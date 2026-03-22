Résultat de l'élection municipale 2026 à Rouen : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rouen

Le deuxième tour des élections municipales à Rouen a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Marine Caron
Marine Caron Liste divers centre
RÉUSSIR ROUEN
  • Marine Caron
  • Benoît Rousset
  • Marie-Hélène Roux
  • Dimitri Deneuve
  • Carine Wolf
  • Frédéric Sanchez
  • Hayet Zergui
  • Bruno Devaux
  • Violette Gilard
  • Loïc Bonnet
  • Félicie Renon
  • Rodolphe Launay-Duval
  • Marya Negrouche
  • Hippolyte Bernard Meyer
  • Isabelle Fédina
  • Said Abjije
  • Pascale Kéradec
  • Arnaud Lucas
  • Hortense Baguelin
  • Pierre Dehaen
  • Natacha Ben Haim
  • José-Maria Roda
  • Karine Leprêtre
  • Luigi Bertagnolio
  • Maëlys Houas
  • Yves Le Cars
  • Nabila Miloudi
  • Nicolas Angot
  • Dominique Woinet
  • Pierre-Louis Hue
  • Isabelle Delaunay
  • Basile Rey
  • Denise Ossete Awe
  • Laurent Elisio Bordier
  • Martine Cambremer-Croixmare
  • Bruno Lucas
  • Karine Huré
  • Naban Camara
  • Dorothée Deshayes
  • Pierre Passemar
  • Sarah Yahia
  • Kevin Gueguen
  • Thérèse Wagemans
  • François Paquin
  • Elyssa Kraiem
  • Jean-Yves Lemercier
  • Agathe Martigne
  • Raphaël Crocfer
  • Marie-Françoise Marcassin
  • Raphaël Roubert
  • Axelle Granchon-Riolzir
  • Antonin Stevenard
  • Nelly Cirette
  • Pierre-Vincent Langlois
  • Catherine Morin-Desailly
Nicolas Mayer-Rossignol
Nicolas Mayer-Rossignol Liste d'union à gauche
Fiers de Rouen
  • Nicolas Mayer-Rossignol
  • Kaltoum Gachi
  • Jean-Michel Beregovoy
  • Hélène Michot
  • Manuel Labbé
  • Fatima El Khili
  • Abdelkrim Marchani
  • Marie-Andrée Malleville
  • Adrien Naizet
  • Florence Herouin-Leautey
  • Stéphane Martot
  • Elisabeth Labaye
  • Valentin Rasse Lambrecq
  • Juliette Biville
  • Matthieu de Montchalin
  • Clémentine Le Duey
  • Yves Soret
  • Caroline Mendy
  • Cyrille Moreau
  • Zohra Amimi
  • Nicolas Zuili
  • Pascale Seux
  • Hakim Salah
  • Annie Boulon-Fahmy
  • Kalminthe Gomis
  • Sonia Tlich
  • Imed Tabachi
  • Benjamine Ducerf
  • Ludovic Delesque
  • Françoise Lesconnec
  • Kader Chekhemani
  • Elise Boquie
  • Dorian Justin
  • Gaëlle Silvestre
  • Thibault Drouet
  • Juliana Vienne
  • Mohamed Berbra
  • Elisabeth Alazard-Schneider
  • Frédéric Chanu
  • Agathe Samson
  • Patrick Le Bonniec
  • Catherine Goode
  • Antoine Besnard
  • Adeline Pierre
  • Gaël Mansard
  • Nathalie Gosselin
  • Kévin Hibert
  • Orlane Devin
  • Gabriel Mahe Lenormand
  • Hortense Hector
  • Jean de Beir
  • Cécile Madeline
  • Sofiane Deghmani
  • Stéphanie Lefevre
  • Samantigui Doumbia
Grégoire Houdan
Grégoire Houdan Liste d'union à l'extrême-droite
Rouen Conquérante
  • Grégoire Houdan
  • Marie Berrubé
  • Pierre-Antoine Sprimont
  • Pauline Daniel
  • Bastien Holingue
  • Laure Gueguen
  • Franque-Emmanuel Coupard La Droitte
  • Hélia Leblanc
  • Christian Savey
  • Fatima Arbouche
  • José Delli Colli
  • Wallen Le Miller
  • Maxime Moreau
  • Jeanne Bonnier
  • Joël Hauchecorne
  • Juliette Carpentier
  • Stanislas Delâtre
  • Véronique Gregoire
  • Philippe Guinet
  • Sandra Lagache
  • François Boudevillain
  • Léane Mercier
  • Medhi Oueslati
  • Corinne Goudemare
  • Arthur Casal
  • Naomi Grisard
  • René Schaming
  • Valérie Chassang
  • Eric Letellier
  • Delphine Dahyot
  • Alex Sisman-Levesque
  • Oulfa Ayad
  • Maxime Simon
  • Carole Moreau
  • Lô Savary
  • Anne-Thaïs Chappot de la Chanonie
  • Alain Urrutia
  • Marie Debeauvais
  • Jonas Sablé
  • Christine Gilles
  • Jean-Jacques Mehaignery
  • Marie Marliere
  • Dorian Zheng
  • Léa Pois
  • Maurice Quevilly
  • Annie Mathias
  • Emmanuel Mouillot
  • Rosette Khabbaz
  • Clovis Gouraud
  • Patricia Moreau
  • Pierre-Emmanuel Léger
  • Denise Jousset
  • Christian Renty
  • Françoise Girardin
  • Pierre Leclercq
Maxime Da Silva
Maxime Da Silva Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR ROUEN
  • Maxime Da Silva
  • Florence Brudey
  • Julien Vanhee
  • Elsa Moutet
  • Josépha Vacquer
  • Claire Guéville
  • Ilan Laudrel
  • Bérengère Mutel
  • Souleymane Konate
  • Catherine Vigier
  • Salym Bouzazoua
  • Houra Albane
  • Adrien Silvera
  • Juliette Lévesques
  • Rodrigue Ridel Ottou
  • Florence Capron
  • Arthur Magrez
  • Samia Benramdane
  • Antoine Soualah
  • Alissa Thor
  • Théo Quint
  • Élémiah Beuriot
  • Jean-Yves Estiot
  • Farida Majdoub
  • Hervé Jourdain
  • Marion Dauchel
  • Gabriel Ducray
  • Hélène Gomis
  • Timoté Jullien
  • Donia Benay
  • Claude Dolard
  • Shirley Michel
  • Yohann Bis
  • Marie Lionis
  • Hugo Delmas
  • Claude Rielland
  • Erwan Avenel-Boudeville
  • Marine Demare
  • Mickaël Deffontaine
  • Raphaëlle Brangier
  • Anatole Dash
  • Mariamou Toure
  • Sébastien Morin
  • Deborah Cohen
  • Nathan Lapel
  • Martine Ligier
  • Maxime Dupuis
  • Candice Senay
  • Julian Godefroy
  • Pascaline Deuve
  • Gabriel Calippe
  • Enora Fouquet
  • Cheickh Thioune
  • Albane Louvet-Duboc
  • Adrien Chabrier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rouen

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas MAYER-ROSSIGNOL
Nicolas MAYER-ROSSIGNOL (Ballotage) Fiers de Rouen 		14 128 45,13%
Marine CARON
Marine CARON (Ballotage) RÉUSSIR ROUEN 		7 752 24,76%
Maxime DA SILVA
Maxime DA SILVA (Ballotage) FAIRE MIEUX POUR ROUEN 		4 396 14,04%
Grégoire HOUDAN
Grégoire HOUDAN (Ballotage) Rouen Conquérante 		4 162 13,30%
Amaury RENAULD
Amaury RENAULD NPA-Révolutionnaires - ROUEN ouvrière et révolutionnaire 		351 1,12%
Éric MOISAN
Éric MOISAN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		302 0,96%
Céline VITARD
Céline VITARD LISTE OUVRIERE POUR LA RUPTURE AVEC LA POLITIQUE DE MACRON 		213 0,68%
Participation au scrutin Rouen
Taux de participation 50,71%
Taux d'abstention 49,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Nombre de votants 31 822

Source : ministère de l’Intérieur

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