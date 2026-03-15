Résultat municipale 2026 à Rosny-sur-Seine (78710) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rosny-sur-Seine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rosny-sur-Seine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rosny-sur-Seine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel ROYNEAU
Michel ROYNEAU (23 élus) ROSNY AVENIR 		1 213 53,86%
  • Michel ROYNEAU
  • Nadia MOTTAIS
  • Pierre-Yves DUMOULIN
  • Nathalie GAUVRIT
  • Gilles DUPART
  • Rachida SEHLI
  • Antoine COURTOIS
  • Katy JEANDIDIER
  • Michel DOLINSKI
  • Isabelle ROBERT
  • David SACHY
  • Chehrazad AYAOU
  • Alain DESCAVES
  • Carolina MEIER-HIRMER
  • Lamine BANGOURA
  • Jadwiga FOLLIOT
  • Jean LECORBEILLER
  • Aurélie BAGLAND
  • Joseph LECAS
  • Elisabete FERREIRA BARRIL
  • Abdoulah AMHAOICH
  • Liliane PILATE
  • Dominique BAKADILA KIBANGOU
Abdelnacer ZIOUCHE
Abdelnacer ZIOUCHE (3 élus) AGIR POUR ROSNY 		579 25,71%
  • Abdelnacer ZIOUCHE
  • Sylvie FRANÇOIS
  • Ibrahim CEKICI
Radouane BOUDJEMA
Radouane BOUDJEMA (3 élus) Rosny en commun 		460 20,43%
  • Radouane BOUDJEMA
  • Françoise DESCAMPS-CROSNIER
  • Jean BOURGEOIS
Participation au scrutin Rosny-sur-Seine
Taux de participation 56,44%
Taux d'abstention 43,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Nombre de votants 2 318

Source : ministère de l’Intérieur

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