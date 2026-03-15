Résultat municipale 2026 à Rosny-sous-Bois (93110) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rosny-sous-Bois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rosny-sous-Bois, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rosny-sous-Bois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Magalie THIBAULT
Magalie THIBAULT ROSNY ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 		3 359 29,11%
Ivan ITZKOVITCH
Ivan ITZKOVITCH Rosny que nous voulons 		2 456 21,29%
Jean-Paul FAUCONNET
Jean-Paul FAUCONNET LE ROSNY QUE VOUS AIMEZ 		1 956 16,95%
Anaïs Warda KACI
Anaïs Warda KACI Les Insoumis.es : Parole de rosnéen.nes 		1 269 11,00%
Sébastien JOLIVET
Sébastien JOLIVET RASSEMBLEMENT POUR ROSNY 		988 8,56%
Pierre-Olivier CAREL
Pierre-Olivier CAREL En avant Rosny 		777 6,73%
Samir BENAMAR
Samir BENAMAR Changeons Rosny 		733 6,35%
Participation au scrutin Rosny-sous-Bois
Taux de participation 46,73%
Taux d'abstention 53,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 11 831

Source : ministère de l’Intérieur

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