloua Hachi (Nupes) avec 40,66% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,62% des suffrages. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Rosny-sous-Bois privilégiaient la candidature de Jean-Luc Mélenchon (39,48%), devant Emmanuel Macron qui terminait à 24,03%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 70,66% pour Emmanuel Macron, contre 29,34% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Rosny-sous-Bois une commune très ancrée à gauche.

12:58 - Municipales : les impôts vont-ils compter à Rosny-sous-Bois ? En matière d'impôts locaux à Rosny-sous-Bois, par foyer fiscal, le montant moyen versé a atteint 1 188 € en 2024 (données les plus récentes), un chiffre à comparer avec les 1 362 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à 36,99 % en 2024 (contre près de 20,70 % en 2020). Un taux à mettre en perspective avec la moyenne à l'échelle nationale, qui s'établit à près de 40 %, en progression de 1,2 point depuis 2020. Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 1 204 810 € en 2024, contre 22 323 530 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 27,74 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et obligeant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Jean-Paul Fauconnet vainqueur des dernières élections municipales à Rosny-sous-Bois À Rosny-sous-Bois, les résultats du scrutin municipal de 2020 se sont révélés particulièrement parlants concernant la configuration politique locale. Au soir du premier tour, Claude Capillon (Divers droite) a pris les commandes avec 27,16% des soutiens. À sa poursuite, Magalie Thibault (Union de la gauche) a capté 1 934 suffrages en sa faveur (26,21%). Le petit écart en tête du peloton donnait suite à un 2ème tour très flou. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Jean-Paul Fauconnet l'a finalement emporté avec 34,10% des voix, face à Claude Capillon avec 33,50% des électeurs et Magalie Thibault réunissant 32,38% des votants. Comme le laissait entrevoir la première manche, le scrutin est demeuré particulièrement disputé jusqu'à la toute fin. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Claude Capillon a certes gagné le pari des ralliements en ajoutant 620 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.