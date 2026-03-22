Résultat de l'élection municipale 2026 à Rouen : les résultats du 2e tour

Programme de Maxime Da Silva à Rouen (FAIRE MIEUX POUR ROUEN)

Engagement politique

Le mouvement Faire Mieux Pour Rouen, dirigé par Maxime Da Silva, se positionne contre les politiques du Gouvernement Macron. Il vise à rassembler les citoyens autour d'un programme social, écologique et antiraciste. Cette initiative se veut représentative de la diversité de la ville et de ses habitants.

Priorités pour Rouen

Les principales priorités incluent la mise en place du Référendum d’Initiative Citoyenne et la création d'une brigade pour un logement abordable. D'autres mesures visent à améliorer l'accès aux services publics pour les familles monoparentales et à promouvoir une écologie populaire. Le développement de centres de santé et d'activités pour les jeunes est également au cœur des préoccupations.

Mobilisation citoyenne

Les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 sont présentées comme une opportunité pour les citoyens de s'impliquer activement. Le mouvement appelle à une mobilisation pour contrer les blocs politiques traditionnels et faire entendre la voix du peuple. La participation des rouennais est essentielle pour ouvrir une nouvelle page pour la ville.

Informations pratiques

Les électeurs sont invités à se rendre dans leur bureau de vote les dimanches 15 et 22 mars, munis d'une pièce d'identité. La carte d'électeur n'est pas nécessaire pour voter, ce qui facilite la participation. Les horaires de vote sont de 8h à 18h, permettant ainsi à un maximum de citoyens de s'exprimer.