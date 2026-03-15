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19:20 - Rosny-sur-Seine : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Comment la population de Rosny-sur-Seine peut-elle affecter les résultats des élections municipales ? Avec une densité de population de 364 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 14,46%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (83,24%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 2634 votants. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 9,91% et d'une population immigrée de 15,21% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Rosny-sur-Seine mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,61% des habitants titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Que pèse le Rassemblement national à Rosny-sur-Seine aux municipales ? Le RN enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections municipales à Rosny-sur-Seine il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 22,26% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 40,48% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 22,61% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Rosny-sur-Seine comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 31,91% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier round, par un résultat de 32,22% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 37,81% lors du vote définitif.

16:58 - Aux dernières municipales, 53,35 % d'abstention à Rosny-sur-Seine L'absence ou non de votants dans les isoloirs à Rosny-sur-Seine constituera l'un des pivots de ces municipales. En 2020, l'abstention avait plafonné à 53,35 % au premier tour (une proportion assez classique). 1 837 votants s'étaient à l'inverse déplacés, en pleine épidémie à l'époque. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention se fixer à 23,45 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 47,58 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 32,60 %, loin des 56,54 % affichés aux législatives de 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité souvent détournée des bureaux de vote en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Rosny-sur-Seine Le paysage politique de Rosny-sur-Seine a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une terre clairement de gauche, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une terre sans déterminisme électoral. Les élections européennes du printemps 2024 à Rosny-sur-Seine avaient en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (31,91%), avec derrière elle Manon Aubry qui avait récolté 27,07% des suffrages. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Rosny-sur-Seine portaient leur choix sur Benjamin Lucas (Union de la gauche) avec 42,24% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Benjamin Lucas culminant à 62,19% des voix dans la commune.

14:57 - À Rosny-sur-Seine, l'élection il y a 4 ans fut d'abord en faveur de la gauche Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Rosny-sur-Seine plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 35,65% des inscrits, devant Marine Le Pen avec 22,26%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 59,52% pour Emmanuel Macron, contre 40,48% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Rosny-sur-Seine soutenaient en priorité Benjamin Lucas (Nupes) avec 31,99% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,98%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Rosny-sur-Seine comme un électorat massivement tourné vers la gauche.

12:58 - Pierre Yves DUMOULIN a-t-il baissé les impôts locaux à Rosny-sur-Seine ? Du côté de la fiscalité de Rosny-sur-Seine, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 832 euros en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 973 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est pourtant établi à environ 27,50 % en 2024 (contre environ 15,92 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 56 980 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 1,88607 million d'euros engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 14,96 %. Un changement pour les budgets des communes réduisant considérablement son produit et contraignant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Rosny-sur-Seine Quelle avait été l'issue des précédentes municipales à Rosny-sur-Seine ? Au terme du premier tour, Pierre Yves Dumoulin (Divers droite) a devancé tous ses rivaux en recueillant 1 064 bulletins (60,28%). À sa poursuite, Françoise Descamps-Crosnier (Divers gauche) a capté 39,71% des voix. Cette victoire écrasante a rendu tout second tour inutile. Pour cette élection de 2026 à Rosny-sur-Seine, cette répartition historique des voix offre une matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Devant ce triomphe écrasant, le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.