Résultat municipale 2026 à Rouède (31160) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rouède a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rouède, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rouède [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martine VERGES (9 élus) L'AVENIR PARTAGE
|105
|52,76%
|
|Thierry SAINT-MARTIN (2 élus) VIVRE A ROUEDE
|94
|47,24%
|
|Participation au scrutin
|Rouède
|Taux de participation
|76,89%
|Taux d'abstention
|23,11%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,99%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,99%
|Nombre de votants
|203
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Rouède - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martine VERGES (Ballotage) L'AVENIR PARTAGE
|84
|50,00%
|Thierry SAINT-MARTIN (Ballotage) VIVRE A ROUEDE
|84
|50,00%
|Participation au scrutin
|Rouède
|Taux de participation
|67,80%
|Taux d'abstention
|32,20%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,12%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,03%
|Nombre de votants
|179
Election municipale 2026 à Rouède [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Rouède sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rouède.
L'actu des élections municipales 2026 à Rouède
18:34 - Rouède : retour sur les élections de 2024
Les scrutins législatifs du printemps 2024, plaçaient Joël Aviragnet (Union de la gauche) aux avants-postes avec 52,56% au premier tour, devant Loïc Delchard (Rassemblement National) avec 32,05%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Joël Aviragnet culminant à 67,31% des suffrages exprimés sur place. Le rendez-vous des Européennes en amont à Rouède avait cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (25,00%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 18,27% des votes. Cette exploration des résultats de 2024 a donc révélé que Rouède demeurait à l'époque un territoire aux votes hétérogènes, affermissant encore un peu plus sa position.
15:57 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Rouède
Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Rouède ont été particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Signalons qu'à l'époque, cette élection s'est tenue avec des candidatures à titre individuel et non de listes, avec la possibilité de barrer ou ajouter des noms au bulletin de vote. Dès le premier tour, 11 candidats ont été élus. Joël Hernando a recueilli le plus de voix avec 97,16% des voix. Juste derrière, Fernand Lecuyer a recueilli 95,74% des votes. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. En ce jour d'élections municipales 2026 à Rouède, les citoyens sont de nouveau appelés à désigner leurs élus dans cette configuration si spéciale. Le mode de scrutin spécifique sans liste n'est cependant plus en vigueur.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Rouède pour le 2e tour ?
Comme le précisent les candidatures officielles pour le deuxième tour communiquées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs ont donc à départager la liste "L'avenir Partage" emmenée par Martine Verges et Thierry Saint-Martin et sa liste "Vivre A Rouede" ce 22 mars. À 18 heures, le bureau de vote de Rouède fermera.
11:59 - Que disaient les résultats de l'élection municipale à Rouède dimanche dernier ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Rouède, c'est Martine Verges qui a pris la pole position en rassemblant 50,00 % des suffrages exprimés. Thierry Saint-Martin s'est classé deuxième avec 50,00 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Du côté de la mobilisation à Rouède, le vote a enregistré une participation de 67,80 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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