Résultat de l'élection municipale 2026 à Roubaix : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Roubaix

Le deuxième tour des élections municipales à Roubaix a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
David Guiraud
David Guiraud Liste de La France insoumise
FIERS DE ROUBAIX
  • David Guiraud
  • Myriam Cau
  • Hakim Khiter
  • Fatima Bensliman
  • Samir Ouanes
  • Camir Kerifa
  • Florian Vertriest
  • Marie-Thérèse Mantoni
  • Djibril Coupe
  • Véronique Parain
  • Laurent Pigné
  • Isabelle Vanspeybroeck
  • Mehdi Massrour
  • Tahina Botton
  • Frédéric Tribalat
  • Sabiha Tiguercha
  • Nassim Sidhoum
  • Eve Flament
  • Arsene Igoussimene
  • Mah Kaba
  • Pierre Pecqueur
  • Aiacha Mezine
  • Rachid Boussad
  • Zaiha Bechir
  • Timothée Remy
  • Sylvie Debue
  • Arezki Gherbi
  • Sofia Houba
  • Abdelhamid Bouaziz
  • Shéhérazade Bentorki
  • Hafid Mekzine
  • Nohra Medjdoub
  • Dembo Cante
  • Christiane Richard
  • Jean-Claude Cos
  • Ouarda Ferdouz
  • Sébastien Labbé
  • Janna Igoussimene
  • Christian Veldeman
  • Mathilde Goubet
  • Liamine Lebgaa
  • Mariana Kansoun
  • Safouane Neffati
  • Tara Olla
  • Guillaume Suing
  • Nawal Idjedaini
  • Rafik Aouf
  • Fariza Berrahmoun
  • Jacques Adamski
  • Véronique Bourzat
  • Gauthier Dubuis
  • Emma Golon
  • Nacer Ben Chaib
  • Maria Pi
  • Marc Dubrul
Céline Sayah
Céline Sayah Liste du Rassemblement National
REDRESSER ROUBAIX ENSEMBLE
  • Céline Sayah
  • Maël Camerlynck
  • Elisabeth Marie Beaugrand
  • Imad Alawwa
  • Sandra Petit
  • Jean-Luc Vanden Wildenberg
  • Virginie Dumortier
  • Theo Florimond
  • Nelly Lardinoy
  • Julien Mazure
  • Christine Vandevoorde
  • Mounir Matallah
  • Sonia Deturck
  • Thierry Fievet
  • Danielle Moncheaux
  • Laurent Charles
  • Cécile Molins
  • Jerome Hamed
  • Angélique Venant
  • Eric Segard
  • Simone Saudemont
  • Laurent Tartare
  • Jennifer Curoux
  • Michel Lenglen
  • Nora Laouar
  • Benoit Lordet
  • Elisabeth Bauwens
  • Christian Gautier
  • Paulette Dehaut
  • Marc Florimond
  • Christine Sampé
  • Christophe Moerman
  • Sabine Delaroque
  • Régis Triquet
  • Fanny Fessier
  • Yan Phelippeau
  • Joelle Delreux
  • Patrick Carrette
  • Jennifer Mulier
  • Didier Vande Kerchove
  • Pascale Verbaere
  • Arnaud Leleu
  • Linda Ben Salem
  • Alexandre Vanesse
  • Jacqueline Chantraine
  • Rémi Loridan
  • Maryline Delaender
  • Stéphane Levëque
  • Cynthia Tourbez
  • Yves Hubaut
  • Nolwenn Mordacq--Dumortier
  • André Leveque
  • Michelle Biseur
  • Adrien Defyve
  • Louise Arfeuille
Alexandre Garcin
Alexandre Garcin Liste divers droite
ROUBAIX ENSEMBLE AVEC ALEXANDRE GARCIN
  • Alexandre Garcin
  • Sarah Haddi
  • Pierre-François Lazzaro
  • Dalila Cherigui
  • Hassan Khobzaoui
  • Isabelle Doutrelon
  • Frédéric Lefebvre
  • Dora Marques
  • Djamel Kerrouche
  • Fatma Baida
  • Frédéric Minard
  • Nabella Mezouane
  • Luis Da Costa
  • Fatma Lansari-Sakref
  • André Khabzaoui
  • Magali Gladysz
  • Loïc Trinel
  • Karima Ghiat
  • Tonino Macquet
  • Sandra Marteel
  • Jean Deroi
  • Frédérique Westeel-El Yangui
  • Karl Kivuvu Kisala
  • Lilya Bouchenabi
  • Xavier Gastal
  • Lavy Gado
  • Jean-Philippe Dancoine
  • Khadija Izikkitene
  • Rémi Rommelard
  • Marie Emery
  • Arnaud Verspieren
  • Catherine Mourroz
  • Ibrahim El Taous
  • Amber Ogborn
  • Stanislas de Germay
  • Geneviève Tety
  • Benyoucef Boudari
  • Esther-Marie Becquart
  • Gor Baghdasaryan
  • Anne-Christine de Mareuil
  • Patrice Algoet
  • Lyacout Rahmi
  • Ahmed Atia
  • Agnès Dechirot
  • Pascal Gibourdel
  • Céline Bisinger
  • Robert Dubois
  • Paula de Jesus
  • Thibault Michelin
  • Christèle Lacomblez
  • Jean-Baptiste Lefer
  • Nunzia Giorgio
  • Guy Nieuwjaer
  • Bérangère Algoet
  • Alain Merlin
Karim Amrouni
Karim Amrouni Liste d'union à gauche
AGIR AU COEUR DE ROUBAIX
  • Karim Amrouni
  • Isabelle Deheunynck
  • Ali Rahni
  • Magali Verini
  • Mehdi Chalah
  • Pascale Hoornaert
  • Guillaume Couvreur
  • Sadia Pamart
  • Dogan Kacmaz
  • Nadia Belgacem
  • Eric Mouveaux
  • Nadia Cattiaux
  • Thierry Baert
  • Catherine Cressent
  • Christian Lazaoui
  • Sakina Bendridj
  • Bouzid Belgacem
  • Véronique Lenglet
  • Aïssa Amari
  • Arline Tanier
  • Eric Delbeke
  • Dominique Caelen
  • Farid Achouche
  • Nathalie Waszkiewicz
  • Amar Lamri
  • Maissa Boussadia
  • Lasain Messaoudi
  • Karima Boutagga
  • Arnaud Béchet
  • Wahiba Lamzouri
  • Adam Amrane
  • Danièle Hoyez
  • Moha Aarab
  • Stéphanie Lamarche-Palmier
  • Hakim Louahab
  • Aurore Mazurelle
  • Flavien Thomas
  • Fabienne Irdel
  • Pierre-Emmanuel Pessemier
  • Nadège Iff
  • Thibault Catrice
  • Christine Pouchain
  • Omer Lesaffre
  • Dalila Zaïer
  • Pierre Outteryck
  • Laurence Pigeyre
  • Jean-Marie Duriez
  • Marie-Hélène Mazeyrac
  • David Guilbert
  • Christiane Fonfroide de Lafon
  • Jean-François Boudailliez
  • Odile Leperre-Verrier
  • Slimane Tir
  • Majdouline Sbai
  • René Vandierendonck

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Roubaix

Tête de listeListe Voix % des voix
David GUIRAUD
David GUIRAUD (Ballotage) FIERS DE ROUBAIX 		8 560 46,64%
Alexandre GARCIN
Alexandre GARCIN (Ballotage) ROUBAIX ENSEMBLE AVEC ALEXANDRE GARCIN 		3 687 20,09%
Karim AMROUNI
Karim AMROUNI (Ballotage) AGIR AU COEUR DE ROUBAIX 		3 077 16,76%
Céline SAYAH
Céline SAYAH (Ballotage) REDRESSER ROUBAIX ENSEMBLE 		2 178 11,87%
Nacim ZEGHLACHE-SALHI
Nacim ZEGHLACHE-SALHI POUR ROUBAIX 		661 3,60%
Françoise DELBARRE
Françoise DELBARRE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		192 1,05%
Participation au scrutin Roubaix
Taux de participation 37,62%
Taux d'abstention 62,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 18 724

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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