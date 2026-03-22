Résultat de l'élection municipale 2026 à Rouen : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rouen [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Rouen sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rouen.
L'actu des élections municipales 2026 à Rouen
11:52 - Nicolas Mayer-Rossignol largement en tête des élections municipales la semaine dernière
Pour le lancement des municipales à Rouen, le vote a vu 50,71 % des inscrits se déplacer dans la ville, malgré une abstention historiquement haute en France. Au terme de ce vote, c'est Nicolas Mayer-Rossignol (Union de la gauche) qui est arrivé en tête avec 45,13 % des suffrages exprimés. Derrière, Marine Caron (Divers centre) a pris la position de dauphine avec 24,76 %. Un écart important séparait les deux candidats. Comme il y a six ans, Nicolas Mayer-Rossignol est resté au sommet du classement, et il s'est même envolé avec 15,62 points supplémentaires. Du côté des autres candidats, avec 14,04 %, Maxime Da Silva, étiqueté La France insoumise, est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Grégoire Houdan a obtenu 13,30 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rouen
Le deuxième tour des élections municipales à Rouen a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Marine Caron
Liste divers centre
RÉUSSIR ROUEN
|
|
Nicolas Mayer-Rossignol
Liste d'union à gauche
Fiers de Rouen
|
|
Grégoire Houdan
Liste d'union à l'extrême-droite
Rouen Conquérante
|
|
Maxime Da Silva
Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR ROUEN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rouen
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas MAYER-ROSSIGNOL (Ballotage) Fiers de Rouen
|14 128
|45,13%
|Marine CARON (Ballotage) RÉUSSIR ROUEN
|7 752
|24,76%
|Maxime DA SILVA (Ballotage) FAIRE MIEUX POUR ROUEN
|4 396
|14,04%
|Grégoire HOUDAN (Ballotage) Rouen Conquérante
|4 162
|13,30%
|Amaury RENAULD NPA-Révolutionnaires - ROUEN ouvrière et révolutionnaire
|351
|1,12%
|Éric MOISAN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|302
|0,96%
|Céline VITARD LISTE OUVRIERE POUR LA RUPTURE AVEC LA POLITIQUE DE MACRON
|213
|0,68%
|Participation au scrutin
|Rouen
|Taux de participation
|50,71%
|Taux d'abstention
|49,29%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,02%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,60%
|Nombre de votants
|31 822
Source : ministère de l’Intérieur
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