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19:19 - Les données démographiques de Rouffach révèlent les tendances électorales Comment la population de Rouffach peut-elle influencer le résultat des municipales ? Avec 31% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 10,10%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (78,38%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 2145 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (17,17%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,88%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Rouffach mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,12% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Les derniers chiffres du vote RN à Rouffach Le RN récoltait un résultat relativement faible lors des municipales à Rouffach en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen obtenait 27,55% des suffrages lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 47,47% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 15,54% au candidat RN au tour 1. Un score trop limité, à Rouffach comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 34,60% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 33,29% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 39,04% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Rouffach Six ans avant l'élection de ce dimanche à Rouffach, le tour de chauffe du scrutin municipal avait vu 63,80 % des inscrits aller jusqu'aux bureaux de votes dans la commune, un niveau remarquable (l'abstention avait donc culminé à 36,20 %) alors que la pandémie du Covid avait découragé bon nombre d'inscrits. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a pour sa part été évalué à 77,00 %. Certes, ces scrutins sont d'une tout autre nature, mais les deux dernières élections législatives restent tout à fait comparables entre elles. Le nombre de votants aux élections législatives est passé pour sa part de 52,89 % au premier tour en 2022 à 70,03 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 53,56 % (51,49 % au national). Ce retour sur la participation depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une contrée soucieuse de voter. Dans le cadre de l'élection municipale à Rouffach, cette particularité aura en définitive un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Rouffach L'exploration des résultats de 2024 confirme que Rouffach s'affirmait alors toujours comme une ville politiquement partagée, dans la droite ligne de 2022. Le rendez-vous des Européennes de juin 2024 à Rouffach avait en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (34,60%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 16,08% des votes. Hubert Ott (Ensemble !) avait ensuite enlevé au premier tour des législatives à Rouffach après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 39,82%. Nathalie Aubert (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 33,29%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Hubert Ott culminant à 60,96% des votes sur place.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Rouffach apparaissait comme inclassable sur l'échiquier politique Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Rouffach accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 27,55%, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 27,32%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,53% pour Emmanuel Macron, contre 47,47% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Rouffach accordaient leurs suffrages à Hubert Ott (Ensemble !) avec 40,39% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Hubert Ott virant de nouveau en tête avec 61,34% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Rouffach un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Comment a évolué la fiscalité locale à Rouffach au cours des dernières années ? À Rouffach, pour ce qui est des contributions locales, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté environ 871 euros en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 695 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 27,60 % en 2024 (contre 10,67 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 113 300 euros de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 831 500 euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 15,60 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la structure des ressources.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Rouffach Que peut-on retenir de l'issue des municipales précédentes à Rouffach ? Au terme du premier tour à l'époque, Jean-Pierre Toucas (Les Républicains) a pris les commandes en rassemblant 50,84% des voix. Dans la position du principal opposant, Hubert Ott (Divers centre) a recueilli 927 bulletins valides (49,15%). Ce succès d'emblée de Jean-Pierre Toucas a rendu tout second tour superflu. Pour ce scrutin de 2026 à Rouffach, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Le défi s'annonce colossal ce dimanche pour l'opposition au vu de ce triomphe écrasant, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.