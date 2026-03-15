Résultat municipale 2026 à Rouffach (68250) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rouffach a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rouffach, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rouffach [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Auguste OTT
Auguste OTT (23 élus) Un nouvel élan pour Rouffach avec Auguste Ott notre prochain Maire 		1 539 66,85%
  • Auguste OTT
  • Stéphanie MASSON
  • Igor TURCEAC
  • Chantale HEDOUIN
  • Roberto MARINO
  • Karine RISSER
  • Paul FABRE
  • Myriam MIKEC
  • Claude JUDLIN
  • Laurence ZIMMERMANN
  • Jérôme KOCH
  • Julie JENN
  • Irshad KHAN
  • Isabelle SAMAI
  • Anthony LE ROUX
  • Lilou HENRIQUEL
  • Lucien STORRER
  • Mahperi MUTLU
  • Jean-Marie GALL
  • Fanny CATTET
  • Marc SCHANN
  • Marie JAEGLE
  • Lilian HENNINGER
Nadine BOLLI-BUCHER
Nadine BOLLI-BUCHER (4 élus) Nadine Bolli, l'engagement d'une équipe au quotidien 		763 33,15%
  • Nadine BOLLI-BUCHER
  • Christophe BANNWARTH-PROBST
  • Perrine SUHR
  • Kévin STEUX
Participation au scrutin Rouffach
Taux de participation 73,70%
Taux d'abstention 26,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 2 345

Source : ministère de l’Intérieur

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