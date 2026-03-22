Résultat de l'élection municipale 2026 à Roubaix : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Roubaix [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Roubaix sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Roubaix.
L'actu des élections municipales 2026 à Roubaix
11:52 - David Guiraud largement en tête de l'élection municipale la semaine dernière
Il y a une semaine à Roubaix, marqué par une désertion des urnes supérieure au chiffre national, le vote s'est soldé par une participation de 37,62 % localement. Pour ce premier tour, c'est David Guiraud (La France insoumise) qui a pris une longueur d'avance avec 46,64 % des bulletins valides. À sa suite, Alexandre Garcin (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 20,09 %. La différence, de plus de 10 points, a signé un ascendant très fort. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Karim Amrouni (Union de la gauche) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Céline Sayah, avec la nuance Rassemblement National, a rassemblé 11,87 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Roubaix
Le deuxième tour des élections municipales à Roubaix a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
David Guiraud
Liste de La France insoumise
FIERS DE ROUBAIX
|
|
Céline Sayah
Liste du Rassemblement National
REDRESSER ROUBAIX ENSEMBLE
|
|
Alexandre Garcin
Liste divers droite
ROUBAIX ENSEMBLE AVEC ALEXANDRE GARCIN
|
|
Karim Amrouni
Liste d'union à gauche
AGIR AU COEUR DE ROUBAIX
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Roubaix
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David GUIRAUD (Ballotage) FIERS DE ROUBAIX
|8 560
|46,64%
|Alexandre GARCIN (Ballotage) ROUBAIX ENSEMBLE AVEC ALEXANDRE GARCIN
|3 687
|20,09%
|Karim AMROUNI (Ballotage) AGIR AU COEUR DE ROUBAIX
|3 077
|16,76%
|Céline SAYAH (Ballotage) REDRESSER ROUBAIX ENSEMBLE
|2 178
|11,87%
|Nacim ZEGHLACHE-SALHI POUR ROUBAIX
|661
|3,60%
|Françoise DELBARRE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|192
|1,05%
|Participation au scrutin
|Roubaix
|Taux de participation
|37,62%
|Taux d'abstention
|62,38%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,05%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,92%
|Nombre de votants
|18 724
Source : ministère de l’Intérieur
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