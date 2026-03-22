Résultat municipale 2026 à Rouède (31160) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rouède a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rouède, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rouède [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Martine VERGES
Martine VERGES (9 élus) L'AVENIR PARTAGE 		105 52,76%
  • Martine VERGES
  • Joël HERNANDO
  • Clémence SUTRA
  • Thierry CHABILLANT
  • Fabienne MARIE
  • Jean-François MAILLEAU
  • Claire GUYOMAR
  • Lech MASLANKIEWICZ
  • Christiane CHAUVIN
Thierry SAINT-MARTIN
Thierry SAINT-MARTIN (2 élus) VIVRE A ROUEDE 		94 47,24%
  • Thierry SAINT-MARTIN
  • Isabelle CEP
Participation au scrutin Rouède
Taux de participation 76,89%
Taux d'abstention 23,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Nombre de votants 203

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Rouède - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Martine VERGES
Martine VERGES (Ballotage) L'AVENIR PARTAGE 		84 50,00%
Thierry SAINT-MARTIN
Thierry SAINT-MARTIN (Ballotage) VIVRE A ROUEDE 		84 50,00%
Participation au scrutin Rouède
Taux de participation 67,80%
Taux d'abstention 32,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,03%
Nombre de votants 179

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